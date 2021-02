VIL HA TRUMP PÅ LAGET: Senatoren Lindsey Graham fra Sør-Carolina på scenen med Donald Trump under den daværende presidentens velgermøte i Nord-Carolina i februar 2020. Foto: Patrick Semansky / AP

Republikanerne uenige om veien videre: − Vi kan ikke gjøre det uten Donald Trump

Hvilken rolle skal Trump få i Det republikanske partiet etter frikjennelsen i riksrettssaken? Det er partiets topper sterkt uenige om.

Publisert: Nå nettopp

Lørdag ble Donald Trump frifunnet av Senatet i sin andre riksrettssak. Han var tiltalt for å ha hisset opp til det voldelige angrepet på Kongressen i Washington D.C. 6. januar.

Fra sin residens i Palm Beach i Florida jobber den tidligere presidenten nå med å stake ut veien videre. Ifølge nyhetsbyrået AP har han fått en «ny giv» etter frifinnelsen, og han skal være i full gang med å se på hvordan han kan gjenvinne noe av makten han har mistet.

– Jeg ser for meg at dere antakeligvis vil høre mye mer fra ham i løpet av de neste dagene, sier den tidligere presidentens rådgiver Jason Miller.

Demokratene i Representantenes hus reagerte kraftig etter at Senatet frifant Donald Trump i riksrettssaken lørdag. Syv republikanere stemte for å dømme Trump:

McConnell: Valgbarhet viktigst

Det republikanske partiet er svært splittet i sitt syn på Donald Trump, og i hvor stor grad han skal få slippe til i forkant av neste Kongressvalg høsten 2022. Her står det om alle de 435 setene i Representantenes hus, og 34 av de totalt 100 setene i Senatet.

Mens republikanernes mindretallsleder i Representantenes hus Kevin McCarthy offentlig har sagt at han ønsker Trumps hjelp, er andre partitopper mer lunkne. Blant dem er partiets mektige leder i Senatet Mitch McConnell.

Like etter at han stemte for å frifinne den tidligere presidenten i riksrettssaken, kom han med krass kritikk av Trump og hans rolle i forkant av den voldelige stormingen av Kongressen.

– Det er ikke noe som helst spørsmål om at Trump er praktisk og moralsk ansvarlig for å fremprovosere hendelsene den dagen, sa han blant annet, og viste til at Trump fortsatt kan straffeforfølges som privatperson.

Les mer her: Stemte for å frikjenne Trump – mener likevel han var ansvarlig for stormingen

Mindretallslederen i Senatet holder nå døren åpen for en fremtid både med og uten Trump.

LUNKEN: Republikanernes mindretallsleder i Senatet Mitch McConnell er kritisk til Trumps rolle i forkant av Kongress-stormingen. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Overfor Politico gjør han det klart at han ikke vil nøle med å blande seg inn dersom han mener at en kandidat støttet av Trump før valget i 2022 ikke er valgbar nok til å sikre partiet flertall i Representantenes hus eller Senatet.

– Målet mitt er, på alle mulige måter, å ha kandidater som representerer Det republikanske partiet som faktisk kan vinne i november, sier han og legger til:

– Jeg sier ikke at presidenten vil støtte folk som ikke kan vinne, men jeg mener valgbarhet, ikke hvem som støtter hvem, er det viktigste punktet, fortsetter han.

– MAGA-bevegelsen må fortsette

Senatoren Lindsey Graham fra Sør-Carolina er en av Trumps fremste allierte i Kongressen. Til Fox News Sunday sier han at han mener den tidligere presidenten er en svært viktig brikke i kampen for å sikre partiet flertall i Senatet og Representantenes hus ved neste valg i 2022.

Han forteller at de to snakket sammen på telefonen lørdag.

– Jeg sa: Herr president, MAGA-bevegelsen må fortsette. Vi må forene partiet. Trump-pluss er veien tilbake i 2022, sier han og legger til at han vil «bekjempe den radikale agendaen han ser fra Biden-administrasjonen».

– Vi kan ikke gjøre det uten Donald Trump, så han er klar til å legge ut på veien, og jeg er klar for å jobbe sammen med ham.

les også Kommentar: Reddet av redde republikanere

– Tror makten hans avtar

Til tross for påstandene om valgfusk, den voldelige stormingen av Kongressen 6. januar og den påfølgende riksrettssaken, har Donald Trump fortsatt et sterkt grep om store deler av det republikanske partiet.

Flere av de syv republikanerne som stemte for å dømme Donald Trump i riksrettssaken, har allerede fått merke konsekvensene av å gå offentlig ut mot den tidligere presidenten.

STEMTE FOR Å FELLE TRUMP: Den republikanske senatoren Bill Cassidy fra Louisiana tror Trump vil miste makt i tiden fremover. Foto: POOL / Reuters

Senatoren Bill Cassidy har fått en reprimande fra sitt eget parti i hjemstaten Louisiana, mens både Pat Toomey og Richard Burr har blitt kritisert av republikanere i hjemstatene Pennsylvania og Nord-Carolina.

les også Reuters: Tidligere republikanske tjenestemenn i samtaler om mulig nytt parti

Cassidy er ikke enig med Graham i at partiet bør fokusere på Trump i tiden fremover.

– Jeg tror makten hans avtar, sier han til ABC-programmet «This Week», og legger til at han tror flere republikanere kommer til å dele hans synspunkt om at Trump var skyldig i å ha oppildnet til den voldelige stormingen av kongressbygningen i Washington D.C.

– Det republikanske partiet handler om mer enn én person, det handler om ideer, legger han til.

Hans kollega Pat Toomey sier til AP at han tror Trumps rykte har tatt alvorlig skade av hans manglende vilje til å akseptere valgresultatet, og han tror derfor ikke Trump vil ha noen sjanse ved neste presidentvalg i 2024:

– I stedet for vil han bli husket som presidenten som prøvde å holde på makten ved å ty til ulovlige grep.