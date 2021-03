UNDER LUPEN: En storjury skal vurdere hvorvidt Donald Trump skal tiltales i Georgia. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Storjuryen straks i gang med Trump-saken

I løpet av få dager ventes det at aktor i Fulton County har fått på plass storjuryen som skal vurdere saken mot Donald Trump.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

Statsadvokat Fani Willis i Fulton County ønsker å tiltale USAs forrige president, Donald Trump, for forsøket på å omgjøre valgresultatet i delstaten Georgia.

Willis skal legge frem saken for en storjury, som deretter skal vurdere bevisene og avgjøre hvorvidt dette er nok til å tiltale Trump. Ifølge ABC News er det ventet at Willis vil lene seg tungt på dokumenter og vitner.

Det er normalt stort hemmelighold rundt storjury-saker, hvilket forklarer at man ikke vet nøyaktig startdato. I et brev som Willis sendte til guvernør Brian Kemp i februar, sa hun at storjuryen skulle møtes i mars og «begynne å sende ut nødvendige stevninger da».

STATSADVOKAT: Fani Willis skal føre saken mot Trump foran storjuryen. Foto: John Bazemore / AP

Utgangspunktet for saken mot Trump, er hans telefonsamtale med Brad Raffensperger 2. januar, der han ba Georgias valgsjef om å «finne 11.780 stemmer», slik at Bidens valgseier i delstaten kunne bli omgjort til seier for Trump.

Georgias valglov fastslår at en person begår et lovbrudd dersom vedkommende oppfordrer til valgbedrageri.

Trump har benektet at han har gjort noe galt.

les også Trump etterforskes i delstaten Georgia

Ifølge jusnettstedet Lawandcrime.com har Republikanerne i Georgia fremmet et forslag om å endre lovens bestemmelser rundt bruken av medlemmer i storjuryer, slik at de hentes fra hele delstaten, ikke kun fra sitt eget distrikt.

Forslaget vil i praksis tvinge aktorer i Georgia til å bruke flere jurymedlemmer fra distrikter hvor Republikanerne står sterkt, skriver nettstedet. Det skal kun gjelde storjurysaker som omhandler mulige brudd på valgloven.

Fulton County er det største valgdistriktet i Georgia og inkluderer blant annet storbyen Atlanta. Det har en stor overvekt av demokratvelgere og er også det distriktet med størst andel svarte velgere (43,6 prosent).

Republikanerne har flertall i Senatet i Georgia, med 34 mot 22 seter, men ettersom det kreves to tredjedels flertall for å endre grunnloven, er Republikanerne avhengig fra støtte fra minst fire Demokrater for å få vedtatt forslaget.