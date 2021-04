REKORDFISK: Her poserer Olle Eriksson med laksen som ble veid til 15,12 kilo. Foto: Henrik Lindgren

Fikk kjempelaks i Vänern

Tirsdag hadde to svensker ekstrem fiskelykke. De klarte bragden å fange en innsjølaks på over 15 kilo.

Av Tom Viktor Høgseth

Publisert: Nå nettopp

Dette er ny rekord på Vänern, men ett forbehold må tas. Rekorden er ikke offisielt godkjent.

Det var tirsdag Henrik Lindgren og Olle Eriksson var ute og jaktet sølvblank laks og ørret med utgang fra Kristinehamn i den nordvestlige delen av Vänern. Ganske snart oppdaget de dykkende måker. Det betyr ofte at laks og ørret jager småfisk rett under overflaten.

– Vi hadde vært ute i ca. en time da vi så måker dykke. Fisken hugg på den øvre dypriggstangen på en 12 centimeter lang agnfisk, sier Henrik Lindgren til Fiskejournalen.

– Den dro i vei ordentlig. Det lengste utraset var 78 meter og den gikk flere ganger mot bunnen.

Duoen driver med såkalt trollingfiske – avansert dorgefiske med flere fiskestenger i overflaten og i dypet. Det var Olle Eriksson som holdt i stangen og etter hvert fikk de øye på en kjempe av en laks.

– Jeg sa faktisk at det kunne være ny Vänern-rekord, forteller Henrik, som er Rapala Proguide.

Han forteller at laksen var inne ved båten tre ganger før han våget å håve den.

– Hvordan var stemningen da fisken var berget?

– Det ligger mange timer bak. Vi skrek vilt, sier Henrik til VG.

Laksen hadde klippet fettfinne og var en utsatt fisk. Derfor kunne de ta den i havn med god samvittighet. Laksen ble veid til hele 15,12 kilo. Kjempen hadde en omkrets på 68 centimeter og var 104,5 centimeter lang.

Den forrige lakserekorden på Vänern var på 13,92 kilo, og den fisken var det Petter Larsson som fanget på samme sted utenfor Kristinehamn.

Det var også Petter Larsson som møtte Henrik og Olle i havnen og hjalp til med å veie og dokumentere storlaksen.

For de uinnvidde: På Vänern kan man fiske fritt etter såkalt relikt laks (ferskvannslaks) og ørret. Det settes ut ørret og laks i sjøen. Det er et minstemål på 60 cm, og all fisk som ikke har klipt fettfinne må settes ut igjen. Dette gjøres for å spare den lille villfiskstammen som er igjen av den storvokste Gullspång-laksen, og den noe mindre Klarälvslaksen.