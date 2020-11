TOPPMØTE: Påtroppende president Joe Biden og visepresident Kamala Harris i møte med Nancy Pelosi (t.v.) og senatets mindretallsleder Charles Schumer (t.h.) møttes fredag 20. november i Wilmington i Delaware. Foto: JIM WATSON / AFP

Team Biden: Slik jobber de i overgangen

Innkommende president Joe Biden har startet overgangen. En lang liste med hastesaker og maktoverføringer må igangsettes før han kan ta over i Det hvite hus.

Natt til tirsdag kom beskjeden valgvinneren og hans team har ventet på: General Services Administration (GSA) ga tillatelse til å iverksette overgangen til en Biden-administrasjon. Avtroppende president Donald Trump har gjort det klart at han ga grønt lys i forkant, men er like tydelig på at han fortsetter å kjempe mot at valgresultatet.

GSA gjør offentlige midler tilgjengelig slik at den som skal overta som president kan bygge opp en ny administrasjon. Overgangstillatelsen gir den innkommende presidenten tilgang til viktige statsdokumenter. Det har i år tatt flere uker før tillatelsen kom på plass.

USA-ekspert og forfatter av boken «Trump-sjokket», Jan Arild Snoen, som skriver for den borgerlige avisen Minerva, mener beslutningen i GSA var viktig.

– Det gir tilgang til penger til å lønne en stab som skal jobbe med overgangsfasen. 4000 personer i statsbyråkratiet skal byttes ut, så å sikre en effektiv administrasjon er en omfattende jobb.

GA GRØNT LYS: President Donald Trump skriver på Twitter at han ikke har tenkt å anerkjenne at Joe Biden blir ny president, men har sluttet å stikke kjepper i hjulene for den administrative overgangen. Foto: JIM WATSON / AFP

Fire hastesaker

Snoen mener det som haster mest er knyttet til bekjempelse av coronaviruset, stimulering av økonomien, sikkerhetstiltak og internasjonale avtaler.

– Det viktigste og mest akutte er åpenbart håndteringen av covid-19-pandemien. Der ønsker nok Biden og få full oversikt så raskt som mulig om hvilke tiltak som gjøres både for den praktiske fordelingen av vaksiner og av stimulansepakken til økonomien, sier Snoen.

Snoen forklarer at stimulansepakken til økonomien er stanset av Kongressen, så det er begrenset hva Biden kan få gjort.

– Det ryktes at Biden forsøker å presse sitt eget parti til å akseptere en mindre omfattende pakke enn Demokratene har krevd så langt, for å få gjennomslag.

«Lame duck»

Biden kan ikke selv iverksette politiske tiltak før han er innsatt den 20. januar, påpeker Snoen.

– Uansett hva man mener om det Trump gjør i denne perioden, så må det vises respekt for at han er fungerende president frem til innsettelsen av Biden.

Vanligvis er administrasjonen under en avtroppende president, det som kalles en «lame duck», mer som et «forretningsministerium». Altså at staten drives videre, uten at det gjennomføres store politiske endringer.

– I et ordinært tilfelle ville det ikke vært behov for noe tett samarbeid mellom den utgående og den innkommende administrasjonen, men grunnet pandemien er situasjonen annerledes nå. Men det er vel tvilsomt om et slikt samarbeid vil finne sted, bemerker Snoen.

Trussel mot valget

Snoen tror det andre viktige feltet for Biden å få kontroll på er sikkerhetsspørsmål, både utenriks og innenriks. Tilgangen hans team nå har fått gjennom GSA gir tilgang til gradert informasjon.

– Noen av de mulige sikkerhetstruslene er jo knyttet direkte opp til valget, ved at det er høyreekstreme grupper som kan tenkes å motsette seg maktoverføringen. Dette vil Biden selvsagt skaffe seg oversikt over.

Det er også betydningsfulle endringer i utenrikspolitikken som vil kunne iverksettes fra dag én: Biden har lovet å ta USA rett inn igjen i det internasjonale klimasamarbeidet gjennom Parisavtalen, og han har lovet å ta USA inn igjen i Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Her vil det bli en rask normalisering av USAs rolle. Når det gjelder handelskonfliktene vi har sett under Trump, så vil nok Biden ta seg bedre tid før han inngår nye avtaler. Biden er heller ikke kjent som noen frihandelstilhenger.

NY REGJERING: Biden har nå bekreftet noen av de nye ministrene i regjeringen. Fra venstre: Linda Thomas-Greenfield (FN-ambassadør), Joe Biden, Avril Haines (etterretningssjef), Alejandro Mayorkas (leder for Homeland Security), Antony Blinken (utenriksminister) og John Kerry (spesialutsending for klima). Foto: [THOS ROBINSON, ROBERTO SCHMIDT, WIN MCNAMEE, BRAD BARKET, STEPHANE DE SAKUTIN, BERTRAND GUAY] / AFP

Uavklart i Georgia

Det er fortsatt uklart om Demokratene får flertall i Senatet. Det avhenger av at de vinner tilbake begge de ledige setene i Georgia, slik at visepresident Kamala Harris får en avgjørende stemme. Men de vil uansett ikke få det «super-flertallet» på 60 av 100 seter som trengs for å gjennomføre omfattende lovendringer.

– Situasjonen i Senatet legger begrensninger. Biden vil nok styre ved presidentordrer, slik Trump også har gjort den siste perioden. Han vil nok begynne med å gjøre om to lovforslag fra Trump om innvandring, nemlig Trumps ordre om å stanse innreise fra en del muslimske land og ordren om å frata ulovlig innvandrere som kom som barn en del viktige rettigheter.

FOREGANGSKVINNE: Janet Yellen var den første kvinnelige sentralbanksjefen i USA. Nå kan hun bli landets første kvinnelige finansminister. Foto: CHRISTOPHER ALUKA BERRY

Regjeringsutnevnelsene som er blitt kjent så langt lukter av «stø kurs», mener Snoen:

– Ingen av navnene vi har fått høre så langt er assosiert med den progressive venstrefløyen i partiet. Han ville uansett ikke fått slike utnevnelser godkjent av republikanerne i Senatet, så han slipper det dilemmaet. Da kan han heller velge trygge navn, som for eksempel utnevnt finansminister Janet Yellen, som er er tidligere sentralbanksjef og en respektert fagøkonom.

Publisert: 24.11.20 kl. 16:51

