- På dødsleiet kalte mannen min oss ekte engler. Nå kjemper Josilene en desperat kamp for andres kjære. - Vi prøver å se etter en positiv utvikling, men vi ser det ikke.

Corona-englene

André Liohn (foto)

Thea Rosef

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– På hans siste dag hjemme sa han at han ville ta farvel med barna våre og meg. At han var sikker på at han ikke kom hjem igjen, og at han følte seg klar, sier sykepleieassistent Jasilene Rosa de Lima Almeida (40).

Inne på Hospital das Clinicas de Botucatu, like utenfor São Paulo, beveger hun seg mellom svært syke coronapasienter, slik hun har gjort det siste året. Alle sengeplassene er fylt opp.

Pasientene her kan bli liggende på respirator i flere uker og må snus og stelles hele tiden. Almeida snakker med rolig, kjærlig stemme til dem. Hun er sikker på at de kan høre.

På samme måte, på samme sykehus, lå mannen hennes for snart et år siden.

Han hadde begynt å kjenne på feberfølelse, og på grunn av astmaen hadde han vanskeligheter med å puste. Hele familien testet seg, og alle var smittet.

Familien fikk snakke med faren på video før han ble lagt på respirator. Han var svak, men klarte å forme hendene til et hjerte for dem.

– Han sa han elsket oss veldig høyt, og at jeg måtte være sterk. At jeg måtte fortsette karrieren min, at han beundret yrket mitt og motet mitt. Han kalte oss som jobber på sykehus ekte engler, og ba meg aldri miste motet, sier Almeida.

Ser ingen ende

Dødstallene i landet fortsetter å stige, og nå er én fjerdedel av alle daglige coronadødsfall i Brasil.

Onsdag ble det registrert 3780 coronarelaterte dødsfall siste døgnet. Det er det høyeste døgntallet til nå i pandemien, opplyser helsedepartementet.

Den siste uken har landet registrert godt over 3000 dødsfall daglig. Det sliter på alle.

I en rapport varsler det brasilianske Folkehelseinstituttet, Fiocruz, om en ekstremt kritisk situasjon over hele landet.

– Analysene fra våre forskere tyder på at det er den største kollapsen i helsevesenet i Brasils historie.

Landets president Jair Bolsonaro tror ikke viruset er så alvorlig og sier han er mer opptatt av å hindre økonomisk kollaps.

Tallene viser at sykehusene nå er faretruende fulle.

Selv i de store byene dør folk før de får intensivbehandling.

Sykehusene advarer om at de snart går tomme for oksygenforsyning og avgjørende medisiner for pasienter på respirator.

– Mentalt er vi helsearbeidere rystet. Vi prøver å se etter en positiv utvikling, men vi ser det ikke, sier Almeida.

– Vi forlater våre kjære hjemme, for å ta vare på andres nærmeste. Vi lever livet vårt inne på sykehuset.

Minst 17.000 helsearbeidere har dødd av covid-19 verden over, viser tall Amnesty hentet inn i mars. 1143 av disse i Brasil, og minst 3507 i USA.

Uendelige dager

Lege og ambulansearbeider Arlei Xavier (43) er på full fart gjennom gatene i São Paulo.

Svetten i ansiktet renner, og det dugger på brilleglassene. Hun og kollegene er på vei for å prøve å redde en 84 år gammel dame. Den tredje pasienten bare denne morgenen:

Unmute video

Xavier jobber i likhet med svært mange andre leger i landet nå på flere sykehus, i tillegg til å jobbe i ambulansetjenesten.

Han er praktisk talt aldri hjemme. Xavier forlater et 12- eller 24-timers skift på ett sykehus og går rett til et like langt skift på et annet. Sove gjør han i et rom på jobben.

– Den humanitære katastrofen vi forventet skulle treffe i fjor, skjer nå. Jeg er redd for at vi ikke vil ha tid, plass og styrke til å redde alle menneskene som trenger hjelp, sier Xavier.

En undersøkelse gjort av Fiocruz hos rundt 15.000 helsearbeidere viser at 45 prosent har mer enn én jobb. I tillegg føler 43 prosent at helsen deres ikke blir ivaretatt.

Xavier forteller om mange tøffe opplevelser det siste året.

– Min verste opplevelse som lege under coronakrisen var å måtte intubere en mor som nettopp hadde født. Hun ble syk de siste ukene av svangerskapet, fikk en komplikasjon, fødte babyen og ble sendt direkte til intensivavdelingen.

I gatene i São Paulo kommer ambulansen frem til huset til den 84 år gamle kvinnen. Hun er allerede død. Xavier og de andre legger henne på sengen.

Senere bekreftes det fra sykehuset at det mest sannsynlig er coronaviruset som er årsaken.

Xavier er rolig og omtenksom da han overleverer dødsbudskapet til de pårørende i huset. Slik han har gjort utallige ganger før det siste året.

– Vi gjorde vårt beste

Ifølge undersøkelsen fra Fiocruz sliter mange brasilianske helsearbeidere med å sove. De gråter mye og har selvdestruktive tanker.

Sykepleieassistenten, Almeida, forteller om en 30 år gammel pasient som var innlagt på hennes avdeling.

Kvinnen var akkurat blitt mor, og heldigvis responderte hun bra på behandlingen.

Almeida og kollegaene trodde hun kunne dra hjem allerede neste dag, men på ettermiddagen fikk kvinnen hjertestans.

– Vi gjorde vårt beste, men vi kunne ikke redde henne. En kollega og jeg prøvde å trøste hverandre mens vi gråt. Jeg tenkte: «Var det min uansvarlighet?».

Hver morgen ber Almeida for kollegaene og seg selv.

– Arbeidet mitt har vært helt essensielt. Å tenke på beskjeden mannen min ga meg gir meg styrke, for jeg gjør mitt beste for å ta vare på pasientene. Jeg gjør det på grunn av mitt eget tap – det ønsker jeg ikke at noen andre skal oppleve.

Vaksineringen går også svært tregt etter at Brasil satset alt på AstraZeneca, som har hatt store leveringsproblemer. Bare rundt to prosent av befolkningen er vaksinert.

Nylig skrev 500 av landets mest innflytelsesrike økonomer og toppledere et åpent brev, der de krever nedstengning og en massiv vaksineringsinnsats.

Etter mannens død ble Almeida plukket ut som den første helsearbeideren til å få vaksinen i byen Botucatu.

– Jeg var forbauset og visste ikke om jeg skulle gråte eller smile. Men jeg skal innrømme at tårene trillet.