9. APRIL 1940: Slik så det ut da tyske soldater marsjerte opp Karl Johans gate i Oslo den dagen Tyskland invaderte Norge. Foto: NTB

Bildt-tweet på invasjonsdagen vekker reaksjoner

Sveriges forsvarsstyrker i 1940 var bedre enn Norge og Danmarks, hevder eksstatsminister Carl Bildt på invasjonsdagen 9. april. Tweeten vekker sterke reaksjoner.

– Sjarmerende melding fra nasjonen som slapp hundretusenvis av tyske soldater gjennom landet sitt for å hjelpe Hitler med å holde Norge under jernstøvelen, skriver Rødts Mimir Kristjánsson på Twitter.

Meldingen er et svar på et utspill fra Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt, som på 9. april, årsdagen for da Hitler-Tyskland invaderte Norge, skrev følgende på samme sosiale medium:

– Forsvarsstyrkene til Sverige i 1940 var ikke fantastiske, men fortsatt sterkere enn de norske og hvertfall sterkere enn de danske. Hadde Hitler besluttet å invadere Sverige, hadde det blitt kamp, skriver Bildt til sine nesten 700.000 følgere.

EKSSTATSMINISTER: Carl Bildt var statsminister i Sverige fra 1991 til 1994. Han har også vært utenriksminister i en rekke år. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Rødt-politiker Kristjánsson er langt fra den eneste som har reagert på meldingen som ble publisert klokken 12.37 fredag. Flere hundre kommentarer lagt inn under meldingen. Mange fra nordmenn. De fleste av dem folk som finner meldingen upassende.

Særlig på dagen 81 år etter at nazistene marsjerte inn i Norge og okkuperte landet. En okkupasjon som skulle vare i fem år og én måned.

En av dem som har kommentert er forfatter og forlegger Anders Heger. Han skriver tilbake til Bildt på engelsk, men oversatt til norsk sier han at han ser frem til at den svenske eksstatsministeren på årsdagen for atombomben over Hiroshima kommer til å tvitre om hvor bra Sverige ville ha håndtert den hendelsen, i motsetning til Japan.