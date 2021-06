VAKSINE-KØ: Det er lange køer utenfor vaksinasjonssentrene i storbyen Sydney torsdag, etter et smitteutbrudd med corona-varianten Delta. Foto: SAEED KHAN / AFP

Delta-utbrudd skaper frykt i Sydney: − Har virkelig gjort det dårlig med vaksineringen

Et nytt smitteutbrudd i den australske storbyen Sydney har satt press på myndighetene. Bare rundt tre prosent av landets befolkning er fullvaksinert.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

– Dette er nok den mest skremmende perioden New South Wales har gått gjennom siden starten av pandemien, sier delstatsminister Gladys Berejklian om det nye smitteutbruddet i storbyen Sydney.

Her ble det torsdag registrert elleve nye smittetilfeller, mens det dagen før ble registrert ti. Til sammen er det registrert 49 smittetilfeller siden onsdag i forrige uke.

I norsk målestokk høres tallene lave ut, men i Australia er de nok til å skape frykt. Landet har i stor grad holdt coronaviruset unna ved hjelp av et svært strengt innreiseregime og obligatorisk hotellkarantene for alle.

Systemet er likevel ikke helt vanntett, og denne gangen har smitte med corona-varianten Delta spredt seg videre fra en sjåfør som frakter kabinpersonale og piloter til og fra den internasjonale flyplassen i Sydney.

BEKYMRET: Delstatsminister i New South Wales Gladys Berejiklian før en pressekonferanse torsdag. Foto: Dean Lewins / AAPIMAGE

WHO-tall fra 62 land viser at Delta-varianten er langt mer smittsom enn noen andre mutasjoner som er oppdaget, med over dobbelt så høy sjanse for å overføres som andre oppdagede varianter.

FHI om Delta: 65 prosent beskyttelse etter ett stikk

Sydney står derfor på grensen til en ny nedstengning. Allerede er flere av innbyggernes friheter innskrenket: Folk får ikke forlate hovedstadsområdet, de kan bare ha fem gjester i private hjem, og de må bruke munnbind på offentlige steder. I tillegg er den etterlengtede muligheten til å stå oppreist på byens barer fjernet, samtidig som kapasiteten på antall gjester er halvert.

PÅBUDT: Skiltene med beskjed om munnbindpåbud henger overalt på togstasjonene i Sydney. Munnbind er også påbudt i butikker, på kinoer og på treningssentre. Foto: LOREN ELLIOTT / REUTERS

Foreløpig kan de fleste smittetilfellene kobles til hverandre, og smittesporerne mener de har nogenlunde kontroll over situasjonen. Mister de den, kan en kortvarig nedstengning – slik myndighetene tidligere har gjennomført – stå på trappene.

Får vaksine-kritikk: – Virkelig dårlig

Det nye utbruddet har skapt debatt om vaksineutrullingen i Australia, sammen med et lignende utbrudd i storbyen Melbourne i begynnelsen av juni. For mens verden gjennom pandemien har sett med misunnelse på australske innbyggeres frihet til å leve tilnærmet som normalt, henger landet etter flere EU-land når det kommer til vaksineringen.

Bare rundt tre prosent av australiere er nå fullvaksinerte, mens 23 prosent har fått én dose, ifølge en kartlegging fra avisen Sydney Morning Herald. Målet er at alle skal ha fått tilbud om sin første vaksinedose innen utgangen av året.

– Dette var som forventet. Australia har gjort en virkelig god jobb med å kontrollere pandemien, men de har virkelig gjort det dårlig med vaksineringen. De skulle ha vaksinert rundt 45–50 prosent av befolkningen på dette tidspunktet, og det var også planen. Nå er det færre enn fire prosent, sier epidemiolog Abrar Chugtai ved universitetet New South Wales til VG.

Smitteverneksperten har blant annet spesialisert seg på bruken av munnbind for å forhindre spredningen av smittsomme sykdommer, og han har erfaring fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Mange akademikere og helseeksperter har slått alarm overfor myndighetene og sagt fra om at det vil komme nye utbrudd så lenge befolkningen ikke er vaksinert. Ja, karantenesystemet er veldig bra, men det er ikke løsningen, det er det vaksinen som er, legger han til.

SMITTEVERNEKSPERT: Epidemiolog Abrar Chugtai ved universitetet New South Wales. Foto: privat

– Noe gikk veldig, veldig galt

Det er først og fremst AstraZeneca som har stukket kjepper i hjulene for myndighetene: Landet satset alt på denne vaksinen, men etter at det ble påvist sjeldne blodpropptilfeller også i Australia, ble den kun tatt i bruk på personer over 50 år, før aldersgrensen ble hevet til 60. Mange av de som får tilbudet, har takket nei, skriver australske Guardian.

– Myndighetene la alle eggene sine i én kurv, men noe gikk veldig, veldig galt, sier Chugtai om vaksinen som ikke lenger er i bruk i Norge.

Han mener landet ikke burde ha gitt opp AstraZeneca så lett. Men i et Australia med få smittetilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall, er det vanskelig å få folk til å akseptere en slik risiko.

STENGTE PARLAMENTET: Ansatte i delstatsparlamentet måtte tirsdag forlate jobben etter at jordbruksminister Adam Marshall fikk påvist coronaviruset. Foto: DAN HIMBRECHTS / AAP

Landet har også begynt vaksineringen med Pfizer, og alle mellom 40 og 49 år kan foreløpig registrere seg. De virkelig store leveransene med denne vaksinen kommer imidlertid ikke før i tredje og fjerde kvartal i år.

– Myndighetene har gitt et bilde av at vaksineringen er et maraton heller enn en sprint, men faktum er at det er omvendt, det bør skje raskt. Jeg tror det er en større følelse av at det haster etter disse nye utbruddene, sier Chugtai, som presiserer at australske myndigheter alene ikke kan klandres for leveringsproblemer og forsinkelser.

– Likevel mener jeg situasjonen kunne ha vært håndtert annerledes. Blir ikke folk vaksinert, vil vi fortsette å se nye utbrudd med potensielt nye nedstengninger, legger han til.