DØDE: Flere avdøde personer i kø for å kremeres i New Delhi.

Krisen i India: − Folk bare dør, dør og dør

Samtidig som hjelpen ankommer India, ble det både satt rekord i antall nye smittetilfeller og dødsfall på ett døgn.

Publisert: Nå nettopp

Det siste døgnet er det meldt om over 3200 dødsfall relatert til covid-19, og over 360.000 nye smittetilfeller, skriver Times of India og BBC. Dermed har landet ifølge avisen passert 200.000 dødsfall, mens det er registrert 17,6 millioner smittetilfeller. Ifølge AP melder myndighetene om drøyt 2700 nye dødsfall tirsdag.

Samtidig ankom 100 respiratorer og 95 oksygenkonsentratorer fra Storbritannia. I tillegg har både USA, Tyskland, Israel og Pakistan lovet å hjelpe, skriver nyhetsbyrået AP.

– Folk bare dør, dør og dør, sier Jitender Singh Shanty, som organiserer mer enn hundre kremeringer om dagen i Dehli, til The Guardian.

– Om vi får flere kropper må vi kremere dem på veien. Det er ikke mer plass her. Jeg kunne aldri sett for meg så fryktelige scener, fortsetter han.

India-korrespondent for The New York Times, Jeffrey Gettleman, beskriver det voldsomme trykket slik:

– Krematoriene er så fulle av lik, at det er som om en krig har skjedd. Ilden brenner døgnet rundt. Mange stedet utfører massekremasjoner, flere dusin av gangen. Og om natten, i deler av New Delhi, gløder himmelen, skriver han.

MASSEKREMASJON: Bålene står tett ved dette utendørskrematoriet i New Delhi.

Onsdag ble det kjent at Norge gir 20 millioner kroner i humanitær bistand til India, som følge av smittesituasjonen. Det bekreftet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NRK.

Fra før har Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater lovet surstoff-generatorer eller respiratorer.

USA har lovet råmateriale til coronavaksiner, og har sagt de vil dele opptil 60 millioner doser av AstraZeneca-vaksinen med andre land, om den blir godkjent av det amerikanske Legemiddelverket, skriver New York Times.

«En perfekt storm»

Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, kaller situasjonen i landet «mer enn hjerteknusende».

WHO kaller bølgen som slår inn over landet med 1,3 milliarder innbyggere for «en perfekt storm» av store ansamlinger, lav vaksinasjonsrate og mer smittsomme varianter.

Samtidig fortsetter mutasjonsvarianten som først ble oppdaget i India å spre seg. B. 1.617, som varianten av coronaviruset heter, er ifølge WHO registrert i «minst 17 land», skriver The Guardian. De fleste av tilfellene skal være oppdaget i India, Storbritannia, USA og Singapore.

Ifølge BBC ble virusvarianten først oppdaget i oktober 2020, men det er så langt ikke kjent hvor farlig den er sammenlignet med andre varianter av coronaviruset.

Slåsskamper på sykehus

– Det man kan anklage regjeringen for, er å ikke ha forutsett denne situasjonen. Dette er en ganske grov forsømmelse, sier professor i Sør-Asiastudier ved Universitetet i Oslo, Arild Engelsen Ruud til VG.

Valgmøter med flere hundre tusen fremmøtte har fått fortsette. Det samme har religiøse festivaler, blant annet en hvor i underkant av én million mennesker reiste til en liten landsby for å dyppe seg i den hellige elven Ganges, forteller Ruud.

Han beskriver samtidig et underfinansiert offentlig helsevesen under svært høyt press. Rundt 80 prosent av befolkningen har ikke anledning til å benytte seg av de mer solide private helsetjenestene – som dessuten nå kjenner sterkt på den samme belastningen.

– Folk er ganske desperate. Man ser køer av mennesker utenfor sykehusene, og det har vært slåsskamper inne på sykehusene, forteller professoren.

– Stor oksygenmangel har også ført til at mange kjøper hylser med oksygen på svartebørsen til tidobbel pris – rundt 6000 kroner per hylse. De som har råd betaler jo fordi de er i en desperat situasjon. Men for de fleste blir dette altfor dyrt.

LUFT: En coronapasient puster inn oksygen fra en tank. Oksygenet skal være donert av en gurdwara (sikhenes religiøse samlingssted).

Ruud mener landets hindunasjonalistiske regjering nærmest har unngått å planlegge for en andre bølge. En lockdown vil koste mye både for India som nasjon og for mange av de 1,4 milliarder indere som ville blitt rammet av nedstengingen. Mange av dem er avhengige av daglig inntekt for å overleve.

– Det er en kalkulert risiko. Men samtidig er det også overmot å si at man skal klare seg gjennom dette uten å gjøre noe. Man hadde ingen forberedelser for å møte annen bølge – det gjør at de står i situasjonen som de nå gjør, forklarer professor Ruud.

PROVISORISK: EN kvinne ved et coronasykehus i New Delhi.

Han mener det ikke finnes noen «quick fix» for landet, og at en ny nedstenging nok vil gjøre regjeringen svært upopulær. Å vaksinere 1,4 milliarder er heller ingen enkel oppgave, påpeker han.

– Man kan be om at patentene på vaksinene blir frigitt, slik at man kan utvide vaksineproduksjonen. Nå øker man umiddelbart produksjonen av oksygen – det er en god idé, men burde vært gjort før, som en forberedelse, sier Ruud.

Tallene kan være langt høyere

Direktør Ramanan Laxminarayan ved Center for Disease Dynamics, Economics og Policy i New Delhi er sikker på at mørketallene i landet er store.

– Det er viden kjent at både antall smittetilfeller og dødstall er underrapportert. Det har de alltid vært. I fjor regnet vi med at bare én av 30 smittetilfeller ble oppdaget ved testing, sier han ifølge CNN.

Majoritet av personene som dør i India, også før pandemien, dør hjemme eller andre steder – ikke på sykehus. Dermed er det også vanskeligere for myndighetene å rapportere riktig antall dødsfall, skriver CNN.

– Nå er nok dødstallene svært underrapportert. Det vi ser på bakken er langt flere dødsfall enn det som offisielt blir rapportert, fortsetter Laxminarayan.

Han forteller at han ikke vet om en eneste familie som har unnsluppet coronaviruset.

– Det mangler en person i alle familiene jeg kan komme på.

Også professor Ruud ved Universitetet i Oslo mener det kan være snakk om en betydelig underrapportering, men at det uansett er snakk om færre dødsfall per million enn i Europa og andre vestlige land.

– Skal India opp på samme nivå som Brasil, Slovakia eller Ungarn, må veldig mange mennesker dø først, sier han.