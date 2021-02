Fersk video: Flykter i panikk da militærjuntaen skyter

En fersk video fra fredagens demonstrasjoner viser hvordan militærjuntaen i Myanmar skyter over demonstranter som flykter i panikk. Sikkerhetsstyrkene har tidligere drept demonstranter.

Publisert: Nå nettopp

Det herjer store protester i Myanmar etter at militæret kuppet makten og tidligere statsminister Aung San Suu Kyi ble avsatt 1. februar. I Yangon har det vært flere store demonstrasjoner den siste uken.

Militærjuntaen har svart med økende voldsbruk.

Soldater har blitt satt inn mot fredelige demonstrasjoner, og det har blitt brukt tåregass, vannkanoner og gummikuler, skriver nyhetsbyrået Reuters.

En fersk video fra fredagens demonstrasjoner viser at juntaen også skal ha skutt i været over demonstrantene i Yangon.

Videoen fra Associated Press viser at demonstranter løper fra stedet i panikk.

AVSATT: Aung San Suu Kyi ble avsatt av militærjuntaen. Her er hun sammen med general Min Aung Hlaing. Foto: SOE ZEYA TUN / X02594

Ingen nye dødsfall

Sikkerhetsstyrkene har tidligere skutt og drept to mennesker ved en demonstrasjon i landets nest største by, Mandalay.

Skytingen i videoen fra fredagens video skal ha skjedd i Hdledan-området nær Yangon-universitetet.

En person skal ha blitt skadet, ifølge Reuters.

I tillegg meldes det om flere skadede fra demonstrasjoner i byen Mandalay. Her skal politiet også ha brukt gummikuler.

EX-DIPLOMAT: Samantha Power var FN-ambassadør da Barack Obama styrte USA. Foto: BRYAN R. SMITH / AFP

Hyller FN-diplomat

USAs tidligere FN-ambassadør Samantha Power hyller fredag kveld Myanmars nåværende FN-ambassadør Kyaw Moe Tun.

Tun oppfordrer verden til å protestere mot militærkuppet i hjemlandet.

På et ferskt bilde fra FNs generalforsamling holdt han opp tre fingre, som en støttemelding til demonstrantene.

– Whoa. Det er umulig å overvurdere risikoen Myanmars FN-ambassadør Kyaw Moe Tun akkurat tok i FNs generalforsamling da han (med bristende stemme) akkurat ba verden motsette seg militærkuppet, skriver Power på twitter.

DEMONSTRASJONER: Det har vært demonstrasjoner mot militærkuppet i lengre tid. Dette bildet er fra 9. februar. Foto: LYNN BO BO / EPA

Flyttet Suu Kyi

Både EU og FN har vært på banen og fordømt militærets voldsbruk, og varslet sanksjoner mot militærregimet.

Landets tidligere statsminister, Aung San Suu Kyi, ble denne uken flyttet fra husarrest i hovedstaden Naypyitaw til et ukjent sted, skriver Myanmar Now. De siterer talspersoner fra hennes parti, National League of Democracy (NLD).

Hun skal etter planen i retten 1. mars.

En av advokatene har tidligere klaget på at han ikke har fått tilgang til sin klient før rettsmøtet.