Overrasker ekspertene: Trump får flere stemmer enn i 2016

Ingenting er avgjort, men demokratene får ikke det valgskredet de håper på. President Donald Trump har faktisk allerede sikret seg flere individuelle stemmer enn i 2016.

Mens verden biter negler og de avgjørende statene i det såkalte «rustbeltet» telles opp, kan man allerede nå begynne å se tendenser i tallene fra det dramatiske valget i USA.

For var det én ting de fleste eksperter var sikre på i forkant, så var det at Joe Biden ville vinne det såkalte «popular vote», altså individuelle stemmer, med stor margin. I skrivende stund er den marginen svakt i Bidens favør:

Ifølge CNN sine tall har Biden: 67.502.249 individuelle stemmer, mens Trump følger tett på med 65.305.244 individuelle stemmer.

Dette er foreløpige tall fra klokken 10.50 norsk tid, og valget avgjøres uansett av antallet stater kandidatene vinner, ikke antallet individuelle stemmer.

– Ingen forventet det

Trump truer nå med å gå til Høyesterett for å stanse telling av de omstridte poststemmene som gjenstår i blant annet den svært viktige, og trolig avgjørende, vippestaten Pennsylvania.

Trump hevder han allerede har vunnet, mens Biden tidligere i natt var mer forsiktig og sa at han følte at han var «på vei mot seier».

Mens dette kaoset raser videre, potensielt i flere dager, er ett overraskende aspekt allerede klart: Trump ser ut til å ha fått nesten to millioner flere individuelle stemmer enn han gjorde i 2016.

– Det er veldig overraskende. Nesten alle eksperter og meningsmålinger var sikre på at Biden ville vinne «popular vote» med klar margin, mens det ligger an til å bli jevnt. Nok en gang har Trumps evne til å mobilisere velgere blitt undervurdert, sier USA-ekspert og rådgiver i tankesmien Civita, Eirik Løkke til VG.

Høyere valgdeltagelse

Eksperten peker på to grunner til at Trump har klart å være konkurransedyktig i flere stater enn forventet:

– Han har tydeligvis fått god drahjelp av fotfolket i det republikanske partiet, som har bidratt til å få flere ut til stemmeurnene. Og han har mobilisert sterkt blant latinamerikanske velgere, særlig cubanere i Florida, påpeker Løkke.

– Det er imponerende tall blant i flere stater, så det har nok hjulpet at han har snakket mindre om muren mot Mexico enn han gjorde forrige gang, fortsetter han.

At økningen har vært mulig skyldes at valgdeltagelsen er mye høyere enn sist. Det betyr at også Biden vil få flere individuelle stemmer enn Hillary Clinton fikk sist: Han ligger nå ca. 1,5 millioner individuelle stemmer høyere enn det Clinton endte på.

Valgmenn avgjør

Som kjent avgjøres amerikanske valg av hvor mange valgmenn man får fra de ulike statene, der «vinneren tar alt» fra hver enkelt stat.

Dette systemet førte til at Donald Trump i 2016 kunne innkassere en knusende seier over Hillary Clinton i antallet valgmenn, med 304 mot 227, til tross for at han hadde 46.1 prosent av stemmene, mot Clintons 48.2 prosent.

I 2016 fikk Trump 62.984.828 individuelle stemmer, mot Clintons 65.853.514 stemmer.

Det var det totalt femte valget i USA der vinneren tapte i antallet individuelle stemmer, med George W. Bush sin marginale seier mot Al Gore i 2000 som det mest omstridte i nyere tid.

PS: Rekorden i antallet individuelle stemmer satte Barack Obama i 2008, da han fikk 69.498.516 stemmer, som tilsvarer 52,9 prosent. Avhengig av opptellingen i de gjenværende statene, kan rekorden fortsatt falle, ettersom antallet stemmeberettigede er høyere nå enn for tolv år siden.

