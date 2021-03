Flere land trener nå opp narkohunder til å kunne snuse seg fram til coronavirus. Denne krabaten skal imidlertid bli politihund i Canada når den blir stor. Foto: Darryl Dyck / Ap / NTB

Latin-Amerikas narkotikahunder trenes opp til å lukte coronasmitte

Hunders gode luktesans har lenge blir brukt til å spore opp dop, våpen og lik. Nå bruker flere land narkohunder til å lukte seg fram til coronasmitte.

Av NTB-AFP

Publisert: Nå nettopp

For å trene hundene bruker politiet i El Salvador nå kunstig aroma som skal ligne på svetten til en person som er smittet av coronaviruset.

– Det er ikke lett, for covid-19-varianter ser ut til å endre seg en del, sier Wilber Alarcón, som jobber i landets narkotikapoliti, til AFP.

Men de variantene som er kjent, har blitt gjort syntetiske og omgjort til aromaer som skal brukes til å trene opp hundene.

Alarcón forventer at hundene snart vil kunne være til stede på flyplasser, bussterminaler og grensestasjoner i landet.

– Hundene oppdager og markerer den smittede personen, og en streng rutine vil da tre i kraft. Da reduserer man risikoen for at en person, eller andre personer nær den smittede, blir smittet, sier han.

Studier har vist hunder kan spore coronasmitte selv hos personer som ikke har utviklet symptomer.

I bruk i Mexico

I delstaten Sonora i det nordvestlige Mexico har staten og private organisasjoner allerede seks hunder som jobber med å spore coronasmitte. Ytterligere 30 hunder er under opptrening. Hundetypene som blir brukt til arbeidet, er golden retriever, schæfer, belgisk fårehund og labrador.

Lignende programmer er satt i gang i flere andre land i Latin-Amerika og Karibia. I Chile har det blitt satt i gang et initiativ i hovedstaden Santiago, som det er ventet skal bli spredd til andre steder i landet.

I Europa har Tsjekkia meldt at hunder i 95 prosent av tilfellene har klart å oppdage coronasmitte. I Storbritannia håper veldedighetsorganisasjonen Medical Detection Dogs at hunder også kan bli i stand til å lukte sykdommer som kreft Parkinsons og malaria.

I Miami i USA håper myndighetene at hunder kan bli brukt til å snuse seg fram til etter coronasmitte blant fans som drar på sportsarrangementer.

Tre meter under bakken

Hundenes nye rolle under pandemien gir god inntjening for det statlige K9-selskapet i den meksikanske delstaten Veracruz. Hundene skal være verdt rundt 24.000 dollar per.

Luktesansen er så sterkt at de i 2016 sporet opp et lik tre meter under bakken, noe som er nasjonal rekord.

– De er ufeilbarlige dyr. De tar aldri feil. Mennesker tar feil, sier hundetrener Daniel Valentin Ortega i K9.