Desperat kamp for å redde dødsdømt nordmann: − Frykter noen tar loven i egne hender

Norske myndigheter har fått forsikringer om at Saad Jider Hayd vil få mulighet til å anke dødsdommen i Somaliland. Hans norske advokat frykter likevel for 54-åringens liv.

Farid Bouras forteller at han og advokat John Christian Elden har jobbet dag og natt gjennom helgen for å redde sin klients liv. Søndag hadde de lange samtaler med Somalilands utenriksminister Yasin Haji Mohamoudom.

– Vi føler at myndighetene i landet tar oss på alvor og vi har fått de forsikringene det er mulig å få, sier Bouras til VG.

Likevel frykter de for sikkerheten til Saad Jider Hayd.

– Dommen er basert på Sharialov og det er skummelt. Vi gjør derfor grep fordi vi frykter at noen tar loven i egne hender, sier advokaten.

Somaliland er en selverklært republikk på Afrikas horn preget av mange etniske klaner.

– Vi jobber også opp mot disse klanene som i stor grad styrer landet. Dommen slik den er i dag åpner for blodhevn og derfor må vi også jobbe klanbasert, ikke bare opp mot rettsvesenet og politisk, sier Bouras.

«Giftspray»

Den norske statborgeren ble onsdag dømt til døden, og torsdag fikk hans familie beskjed om at han skulle henrettes ved skyting lørdag som var. Kun timer før henrettelsen fikk 54-åringen beskjed om at den var utsatt .

Ifølge den kortfattede dommen som VG har fått tilgang til skal nordmannen ha «gjort seg skyldig i forsettlig drap ved at han drepte NN (anonymisert av VG) ved bruk av giftig spray».

Saad Jider Hayd, som har bodd i Norge de siste 25 årene og har adresse i Oslo, har siden april sittet varetektsfengslet i et norskfinansiert fengsel i Hargeisa.

Mannen han er dømt for å ha drept var en bekjent som døde etter at de to skal ha havnet i slåsskamp. Boruas har tidligere fortalt til VG at hans klient brukte pepperspray i selvforsvar da han ble overfalt av den nå avdøde mannen.

Hastemøte

Ifølge Bouras har Somalilands president Muse Bihi Abdi mandag har innkalt dommeren, statsadvokaten og riksadvokaten til et hastemøte om saken.

– Vi har fått forsikringer om at de skal påse at loven følges til punkt og prikke, sier Bouras.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide snakket i helgen med president Muse Bihi Abdi.

Hun sier i en uttalelse tidligere gjengitt av Dagbladet at Utenriksdepartementet ser svært alvorlig på saken.

– Jeg tok lørdag morgen kontakt med presidenten i Somaliland og ga tydelig beskjed om at dødsstraffen er uakseptabel og ikke må fullbyrdes, og at nordmannen må få tilgang til ordinære rettsprosesser. Presidenten forsikret meg om at fullbyrdelsen av dødsstraffen ikke ville skje nå, og at den norske statsborgeren ville ha mulighet til å anke.

– Vår ambassadør i Nairobi har også vært i kontakt med Somalilands utenriksminister og høyesterettsjustitiarius for å uttrykke norske myndigheters syn. Det samme formidlet vi til Somalilands representant i Norge, da han ble kalt inn til UD på fredag.

Utenriksministeren understreker at norske myndigheter tar avstand fra all bruk av dødsstraff og sier at hun har stor forståelse for at denne situasjonen er vanskelig for både nordmannen og familien hans.

– Vi vil fortsette å ta opp saken med lokale myndigheter og vi samarbeider med EU og den internasjonale Røde Kors-komiteen på bakken. UD har jobbet konsulært med denne saken siden nordmannen ble arrestert i april, og vi har intensivert arbeidet vårt etter at dommen falt på onsdag. Vi jobber gjennom alle relevante diplomatiske kanaler, både her i Oslo og ved ambassaden vår i Nairobi, sier Søreide.

