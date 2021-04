9. APRIL 1940: Slik så det ut da tyske soldater marsjerte opp Karl Johans gate i Oslo den dagen Tyskland invaderte Norge. Foto: NTB

Kraftige reaksjoner etter Bildt-tweet på invasjonsdagen

En tweet om 9. april fra Sveriges eksstatsminister Carl Bildt blir møtt med reaksjoner i Norge. En historiker kaller den «upassende» og «meningsløs». Bildt antyder til VG at han er misforstått.

– Sjarmerende melding fra nasjonen som slapp hundretusenvis av tyske soldater gjennom landet sitt for å hjelpe Hitler med å holde Norge under jernstøvelen, skriver Rødts Mimir Kristjánsson på Twitter.

Meldingen er et svar på et utspill fra Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt, som på 9. april, årsdagen for da Hitler-Tyskland invaderte Norge, skrev følgende på samme sosiale medium:

– Forsvarsstyrkene til Sverige i 1940 var ikke fantastiske, men fortsatt sterkere enn de norske og hvertfall sterkere enn de danske. Hadde Hitler besluttet å invadere Sverige, hadde det blitt kamp, skriver Bildt til sine nesten 700.000 følgere klokken 12.37 fredag.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) stusser på meldingen. I en kort uttalelse til VG skriver han følgende:

– Jeg finner det merkelig hvis den er riktig, hvis den er ekte. Og om så galt måtte være, finner jeg den umusikalsk.

Tre timer før den meldingen Bakke-Jensen reagerer på la Bildt ut to andre meldinger om andre verdenskrig og de skandinaviske landene. I den ene av dem viser han den dramatiske kampen om Narvik, der Hitler og Churchill kjempet om den strategisk viktige havnebyen.

Men mange har lest den siste tweeten uten å ha sett de to første.

Historiker: – Flåsete

Professor i moderne historie ved Universitetet i Tromsø Tom Kristiansen er ikke nevneverdig imponert over Bildts siste tweet. Verken hva musikaliteten eller de historiske faktaene gjelder.

– Jo, jeg synes jo det alltid er litt upassende å være flåsete. Spesielt med ting som er så alvorlig for et land som vårt, så egner det seg dårlig med en provoserende tekst på tre linjer, sier Kristiansen til VG om Bildts siste tweet.

Når det kommer til de historiske faktaene sier historikeren at han ikke helt skjønner hva Bildt egentlig mener. Kristiansen sier at det er ingen tvil om at Sverige var sterkere enn Norge militært. Noe som var helt naturlig for et land som både hadde dobbelt så mange mennesker og var betydelig rikere på det tidspunktet. Han mener likevel at Norge bet ganske godt fra seg.

– I løpet av felttoget som varte i 62 dager ble 55.000 mann mobilisert, og de tyske tapene var faktisk ganske enorme, påpeker Kristiansen.

Holdt i to måneder

Han viser til at Norge både på morgenen 9. april og igjen dagen etter avviste de tyske kravene. Og allerede morgenen 9. april inngikk vi et allianseforhold med britene og franskmennene. Særlig Storbritannias marine ble viktig i kampen om Norge.

– Det er jo en styrkemultiplikator av dimensjoner, sier historikeren, og gjentar at han ikke helt ser hvor den svenske eksstatsministeren vil med tweeten sin.

– Meldingen hans blir jo ganske meningsløs dersom man ser på landene som ble angrepet av Tyskland i 1939 og 1940 så var det Norge som holdt ut i særklasse lengst. Vi holdt i to måneder, mens Danmark, for eksempel, falt etter bare to timer.

EKSSTATSMINISTER: Carl Bildt var statsminister i Sverige fra 1991 til 1994. Han har også vært utenriksminister i en rekke år. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Bildt til VG: Ikke antydet at Norge ikke gjorde motstand

I en tekstmelding til VG avviser Carl Bildt at han har antydet at Norge ikke gjorde motstand under invasjonen, slik mange har oppfattet hans siste melding.

– Jeg nevner jo spesielt at det ble harde kamper om Narvik, skriver han.

Det gjorde han altså i en tweet sendt ut rundt tre timer før den mange har reagert på.

Videre skriver Bildt til VG at han ikke har sagt at Sverige ville gjort mer motstand enn Norge.

– Det vet vi ikke. Nedrustningen hadde rammet begge våre land. Men jeg er overbevist om at Sverige ville gjort motstand, skriver han, og oppfordrer til å lese alle tre meldingen - selv om de ble sendt med timers mellomrom - i sammenheng.

Beklager ikke

Bildt avviser altså at det ligger noe annet mellom linjene i det han faktisk har skrevet.

– Jeg skrev for at vi skulle minnes 9. april, skriver han, og legger til at alt han har skrevet er historisk korrekt.

På spørsmål fra VG om han ønsker å beklage ettersom både reaksjonene i kommentarfeltet under den siste tweeten hans og reaksjoner som er kommet inn til VG - blant annet fra stortingspolitikere - tyder på at folk har lest en antydning mellom linjene, svarer han følgende:

– Det viser bare at de ikke har lest hva jeg har skrevet. Det er alltid klokt å lese det man uttaler seg om.

Upassende

Godt over tusen kommentarer er per fredag kveld lagt inn under meldingen han publiserte klokken 12.37. Mange fra nordmenn. De fleste av dem folk som finner meldingen upassende.

Særlig på dagen 81 år etter at nazistene marsjerte inn i Norge og okkuperte landet. En okkupasjon som skulle vare i fem år og én måned.

En som har kommentert er forfatter og forlegger Anders Heger. Han skriver tilbake til Bildt på engelsk, men oversatt til norsk sier han at han ser frem til at den svenske eksstatsministeren på årsdagen for atombomben over Hiroshima kommer til å tvitre om hvor bra Sverige ville ha håndtert den hendelsen, i motsetning til Japan.

Frps nestleder Sylvi Listhaug har sendt følgende kommentar til VG:

- Det er ganske freidig av en tidligere svensk utenriksminister å komme med denne type uttalelser når vi vet hvilken rolle Sverige hadde under krigen, mens både Danmark og Norge ble invadert av tyskerne. Mens vi var okkupert, lot Sverige tyskerne frakte både våpen og soldater gjennom landet som ble brukt mot vår befolkning under krigen. Hadde alle gjort som Sverige hadde Hitler vunnet.

Venstres nestleder Abid Raja ber svensken trekke twittermeldingen:

– 9. april er en av de aller mest triste og mørke dagene i norsk historie. Jeg ble ikke bare forbauset og skuffet, men faktisk mest lei meg, da jeg så denne tweeten, skriver Raja til VG, og fortsetter:

– Jeg hadde håpet at vår nærmeste nabo var mer sympatisk mot hvordan denne dagen sees tilbake på av nordmenn og norske jøder i Norge. Og jeg håper Bildt vil innse hvordan han med sin tweet sårer mange i Norge. Det er lov å angre, og trekke sin tweet.

Høyres stortingspolitiker Lene Westgaard-Halle lar seg også provosere. Hun skriver på Twitter at Sverige så bort og «lot Hitler invadere Norge».

Hennes kollega på Stortinget, Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet, spør Bildt om han synes dette var passende på årsdagen for invasjonen av nabolandet, før han viser til en video der Storbritannias tidligere statsminister Margaret Thathcer kommer med sin oppsummering av svenskenes innsats under andre verdenskrig.