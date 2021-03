PARTNERE: Ghislaine Maxwell (t.v.) ble mandag tiltalt for menneskehandel sammen med partneren, nå avdøde Jeffrey Epstein. Foto: AFP PHOTO / NEW YORK STATE SEX OFFENDER REGISTRY / LAURA CAVANAUGH

Ghislane Maxwell tiltalt for menneskehandel

Hun var tett på Jeffrey Epstein. Nå er Ghislaine Maxwell (59) tiltalt for menneskehandel.

Av Kristian Havnes Klemetzen

For første gang ble Maxwell mandag tiltalt for menneskehandel, da føderale anklagere kom med nye tiltalepunkter før den ventede rettssaken i sommer.

I den nye tiltalen er et nytt offer lagt til, en 14 år gammel jente, skriver blant annet New York Times. Maxwell skal ifølge den ha rekruttert den 14 år gamle jenta til seksuelle overgrep begått av avdøde Jeffrey Epstein,

Maxwell er kjent som tidligere kjæreste og assistent til den overgrepsdømte milliardæren. Hun skal ha hjulpet ham med å få tilgang til mindreårige jenter og unge kvinner og har vært tiltalt for å ha hatt en sentral rolle i rekrutteringen av unge ofre til Epstein.

Betalte offeret

Den nye tiltalen tar for seg tidsperioden mellom 2001 og 2004, hvor jenta ved flere anledninger skal ha vært innblandet i massasje-situasjoner uten klær med Jeffrey Epstein i Palm Beach, Florida.

Det er her overgrepene skal ha skjedd.

Den utvidede tiltalen går lenger enn den tidligere om Maxwell rolle:

Etter overgrepene skal hun og andre ha betalt offeret flere hundre dollar i kontanter.

Det er ni måneder siden Maxwell ble arrestert i New Hampshire. 59-åringen ble da tiltalt for å bidratt til at overgrep mot mindreårige – den yngste 14 år – ble gjennomført av Epstein.

Arrestert siden juli

Ghislaine Maxwell har sittet i fengsel siden juli i fjor og venter på rettssaken i en føderal domstol på Manhattan i New York City. Hun erkjenner ikke straffskyld for den opprinnelige tiltalen.

Jeffrey Epstein ble funnet død i fengselscellen sin i New York City i august 2019, der han satt i varetekt.