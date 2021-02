FÅR BEKLAGELSE: Den tidligere hardpornostjernen Stormy Daniels som skal ha vært Trumps elskerinne. Foto: Mike Blake / Reuters

Betalte for pornoskuespillerens stillhet – nå beklager Trumps eksadvokat til Stormy Daniels

– Jeg vet jeg har forårsaket deg unødvendig smerte, sier Trumps tidligere advokat Michael Cohen til pornoskuespilleren Stormy Daniels – fem år etter at han skal ha utbetalt hysjpenger på vegne av Donald Trump.

Publisert: Nå nettopp

I forkant av presidentvalget i USA i 2016, betalte advokat Michael Cohen 130.000 dollar til Stephanie Clifford – pornoskuespilleren bedre kjent som Stormy Daniels. Pengene fikk hun for å tie om sin affære med Donald Trump.

Daniels hevder selv at hun var den nylig avgåtte presidentens elskerinne i 2006, og har beskrevet grafisk det hun omtaler som «de verste 90 sekundene» av sitt liv: kvelden hun hadde samleie med Trump.

– Min kamp er bare i startfasen. Folk er svært opprørte, og kommer bare til å bli mer forbannet på meg, sier hun i en podkast, ifølge AFP.

Hun viser til rettsprosessene som har vært på vent frem til Trump gikk av som president. Den avgåtte presidenten nekter for affæren, og har saksøkt Daniels for ærekrenkelser.

UNDER SONING: Michael Cohen soner siste del av fengselsstraffen sin i husarrest hjemme i Manhattan. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Cohen, Trumps eksadvokat, har derimot innrømmet at han utbetalte pengene for å få Daniels til å holde tyst.

– Jeg vet at jeg har forårsaket deg unødvendig smerte. Det beklager jeg virkelig, sier Cohen i en episode av hans personlige podkast «Mea Culpa» (på norsk «Min skyld»).

Episoden er halvannen time lang, og består av en samtale mellom advokaten og pornoskuespilleren.

– Begge våre historier vil for alltid være koblet til Donald Trump, men også til hverandre. Takk for at du gir meg en andre sjanse, sier Cohen i sin beklagelse.

les også Bli kjent med Stormy Daniels: På innsiden av strippeklubben

– Kommer sannsynligvis til å dø alene

Stormy Daniels innrømmer i podkasten at stormen av publisitet saken brakte med seg, har gjort henne kjent, og har gitt henne mulighet til å reise og tjene mer enn før.

I tiden etter avsløringen om hysjpengene, har hun blant annet turnert med strippeshowet «Make America Horny Again».

Se videoen fra da VG i 2018 besøkte den eksklusive strippeklubben Daniels jobbet på:

– Men hadde jeg hatt en tryllestav så jeg kunne gå tilbake til slik ting var før, ville jeg definitivt gjort det, sier hun, og fortsetter:

– Jeg kommer sannsynligvis til å dø alene på grunn av dette. Det er vanskelig nok å være pornostjerne. Hvem vil være sammen med meg? spør Daniels retorisk.

Daniels har også lansert realityprogrammet «Spooky Babes», hvor hun leter etter spøkelser i påstått hjemsøkte hus rundt om i USA, skriver Politico.

Soner hjemme

Advokat Michael Cohen ble i 2018 dømt til tre års fengselsstraff for skatteunndragelser, løgn i Kongressen og brudd på valgkamplovgivningen.

Han innrømte i retten å på presidentens ordre ha utbetalt hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels, for at hun skulle tie om sitt forhold til Trump. Dette var del av lovbruddene han ble dømt for.

Cohen fikk mildere straff for å ha samarbeidet med etterforskerne. Trump har skjelt han ut på Twitter, og på en pressekonferanse blant annet kalt ham «svak».

Grunnet coronapandemien soner han siste del av fengselsstraffen i husarrest hjemme i sin leilighet i Manhattan. Siden september har han produsert sin egen podkast fra leiligheten. Målet med programmet er å «ta fra hverandre Trumps ettermæle, og finne sannheten».