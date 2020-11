SKAL HA MØTTES: Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman. Foto: [MAYA ALLERUZZO, BANDAR AL-JALOUD] / Saudi Royal Palace

Aviser: Netanyahu i hemmelig møte med kronprinsen i Saudi-Arabia

Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal ha fløy til Saudi-Arabia for et hemmelig møte med kronprins Mohammed bin Salman

Nå nettopp

Det melder flere israelske medier mandag, blant annet The Jerusalem Post og Times of Israel. De siterer anonyme kilder.

Det angivelige besøket søndag kveld er i så fall det første kjente møtet mellom israelske og saudiske ledere på høyt nivå, skriver The New York Times.

USAs utenriksminister Mike Pompeo sa tidligere mandag at han hadde hatt et konstruktivt møte med den saudiarabiske kronprinsen dagen før, men nevnte ikke den israelske statslederen, skriver Times of Israel. Han har vært på reise og besøkt Israel og Gulf-statene.

Israel har den siste tiden forsøkt å varme opp forholdet til flere arabiske stater, samtidig som landet fortsetter militæraksjoner mot Iran og deres allierte. Les mer om det her.

Publisert: 23.11.20 kl. 11:14