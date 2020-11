forrige









fullskjerm neste UMODERNE SYSTEMER: Et av problemene som gjør at opptellingen tar tid er, som her i Georgia, at man ikke får begynne å telle stemmer før valgkontorene er stengt.

Presidentvalget: − Vi er langt på overtid

Opptellingene av stemmer fortsetter inn i sitt tredje døgn.

Oppdatert nå nettopp

Normalt ville resultatet vært klart på valgnatten. Med unntak av i år 2000, har resultatet alltid vært klart innen morgenen etter valget, ifølge Eirik Løkke, som er rådgiver i Civita og USA-kjenner.

– Den største grunnen til at det tar så lang tid nå, er at flere delstater har bestemt at man ikke før telle poststemmer før valgkontorene stenger, sier han.

Torsdag kveld venter man fremdeles på et klart resultat i seks delstater i presidentoppgjøret mellom Donald Trump og Joe Biden.

– Tullete

– I Florida har man løst dette problemet godt, ved at man innførte regler slik at man kunne telle stemmer så fort de kom inn. Dette har man ikke fått til i eksempelvis Pennsylvania, forklarer USA-eksperten.

Også i Nevada og Georgia har man det samme problemet.

– Det er tullete at man ikke fikk på plass systemene. Nekter man å begynne å telle før valglokalene stenger, tar det tid, sier Løkke. Akkurat det er dårlig timing, mener han.

– Det øker risikoen og spenningen i et USA hvor stemningen allerede er spent, blant annet på grunn av en rabiat president som hyler og skriker om å få stanset opptellingen.

Følg valgdramaet direkte på VGTV!

Selv om de mangelfulle reglene rundt opptelling av poststemmer langt på vei er den viktigste årsaken til forsinkelsene, sier Løkke at det også er andre faktorer som spiller inn – og gjør at resultatene kommer stadig senere.

Dette gjør også at opptellingen går sent:

Umoderne tellesystemer

Opptellingssytemene i USA er ifølge Løkke ikke blant de mest moderne, og er «langt ifra heldigitaliserte». Det gjør at mye av tellingen og innrapporteringen tar lengre tid.

Stort antall stemmer

USA er et stort land med mange innbyggere. I år var også valgdeltakelsen rekordhøy, noe som gir enda flere stemmer å telle enn noen gang før. Da tar det naturlig nok også litt lengre tid før resultatene er på plass.

Må være ekstra nøye

– I år er det ekstra viktig å være transparent, forklarer Løkke. Påstander fra den sittende presidenten om mulig valgfusk gjør at det er ekstra viktig at opptellingen gjennomføres på en etterrettelig måte, og flere stater er ekstra grundige i sine dobbeltsjekker.

Omtelling og søksmål

Søksmål mot delstater og krav om omtelling kan trenere opptellingsprosessen. USA-ekspert Løkke sier det er naturlig med omtelling når resultatet blir så jevnt som i Wisconsin, men at de gjør, og gjøre at det tar lengre tid før man får et endelig resultat.

Joe Biden talte til det amerikanske folket igjen torsdag kveld.

Publisert: 05.11.20 kl. 23:22 Oppdatert: 05.11.20 kl. 23:34