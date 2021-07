De spesielle jentene i generasjon Z De hånes av mange voksne, har stor tro på seg selv og får gjennomført det som virker umulig. Jentene i generasjon Z har noe helt spesielt. Møt 11 unge jenter som endrer verden. Kari Aarstad Aase Av Publisert 03. juli, kl. 14:33 Niall Carson / PA Wire Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

1. JAZZ JENNINGS 20 år Sju år gammel fortalte hun om sin transkjønnede legning i et intervju på amerikansk TV. Siden har hun vært rollemodell og aktivist for LHBT rettigheter. I et intervju med VG lenger ned, kan du se hvilke tips hun har til andre aktivister. VALERIE MACON / AFP

2. ALAA SALAH 24 år Studenten klatret spontant opp på biltaket midt i demonstrasjonen som ble holdt mot Sudans president. Hun ble et frihetssymbol - og presidenten ble styrtet. Nå kjemper hun for kvinners plass i den sudanske regjeringen. AFP

3. EMMA GONZALEZ 21 år Som 18-åring overlevde hun USAs verste skoleskyting . Etterpå holdt hun en minnetale som gikk viralt. Våpenloven i Florida er nå endret, og æren ble tildelt elevene som kjempet for innstramninger. Gonzalez var på TIMEs liste over de 100 mest innflytelsesrike menneskene i 2018. Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

4. MALALA YOUSAFZA, 23 år Pakistanske Malala Yousafzai risikerte sitt eget liv, mens hun kjempet for retten til utdanning. Hun var bare 15 år gammel da hun ble skutt i hodet av Taliban-medlemmer i hjembyen Swat. Hennes forbrytelse i deres øyne var at hun insisterte på at jenter har rett til utdanning. I 2014 ble hun den yngste mottager av Nobels fredspris. Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN

5. GITANJALI RAO 14 år Hun var bare 11 år da hun fant opp en ny, revolusjonerende metode for å påvise gift i drikkevann . Ved siden av skolen er hun nå forsker, og forsøker å løse den store opiodkrisen i USA. Hun påvirker ungdom over hele verden til å forske og bruke sine evner. Shutterstock / Shutterstock

6. GRETA THUNBERG 18 år Greta Thunberg , kanskje verdens mest kjente miljøaktivist . Hun startet skolestreik for klima, som har nådd de fleste av verdens hjørner. Hun er blitt skjelt ut av president Donald Trump , og fått massiv støtte fra millioner av tilhengere. TT NEWS AGENCY / X02350

7. NADIA MURAD 28 ÅR Nadia Murad var 21 år da hun ble kidnappet av IS, og utsatt for seksuelle overgrep i flere måneder før hun klarte å rømme. Nå er hun menneskerettighetsforkjemper med særlig fokus på overlevere av folkemord og seksuell vold. Fikk Nobels fredspris i 2018. Tore Kristiansen

8. HANNAH TESTA 18 år Da Hannah var ti år så hun en dokumentar om plast i havet som gjorde redd og sint . Nå er hun internasjonal foredragsholder, forfatter, talsperson for en bærekraftig verden, veganer og grunnlegger av organisasjonen Hannah4Change. Ken Cedeno / Greenpeace United States of Amer

9. BANA AL-ABED 11 år Tweetene sju år gamle Bana sendte fra det krigsherjede Syria, rørte og engasjerte en hel verden. Hun rapporterte hvordan redsel og krigens grusomheter rammet hennes familie og andre syrere som var fanget i bomberegnet over Aleppo. I 2017 utkom hennes første bok «Kjære Verden» i USA. Hun jobber fortsatt for fred i Syria. THAER MOHAMMED / AFP

10. CLAUDETTE COLVIN 81 ÅR 15 år gammel nektet Claudette Colvin å avgi bussetet sitt til en hvit. Det kostet henne drømmen om å bli borgerettighetsadvokat, men endret amerikansk historie . Hun var en ukjent heltinne inntil for 20 år siden.

11. AMANDA GORMAN 23 år Vokst opp med alenemor i enkle kår, var det ingen selvfølge at poeten og aktivisten Amanda skulle studere ved Harvard og lese egne dikt da Joe Biden ble innsatt som president.Sveip for å se hva som er så spesielt med jentene i generasjon Z. John Nacion/starmaxinc.com / Starmax

De spesielle jentene i generasjon Z

Professor Gayle Kimball, har forsket på og skrevet flere bøker om unge aktivister og hvordan deres standpunkt vil endre vår fremtid.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Gayle Kimball Foto: Privat

– Som den største, best utdannede, mest sammensveisede generasjon i historien, skaper dagens unge en mer demokratisk verden, sier hun.

Professor Kimball, som jobber ved California State University har intervjuet aktivister fra hele verden til sin siste bok som nylig ble publisert. Der ser hun på noen typiske kjennetegn hos jente-aktvistene.

Foto: Andre Penner / TT NYHETSBYRÅN

De (fleste)av dem er:

førstefødt i søskenflokken

optimister

flinke til å kommunisere

feminister

bestemte

lidenskapelige

omsorgsfulle

Deres motivasjon for å kjempe for en sak kommer fra foreldrene eller andre kjente jente-aktivister

– Jentene tror selv at de fleste klima-aktivister er jenter, og at det er fordi de er mer medfølende og har en spesiell forbindelse med naturen. Jenter rammes også hardere av klimakatastrofer. Fordi de har opplevd sexisme, vet de at de må arbeide hardt for å nå sine mål, forklarer Kimball.

Jazz Jennings har flere av de typiske egenskapene hos jenteaktivister:

Hun har over 600.000 følgere på youtube, har hatt sitt eget tv show, og er en etterspurt foredragsholder. Jennings grunnla TransKids Purple Rainbow Foundation sammen med foreldrene sine, for å hjelpe trans-ungdommer.

I 2018 gjennomgikk hun en kjønnsskifteoperasjon, som medførte endel komplikasjoner. Nylig delte hun på Instagram problemene knyttet til vektøkningen hun har hatt etter inngrepet som gjorde henne fysisk til kvinne.

Foto: Astrid Stawiarz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Å være tenåring er tøft nok, å være trans er en egen kamp i tillegg, sier Jazz.

Hun er født gutt, men visste at hun var transkjønnet fra hun var to år.

– Selv om det var kontroversielt å stå frem som trans som sju-åring, er det viktige å utforske og lære andre mer om emner som ellers ville vært tabu, sier hun til VG.

Hun beskriver seg selv som utholdende og tydelig i sitt budskap.

– Mange menensker har feiloppfatninger om transkjønnede . Jeg tror min historie bidrar til å normalisere og forstå hva det vil si.

Foto: Gisle Oddstad

Generasjon Z tror selv de er det beste håpet som finnes for å redde verden. De beskriver foreldrene sine som støttende og inspirerende, men er rasende på andre fra tidligere generasjoner og hva de har klart å ødelegge, noe de tydelig kommuniserer.

– Aldersdiskriminering finnes, og til alle tider har voksne vært misunnelige på ungdommens lidenskapelige engasjement. Når unge kritiserer eldre for å ha latt klimakrisen skje, går voksne i forsvarsposisjon fordi de vet at de unge har rett og de selv tar feil, mener Kimball.

Foto: Andrew Hofstetter / X05124

Donald Trumps utskjelling av Greta Thunberg er bare ett eksempel.

– Da var han sjalu på at TIME magazine valgte Greta og ikke ham til årets navn, hevder hun.

Også Jazz opplev trakassering og utskjelling.

– Å se hatet og ondskapen som mange mennesker gir uttrykk for, er opprørende, sier hun.

Jennings forstår ikke hva som er så vanskelig med å elske og akseptere et annet menenske.

– Jeg sliter når jeg ser mangelen på empati hos endel mennesker. Samtidig forsterker det min kamplyst og mitt engasjement for å fortsette å spre budskapet om kjærlighet og ekthet, forklarer hun.

Jazz Jennings med moren Foto: Frazier Moore / TT NYHETSBYRÅN

Jazz Jennings vet at mange trans-ungdommer sliter med aksept, også fra egen familie og nære.

– Jeg vet jeg har vært utrolig heldig, og at mange ikke er like heldige med familien. Men jeg hadde aldri vært der jeg er i dag uten mine foreldre, de har elsket meg, støttet meg og hjulpet meg og mine søsken hele veien.

Hun beskriver sine egen foreldre som de største rollemodellene hun har.

Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

– Å gå ut i gatene og protestere er ikke nytt. Det nye er de unges sofistikerte bruk av sosiale medier for å informere om sine saker, som også gir mulighet for de veldig unge til å delta, forklarer professor Gayle Kimball.

Hun trekker også frem deres vektlegging av sosial rettferdighet som noe grunnleggende viktig.

Foto: CHALINEE THIRASUPA / X07019

Til alle som lurer på om det er noen vits i å engasjere seg, har Jazz Jennings følgende beskjed:

– Ta kampen og sloss for din sannhet. Hvis du kan påvirke bare en eneste persons liv, gjør du en viktig jobb. Alle enkeltmennesker betyr noe og vi må fortsette kampen for endring. Det er fortsatt en stor jobb igjen med å opplyse og skape en bedre verden, sier Jennings, so starter et nytt kapittel i livet når hun begynner på Harvard-universitetet til høsten.