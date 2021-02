Foto: Toni Albir / EFE

Opptøyer i flere spanske byer etter pågripelse av rapper

Tirsdag preger opptøyer flere spanske byer. En pågripelse av en rapper i Catalonia vekker raseri.

Spansk politi pågrep tirsdag rapperen Pablo Hasel under en razzia på et universitet i byen Lleida i Catalonia, 15 mil vest for Barcelona. Han hadde barrikadert seg inne på universitetets campus.

– De skal aldri tie oss. Død over fasciststaten, skal han ha ropt da han ble tatt med vekk av politiet, melder BBC.

Hasel er siktet for å «glorifisere terrorisme» og å «fornærme de kongelige» i sangtekstene sine, ifølge Reuters. I sangtekstene skal han ha referert til den militante baskiske separatistgruppen ETA, og sammenlignet kong Juan Carlos med en mafiaboss.

– I morgen kan det være deg, skrev Hasel i en twittermelding, før han ble pågrepet. Saken har vekket en debatt om ytringsfrihet i Spania.

Voldsomme demonstrasjoner i repsons på pågripelsen preger blant annet regionhovedstaden Barcelona tirsdag. Politiet og demonstrantene har havnet i klinsj både der og i andre spanske byer.

Ifølge El Pais brant demonstrantene containere og biler, samt at de kastet steiner. I Girona samlet 5000 mennesker seg for å protestere. Også de kastet gjenstander på politiet, som svarte med å skyte med gummikuler.

Pågripelsen har vekket sterke reaksjoner, ikke bare i gatene. 200 artister og kulturpersonligheter har skrevet under på et opprop mot fengselsstraffen. Blant disse er regissør Pedro Almodovar, skuespiller Javier Bardem og sanger Joan Manuel Serrat.

