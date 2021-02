Ted Cruz om riksrettssaken: − Bortkastet tid

Riksrettssaken mot Donald Trump går inn i sin tredje dag, men burde ifølge senator Ted Cruz aldri ha startet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Denne artikkelen oppdateres med innhold fra riksrettssakens dag tre, som startet torsdag klokken 18. I tillegg blir det lagt ut innhold i Nyhetsdøgnet. Du kan se riksrettssaken i videovinduet øverst.

Torsdag skal anklagerteamet fra Representantenes hus holde sitt avsluttende muntlige innlegg. Ifølge The Washington Post vil anklagerne også legge frem ytterligere bevis for Trumps rolle og påvirkning på hendelsene 6. januar.

Kongresskvinnen Diana DeGette inntar talerstolen først og argumenterer for at tilhengerne til Trump kom til Washington 6. januar fordi Trump ba dem om det.

– De sa at de kom dit fordi presidenten instruerte dem om å komme, sier DeGette.

«Vi venter og tar imot ordrer fra vår president», ropte en av opprørerne man kan høre i et videoopptak DeGette viser frem.

Tidsskjema for riksrettssaken Tirsdag ble det vedtatt med 56 mot 44 stemmer at det i henhold til grunnloven er åpning for å stille en avgått president for riksrett.

Onsdag la anklagerne fram sin argumentasjon mot Trump

Torsdag har anklagerne varslet at de vil holde sitt avslutningsinnlegg. Ifølge amerikansk presse skal de først legge frem «ytterligere bevis» for Trumps delaktighet.

Trumps forsvar starter trolig også torsdag. De regner med å være ferdig fredag og kommer angivelig ikke til å benytte seg av de 16 timene de har til disposisjon.

Når begge parter er ferdige med sin argumentasjon, kan det eventuelt bli kalt inn vitner. Senatorene vil også få mulighet til å diskutere saken i inntil fire timer.

Når prosessen med å høre eventuelle vitner eller se flere dokumenter er over, skal senatorene stemme over hvorvidt de mener Trump skal dømmes eller frifinnes. Det kreves minst 67 stemmer for å dømme Trump skyldig. Vis mer

Når påtaleteamet er ferdig, tar Trumps forsvarsadvokater over. De har inntil to dager á åtte timer på seg til å argumentere for hvorfor Trump bør frifinnes. Ifølge CNN regner de med å gjøre seg ferdig i løpet av fredagen.

David Schoen og spesielt Bruce Castor ble kraftig kritisert for innsatsen sin tirsdag. Da erkjente Castor noe overraskende fra talerstolen at han syntes påtaleteamets presentasjon var god. Ifølge amerikanske medier jobbet forsvarsteamet onsdag med å finne flere videoer som kan brukes til å tilbakevise anklagen.

Republikanernes reaksjoner i amerikansk presse kan tyde på at dette ikke er nødvendig – Trump blir uansett frikjent.

Forhåndsbestemt

Senator James Inhofe fra Oklahoma roste anklagerteamets presentasjon, men la samtidig til at det ikke forandrer hvordan han kommer til å stemme.

– Ikke basert på noe jeg har sett så langt. Og jeg kan ikke se for meg hva mer som kan komme. Vi har hatt nok tid til at alle har kunnet legge frem alle mulige argumenter, så jeg har hørt dem alle, sier Inhofe til The Washington Post.

Senator Ted Cruz sier det rett ut:

– Resultatet av denne riksrettssaken er forhåndsbestemt. President Trump blir frikjent. Jeg mener at denne riksrettssaken er bortkastet tid og et resultat av sinnet hos Demokratene i Kongressen, kommenterer Cruz.

– Trump er fremdeles den mest populære republikaneren i landet, poengterte partikollega Marco Rubio etter dag to.

FRIFINNER TRUMP: Ted Cruz hadde bestemt seg allerede før saken startet.

Fokus på tidslinjen

Mens riksrettens dag én ble brukt på å fastslå at Senatet kan dømme en president som har gått av, la påtaleteamet på dag to frem selve kjernen i saken. I løpet av åtte timer presenterte de både nye og tidligere offentliggjorte videobilder, uttalelser fra Donald Trump selv, fra tilhengere som angrep Kongressen og via rettsdokumenter fra noen av de over 200 tiltalene som er tatt ut.

Anklagerne fokuserte på tidslinjen og demonstrerte hvordan Trumps tilhengere reagerte på konkrete uttalelser fra Trump, både i forkant av kongressangrepet og under selve angrepet. Flere av Trumps tilhengere sier selv at de gikk til aksjon fordi Trump ønsket det.

Vi fikk se tweets hvor Trump gikk til angrep på sin egen visepresident, Mike Pence, og videoer hvor hans tilhengere ropte at Pence må henges. Vi fikk se bildet av galgen som tilhengere hadde plassert utenfor Kongressen.

Eksperter: Skyldig, men frifinnes

VG snakket onsdag med ti personer her i Norge som alle har stor kompetanse på amerikansk politikk. Samtlige ti eksperter mener at Trump er skyldig etter tiltalen – at angrepet på Kongressen kom som en konsekvens av Trumps opphissende ord.

– Ja. Alle fornuftige jurister i USA er enige om to ting: det er konstitusjonelt riktig å stille ham for riksrett, og dette er det riksrett ble designet for å gjøre – å sikre systemet mot folk som prøver å ødelegge det fra innsiden, sier høyskolelektor Ketil Raknes fra Kristiania.

Samtlige ti eksperter er også enige om at Trump blir frifunnet.

En sentral utfordring for påtaleteamet er at flere av senatorene som skal dømme eller frikjenne Trump, selv støttet eller gjentok de samme grunnløse påstandene om valgfusk som anklagerteamet mener skapte det sinnet som førte til at tilhengerne hans stormet Kongressen.