AVGÅTT PRESIDENT: Donald Trump vinker til fotografene idet han lander i Palm Beach i Florida 20. januar - dagen da han overlot Det hvite hus til Joe Biden. Foto: Carlos Barria / REUTERS

Trump-advokatenes riksrettsforsvar: «Politisk teater»

Tirsdag starter riksrettssaken mot Donald Trump i Senatet. I et 78 siders langt forsvarsskriv går advokatene til den tidligere presidenten til angrep på demokratene.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Denne riksrettsprosessen handlet aldri om å søke rettferdighet. Dette var bare et egoistisk forsøk fra demokratenes ledere i Representantenes hus på å prøve å utnytte skrekken og forvirringen hos amerikanere etter ødeleggelsene i kongressbygningen.

Det skriver Trumps advokater i et 78 sider langt skriv til Senatet mandag. Her kaller de riksrettssaken, som starter tirsdag, for et «politisk teater», skriver CNN.

les også Her stemte 9 av 10 på Trump: Derfor mener de riksrett er latterlig

Donald Trump er tiltalt for å ha oppildnet til det voldelige angrepet på Kongressen i Washington D.C. 6. januar. Han er den eneste presidenten i USAs historie som er stilt for riksrett to ganger.

Bakgrunn: Dette er Trumps åtte svar på riksrettstiltalen

SKAL FORSVARE TRUMP: Advokaten Bruce L. Castor. – Jeg mener ikke saken er spesielt komplisert, sier han til Washington Post. Foto: Matt Rourke / AP

Trumps advokater, med Bruce L. Castor i spissen, gjentar mandag flere av argumentene de kom med i sitt første svar på riksrettstiltalen i forrige uke.

De mener Trumps tilhengere stormet Kongressen «for sine egne grunner», og at den tidligere presidenten ikke kan klandres for dette.

les også «Mannen med hornene» villig til å vitne i riksrettssaken

Advokatene skriver også at de mener det er grunnlovsstridig å stille en tidligere president for riksrett. Dette er et argument et flertall av de republikanske senatorene allerede har trukket frem. Flere grunnlovseksperter har imidlertid uttalt at det ikke vil være i strid med grunnloven.

Slik skal saken gjennomføres

Advokatenes brev til Senatet kommer samtidig som forsamlingens ledere, demokraten Chuck Schumer og republikaneren Mitch McConnell, er blitt enige om hvordan riksrettssaken skal gjennomføres.

Senatorer fra begge partier skal få anledning til å stille spørsmål og å komme med sine argumenter, skriver Washington Post.

Selve saken begynner tirsdag med en debatt og avstemning om hvorvidt det er grunnlovsstridig å stille en avgått president for riksrett. Det er ventet at et flertall av senatorene vil stemme for at saken skal gjennomføres som planlagt.

Onsdag skal de to sidene begynne med å legge frem sin sak. Det får de 16 timer på seg til å gjøre, og de må være ferdige i løpet av to dager. De kan ikke bruke mer enn åtte timer per dag. Etter dette kan senatorene stille spørsmål, før de må ta stilling til om de skal kalle inn vitner eller ikke, skriver Guardian.

Til slutt får hver side fire timer på seg til å komme med sine siste argumenter, før saken skal avgjøres gjennom debatt og til slutt en avstemning.

For å felle Trump trengs to tredjedelers flertall i Senatet.

– Ikke noe januar-unntak

Trump er som nevnt tiltalt for å ha oppildnet til angrepet på kongressbygningen. Demokratene viser i sin tiltale til en tale han holdt like før stormingen, i tillegg til hans gjentatte angrep på det amerikanske valgsystemet og de udokumenterte påstandene om et «rigget valg».

les også Dette vil en riksrettsdom bety for Trump

Advokatene til Trump mener den tidligere presidenten ikke kan holdes ansvarlige for at mobben gikk til angrep på Kongressen etter talen der Trump tok til orde for å «marsjere mot kongressbygningen», skriver nyhetsbyrået AP.

– Talen instruerte ikke noen til å begå ulovlige handlinger, og han kan ikke holdes ansvarlig for handlingene til en liten gruppe kriminelle, skriver de blant annet ifølge New York Times.

Kommentar: Frykten er Trumps våpen

Demokratene i Representantenes hus som er ansvarlige for å føre riksrettssaken mot Trump, er tydelige på at de mener Trump må holdes ansvarlig for sine handlinger.

– Når han forlanget at den bevæpnede, sinte folkemengden skulle «kjempe som faen», ellers ville de ikke ha noe land lenger, ba han dem ikke ikke om å foreta seg noe politisk mot «valgsikkerhet på generell basis», skriver de i et eget brev mandag.

De avviser også argumentet om at riksrettssaken skal være grunnlovsstridig:

– Det er ikke noe januar-unntak i grunnloven som tillater at presidenter kan drive med maktmisbruk i løpet av sine siste dager uten å stilles til ansvar for det.