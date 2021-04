FRA FENGSELET: På videolink er Aleksej Navalnyj med i rettssaken som nå føres mot hans anti-korrupsjonsfond. Opposisjonslederen er glattbarbert og har gått kraftig ned i vekt siden han ble fengslet. Foto: HANDOUT / Moscow's Babushkinsky district c

Navalnyj i retten via video: − Jeg veier like mye som i 7. klasse

For første gang siden den 24 dager lange sultestreiken er Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj (44) torsdag å se i retten på videolink fra fengselet. Samtidig er det åpnet en ny kriminalsak mot opposisjonslederen.

Av Ole Kristian Strøm

– Det ser ut som om Navalnyj har gått kraftig ned i vekt, og han virker fysisk tappet, skriver en Reuters-journalist på plass i rettssalen i Moskva.

44-åringen er altså på link fra straffeleiren, der han soner resten av en dom på til sammen tre og et halvt år. På bildene ser vi at Navalnyj er glattbarbert på hodet.

– Jeg veier nå 72 kilo. I går så jeg på meg selv i et speil. Jeg var et skjelett. Jeg veier like mye som i 7. klasse, sier Navalnyj på videolinken, ifølge blant andre den russiske journalisten Maria Iljusjina, som er på plass i rettssalen, på Twitter.

Han forteller også at han gradvis prøver å spise mer og mer. «I går fire skjeer grøt, i dag fem skjeer».

Navalnyjs støttespillere hevdet at opposisjonslederen gikk ned åtte kilo i fengselet allerede før han startet sultestreiken. Hans kona Julia skrev på Instagram før sultestreiken var over at han var nede i 76 kilo - i så fall ned 16 kilo fra det han lå på etter sykehusoppholdet i Tyskland. Han er 190 cm høy.

Torsdag startet rettssaken der det skal avgjøres om Navalnyjs anti-korrupsjonsfond skal stemples som en «ekstremistisk» organisasjon. I så fall blir fondet forbudt i Russland, på linje med for eksempel IS og al-Qaida. De som støtter organisasjonen, kan i så fall risikere lange fengselsstraffer.

Retten har bestemt at fondet, som kalles FBK, fra torsdag må legge ned arbeidet inntil den endelige dommen har kommet. Det betyr blant annet at de ikke kan organisere protester eller legge ut informasjon på nettsiden. Retten har torsdag formiddag bestemt at «hovedhøringen» i saken blir den 17. mai.

Samtidig melder Reuters torsdag - med Navalnyjs støttespillere som kilder - at det er åpnet en ny kriminalsak mot ham. Denne gang gjelder det at han skal ha startet en veldedig organisasjon som krenker borgernes rettigheter. Saken gjelder også hans nære medarbeidere Leonid Volkov og Ivan Zjdanov, melder Reuters’ russiske tjeneste.

Navalnyj erklærte sultestreik den 31. mars, fordi han ikke fikk medisinsk hjelp fra uavhengige leger. Den 23. april sa han at han gradvis skulle begynne å spise igjen - etter som han hadde fått den medisinske behandlingen han hadde bedt om.

Hans støttespillere har hevdet at politikeren har vært døden nær i fengselet. Russlands ombudskvinne for menneskerettigheter, Tatjana Moskalkova, derimot har sagt at det ikke har vært noen fare for livet og at han har vært undersøkt av godt kvalifiserte leger.

Det er uklart når dommen blir avsagt om Navalnyjs anti-korrupsjonsfond skal stemples som «ekstremistisk».

– De siste ukene har vi sett det russiske regimet stramme betydelig inn ovenfor stadig flere grupper, og det har klar sammenheng med Dumavalget senere i år, mener Lene Wetteland i Helsingforskomiteen.

– Det sivile samfunn og annerledestenkende skal trues og isoleres fra sine nasjonale og internasjonale støttespillere, og de med politiske ambisjoner, får i tillegg administrative straffer som gjør at de formelt ikke vil møte kravene til å kunne stille som kandidat eller valgobservatør, sier Russland-eksperten til VG.