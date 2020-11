IKKE GITT SEG: Donald Trump (t.v.) på golfbanen lørdag, samme dag som Joe Biden ble utpekt som valgvinner av en rekke amerikanske medier. Trump får nå motstridende råd av ulike medarbeidere og familiemedlemmer, ifølge nyhetsbyrået AP. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

Kilder: Trump kan erkjenne nederlag hvis han ikke når fram i rettsvesenet

Donald Trump er innstilt på å erkjenne valgnederlag hvis han ser det ikke er mulig å nå fram i rettsvesenet, hevder kilder overfor Fox News.

NTB-AP

Nå nettopp

De ikke navngitte kildene sier han i så fall også vil bidra til en fredelig maktoverføring.

Nyhetsbyrået AP melder at noen av Trumps medarbeidere og støttespillere har oppfordret ham til å erkjenne nederlag. De har angivelig rådet ham til å holde en tale om dette i løpet av den kommende uken.

Trumps svigersønn Jared Kushner er en av dem som skal ha bedt ham om å akseptere valgutfallet, selv om presidenten er svært kritisk til hvordan valget ble gjennomført. Kushner skal ha fortalt flere han kjenner om sin oppfordring til Trump.

les også Solberg: Uforutsigbarheten har vært krevende

Lite konkret

Samtidig mener andre i kretsen rundt Trump at han bør fortsette kampen for å få omgjort valgresultatene i flere delstater. Trumps sønner og hans advokat Rudy Giuliani befinner seg i denne leiren, ifølge AP.

Giuliani har angivelig lovet Trump å fremskaffe bevis for valgfusk. Men foreløpig har han lite konkret å vise til. Trumps valgkampstab har så langt hatt lite suksess i rettsvesenet i etterkant av valget.

Lørdag innkalte Giuliani amerikanske medier til en ny utendørs pressekonferanse, men heller ikke her ble det lagt fram konkrete bevis for valgfusk.

I stedet fikk valget av sted for pressekonferansen en viss oppmerksomhet. Den ble holdt på parkeringsplassen til et gartnerfirma i Philadelphia ved siden av en sexbutikk.

les også Giulianis pressekonferanse går viralt

OPPMERKSOMHET: Det vakte en viss oppmerksomhet da Trumps advokat Rudy Giuliani innkalte amerikanske medier til pressekonferanse på parkeringsplassen til et gartnerfirma i Philadelphia ved siden av en sexbutikk. Foto: John Minchillo / AP / NTB

Fortsetter med søksmål

Etter at Biden lørdag var blitt erklært som seierherre av en rekke amerikanske medier, leverte Trumps valgkampstab inn et nytt søksmål.

Denne gangen forsøkte de seg i delstaten Arizona. Trump-medarbeiderne og Det republikanske partiet krever at et stort antall stemmesedler må gjennomgås på nytt manuelt.

Årsaken er en påstand om at noen stemmesedler ble behandlet feil av valgmedarbeidere.

– Mediene har ikke myndighet til å avgjøre utfallet av amerikanske valg, understreker Trumps advokat Jenna Ellis i en kronikk på nettsidene til Fox News.

Bakgrunnen for at Biden er utpekt som valgvinner, er en rekke mediers vurdering om at Trump ikke lenger har mulighet til å ta ham igjen i opptellingen av stemmene.

Publisert: 08.11.20 kl. 14:39