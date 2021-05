Nederland åpner opp – mens intensiven trener på «kode svart»

Dersom det ikke er frigjort senger etter det første steget, vil de medisinske kriteriene for å bli lagt inn på en intensivavdeling bli skjerpet. Flere pasienter med et spesifikt underliggende sykdomsbilde, vil ikke få intensivbehandling.

I den siste fasen vil kun pasienter som vil ha behov for intensivbehandling i kort tid, bli lagt inn på intensiven. Det kan være at en yngre pasient må gi opp plassen for en eldre pasient med en annen sykdom, men som kun trenger behandling i kort tid. Hvis det ikke hjelper, vil alder kunne blir et kriterium. I den aller siste fasen, når alle andre kriterier er testet, blir det trukket lodd om hvem som får intensivbehandling.