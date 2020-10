Foto: Manuel Bruque / EFE

Unntakstilstand og portforbud i Spania

Den spanske regjeringen beordrer innbyggerne til å holde seg hjemme mellom klokken 23 og 06. Statsminister Pedro Sánches ønsker at unntakstilstanden skal gjelde fram til 1. mai.

Spanias statsminister Pedro Sánchez sa på en pressekonferanse søndag at regjeringen vil be parlamentet om å forlenge unntakstilstanden i seks måneder fremover.

Landet har 1 million smittede, viser VGs coronaspesial. 185.000 av dem er bekreftet smittet i løpet av de siste to ukene .

Søndag var det krisemøte i regjeringen. Under en pressekonferanse etter møtet , fortalte Sánchez at de har erklært unntakstilstand nå, men at de har levert et forslag om å forlenge den til 9. mai.

Blant tiltakene som ble lansert søndag blir antall personer som kan samles begrenses til seks personer, med unntak av husstandsmedlemmer.

Det innføres portforbud mellom klokken 23 og 06, men regionene kan velge å forskyve tiden en time fram eller tilbake.

Det åpnes også for å innføre reisebegrensninger mellom regioner i Spania.

Det vil være unntak for noen av reglene på Kanariøyene for å berge mest mulig av turismen, skriver den spanske avisen El País.

Det er ifølge avisen syv måneder siden sist gang Spania erklærte unntakstilstand over hele landet.

