Mener Trump ikke grep inn – slik skal presidenten ha vært ansvarlig for stormingen

Riksrettssaken mot Donald Trump fortsetter. Anklagerne legger frem hvordan de mener presidenten unnlot å gripe inn og stoppe angrepet.

I riksrettssaken mot Donald Trump blir den avgåtte presidenten anklaget for å ha hisset opp tilhengerne sine til å angripe Kongressen 6. januar.

Det er derfor svært viktig for demokratene at de klarer å overbevise riksrettsjuryen – som består av senatorene i Senatet – om at den avgåtte presidentens retorikk og handlinger var avgjørende for volden som utspilte seg i kongressbygningen denne dagen.

Han blir også anklaget for å ikke ha grepet inn tilstrekkelig etter hvert som han ble klar over omfanget av situasjonen.

– Om han ikke visste at retorikken ville få tilhengerne til å rope «heng Mike Pence», visste han det innen klokken 14.15. Angrepet var over alt i mediene, sier Joaquin Castro i anklagerteamet.

– I stedet for å be dem om å ikke skade visepresidenten, helte han bensin på bålet. Mot sin egen visepresident, som fryktet for sitt liv.

Det tok nærmere to timer fra opprørerne tok seg inn i kongressbygningen, før Trump erkjente hendelsene som foregikk på Capitol.

Deretter viser Castro en video av opprørere som leser høyt fra Trumps Twitter-konto, hvor han sier at Pence ikke hadde «motet til å gjøre det nødvendige for å beskytte landet».

Castros uttalelser kommer etter en 45 minutters middagspause i rettsaken. I pausen mente Trumps forsvarer Bruce Castor at demokratene ikke klarte å koble opprørernes handlinger til Trump.

– Jeg fikk ikke vite noe jeg ikke allerede visste. Vi vet at en mobb kom frem til Kongressen og forårsaket kaos. Jeg venter på at de skal koble dette opp mot president Trump, og så langt har ikke det skjedd, sier forsvareren til CNN.

Forsvarer Castor fikk hard medfart for sin prestasjon under riksrettssakens første dag tirsdag. Det skal ha fått Trump selv til å rase.

På spørsmål om hvorvidt han frykter videoklippene vil påvirke senatorenes følelser, svarer forsvareren slik:

– De vil påvirke følelsene til enhver jury. Men det er to sider ved enhver sak, og vi har ikke kommet med vår enda.

Delte «propagandavideo» under angrepet

Kongressrepresentant David Cicilline i anklagerteamet påpeker under riksrettssaken at Donald Trump i dagene etter angrepet ikke fordømte hendelsene.

– Ikke en eneste gang førdømte han angriperne. Den eneste han fordømte 6. januar, var sin egen visepresident Mike Pence, som gjemte seg i denne bygningen med sin egen familie, hvor han fryktet for sitt liv, sier Cicilline.

– I de første kritiske timene av dette voldelige angrepet, gjorde han ingenting for å stanse det. Ingenting for å hjelpe oss.

Cicilline viser deretter en video presidenten delte på Twitter én time etter at opprørerne brøt seg inn i kongressbygningen. Anklageren omtaler den som «en propagandavideo».

– Om han ikke visste konsekvensene av det han sa i talen før, er volden på dette tidspunktet åpent synlig. sier kongressmannen. Cicilline mener derfor presidenten burde ha forsøkt å roe situasjonen på daværende tidspunkt.

– Selv familien hans tryglet ham om å gjøre noe. Det er klart at de som sto nærmest presidenten i situasjonen ba ham om å gjøre noe. Det er også klart hva han gjorde: ingenting.

