GODT SKUSSMÅL: USAs president Joe Biden får mange godord for det han har fått gjort i løpet av de første 100 dagene i Det hvite hus. Foto: Drew Angerer / AFP

Joe Biden med historisk tale i natt: − Har spilt sine kort godt

Etter 100 dager i Det hvite hus leverer Joe Biden natt til torsdag sin første tale som president i Kongressen.

Av Harald Berg Sævereid

Med solid oppslutning på meningsmålingene og et demokratisk flertall i Kongressen bak seg, er det all grunn til å tro at det er en optimistisk Joe Biden som møter på talerstolen. Og det med god grunn, mener USA-ekspert Alf Thomas Tønnessen:

– I stor grad har president Joe Biden lykkes, sier han.

Som førsteamanuensis og forsker ved Universitetet i Agder og forfatter tilknyttet AmerikanskPolitikk.no, har han studert amerikanske presidenters innsats og hva de har gjort de første 100 dagene av sine perioder.

– Her vil jeg gi ham terningkast 5. Det er ambisiøse mål han har satt seg, og rent umiddelbart går tankene hen til det Franklin D. Roosevelt gjorde på 1930-tallet og Dwight D. Eisenhower klarte på 1950-tallet. Da var USA et land som i hovedsak trakk i samme retning. Dette er en politikk Biden ønsker å bygge videre på, sier forskeren.

President Joe Biden legger ikke skjul på hvor fornøyd han er med at 215 millioner amerikanere er vaksinert mot covid19-viruset i de tre drøye tre månedene han har styrt USA.

Noen vil kanskje hevde at bestillingen og en god del av forarbeidet ble gjort under høsten i 2020 da Donald Trump satt i Det hvite hus.

POSITIV: Førsteamanuensis Alf Tomas Tønnessen mener at president Biden har gjort en god jobb så langt. Foto: Universitetet i Agder

Natt til torsdag vil Joe Biden redegjøre for hvordan han skal fortsette å styre USA i den retningen ham lovet å gjøre under valgkampen.

Ifølge The New York Times er en ny plan for amerikanske familier et av de store og kostbare prosjektene Biden-administrasjonen vil ta fatt på. Økt satsing på utdannelse, gratis barnehage og betalt permisjon inngår i den ambisiøse politikken presidenten ønsker å få gjennomført.

Dette er sosiale fordeler hvor regningen blir betalt av de rikeste amerikanerne og skattlegging av store bedrifter.

Men det blir større problemer med å få Kongressens fulle støtte til infrastrukturpakken. Visepresident Kamala Harris har uttalt at det langsiktige målet er å få halvert fattigdommen i USA, hvilket selvsagt vil være en enorm utfordring, sier Tønnessen.

Han mener at presidenten har to år som blir travle og intense om han skal klare å banke igjennom flest mulig av de ambisiøse målene som hans administrasjon har satt seg.

– Det gjelder å utnytte de mulighetene han har nå. Det kan bli atskillig vanskeligere etter mellomvalget til Kongressen i 2022. Så langt har Joe Biden spilt sine kort godt. Men han har store problemer med immigrantsituasjonen på grensen til Mexico, sier Tønnessen.

Bidens reformpakker vil koste over 30 000 mrd. norske kroner. The Washington Post skriver at presidenten ikke viker en tomme på å reformere USAs immigrasjonspolitikk. Den vil i så fall gi 11 millioner papirløse immigranter adgang til USA og innvilget amerikansk statsborgerskap.