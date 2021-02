RASER: Demonstranter som mener at statsminister Nikol Pashinyan sviktet landet da han inngikk fred med nabolandet Aserbajdsjan. Foto: ARTEM MIKRYUKOV / REUTERS

Armenia: Demonstranter krever statsministerens avgang

Mens demonstranter i gatene kaller statsministeren i Armenia for en forræder etter høstens tapte krig mot nabolandet, la han selv ut et flammende innlegg til ære for uavhengighetskampen.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mens et mildt snødryss falt over hovedstaden Jerevan, blokkerte flere tusen demonstranter veien inn til sentrum for å kreve statsminister Nikol Pashinyans avgang.

Ved Frihetsplassen i hjertet av byen runger slagord som «Nikol er en forræder» og «Armenia uten Nikol», ifølge Reuters.

SINT VETERAN: En armensk veteran protesterer mot statsministeren. Foto: KAREN MINASYAN / AFP

Pashinyan har vært under press siden november, da han undertegnet en fredsavtale forhandlet fram av Russland, skriver NTB. Dermed ble det satt punktum for en seks uker lang konflikt med Aserbajdsjan, Armenias naboland og erkefiende.

Statsministeren måtte imidlertid gi fra seg kontrollen med områder i og rundt den omstridte utbryterregionen Nagorno-Karabak for å få slutt på kampene. Aserbajdsjan hadde da ført en intens luft- og bakkekrig, med droner og artilleriild mot utbryternes hovedstad Stepanakert.

Rundt 6.000 mennesker mistet livet i konflikten.

TAR INGEN SJANSER: Opprørspoliti danner en levende mur i sentrum av Jerevan lørdag. Foto: ARTEM MIKRYUKOV / REUTERS

Lar seg ikke påvirke

– Uansett hvor mange demonstranter som protester, statsminister Pashinyan vil aldri gi fra seg makten frivillig, fortalte opposisjonspolitiker Vazgen Manukyan tilhørerne under lørdagens demonstrasjon.

Og det meste tyder på at opposisjonen får rett: For det statlige armenske nyhetsbyrået Armenpress har lagt ut en meningsmåling som viser at statsministeren fortsatt er den mest populære politikeren, godt foran opposisjonspolitikerne, med dobbelt så høy score som nevnte Manukyan.

Og mens demonstrantene protesterte la statsministeren selv ut et flammende innlegg der han hyllet dem som hadde død i krigen.

PÅGREPET: En demonstrant pågripes av politiet i Jerevan. Foto: ARTEM MIKRYUKOV / REUTERS

«Artsakh vil reise seg»

Armenerne kaller Nagorno-Karabakh for Artsakh, og lørdag markeres dagen for «Artsakhs gjenreising».

– For 33 år siden i dag begynte «Karabakh-bevegelsen». I sannhet et vendepunkt i historien om det armenske folk, starter statsministeren, med henvisning til at Nagorno-Karabakhs løsrivelse fra Aserbajdsjan begynte 20. oktober 1988.

Han viser ingen tegn på at han kommer til å gi opp Armenias krav om at den omstridte regionen én dag skal bli del av Armenia.

YDMYKET: Statsministeren i Armenia, Nikol Pashinyan, med bøyd hode (til høyre), da Russlands president Vladimir Putin holdt en pressekonferanse i januar, etter å ha invitert Armenia til et møte med president Ilham Alijev (til venstre) fra Aserbajdsjan. Foto: Mikhail Klimentyev / Pool Sputnik Kremlin

– Vår smerte er dyp, våre sår kan ikke helbredes. Men minnet om våre hellige helter krever at vi er fullt ut dedikerte til å skape vår fremtid og sikre at Artsakh vil reise seg igjen, skriver statsministeren.

– Våre martyrer døde ikke forgjeves, fortsetter han.

Da VG dekket konflikten i felt, følte soldatene som kjempet på statsministerens vegne det på en annen måte – de fortalte at de hadde sett sine medsoldater dø forgjeves.

PS: Aserbajdsjan viser heller ingen tegn til å glemme høstens krig med det første. På det offisielle aserbajdsjanske nyhetsbyrået Azertac, kan man lese at den aserbajdsjanske riksadvokaten forbereder en video med det som hevdes å være bevis på armenske krigsforbrytelser.