HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin den gang tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell i januar i fjor. Foto: Privat

IS-kvinne betalte hjemreisen

Den tiltalte IS-kvinnen har betalt Utenriksdepartementet tilbake for reisen til Norge for henne selv og hennes to barn.

Av Nilas Johnsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Da den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen ble hentet hjem til Norge i januar i fjor, var det fordi regjeringen fryktet for helsen til hennes den gang fem år gamle sønn, som var antatt alvorlig syk. Kvinnen hadde også en tre år gammel datter.

I et eksklusivt intervju med VG røpet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at operasjonen hadde blitt planlagt i all hemmelighet i flere måneder.

– Vi begynte arbeidet tidlig i oktober. Da orienterte jeg den utvidede forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, sa Eriksen Søreide til VG.

Utenriksministeren sa også til VG at kvinnen ville bli bedt om å betale for sin egen og barnas hjemreise, som gikk fra Syria med bilkortesje til Nord-Irak, så med rutefly via Østerrike og Danmark, til Oslo Gardermoen i Norge.

Tilbakebetalingen har skjedd i henhold til et krav sendt fra UD, får VG bekreftet i en kort, skriftlig uttalelse til VG:

«Kravet er betalt», skriver UDs kommunikasjonsavdeling.

Kravet gjaldt «kvinnens og barnas utgifter knyttet til reisen, inkludert kostnader i forbindelse med utstedelse av reisedokumenter og for flybilletter på ordinært rutefly». Prisen var 70.197 kroner.

– Evig takknemlig

Kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus bekrefter VGs opplysninger.

– I oktober 2019 avtalte vår klient og UD at det var hun som skulle bære ansvaret for utgifter til hjemhenting og DNA-testing. Hun mottok regningen 15. mars i år og med hjelp fra familien ble denne betalt fire dager senere, skriver Nordhus.

– Avtaler skal holdes, og hun er evig takknemlig for den omsorg og profesjonalitet som norske myndigheter møtte henne og barna med etter at de var blitt evakuert fra en svært alvorlig og farlig situasjon, utdyper han.

Ikke departementets utgifter

VG har kun fått svar fra UD på kvinnen og barnas reiseutgifter, ikke på hva det kostet UD og PST å sende et team til Syria for å forhandle frem og gjennomføre hjemhentingen.

Frp gikk i januar i fjor ut i VG og krevde å få innsyn i det full regnskapet for operasjonen, og det ble fulgt opp med et spørsmål i Stortinget.

I et skriftlig svar til partiet, skrev utenriksministeren følgende om UDs egne utgifter: «Utenriksdepartementets egne kostnader dekkes som i alle konsulære saker over UDs driftsbudsjett. Kostnadene knytter seg blant annet til regulære driftsutgifter for departementet, som ikke lar seg bryte ned på enkeltsaker».

TILTALT: Den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen ble løslatt fra varetekt i forkant av rettssaken. Foto: Odin Jæger

Terrortiltalt

Kvinnen har den siste måneden stått tiltalt for terrordeltagelse gjennom ekteskap med jihadisten Bastian Vasquez og to andre IS-krigere, i årene 2013–2019.

Hennes forsvarere mener kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut av Syria. Tiltalte har forklart at hun var radikalisert og svært forelsket i Vasquez da hun dro til Syria i februar 2013.

Men etter innreisen til Syria, har kvinnen forklart at Vasquez begynte å misbruke henne fysisk, psykisk og seksuelt, og nektet henne å forlate IS-området.

Dom i saken faller 4. mai

PS: Da Joshua French ble hentet hjem fra Kongo i ble han ikke bedt om å betale selv. «Joshua French ble transportert ut av Kongo i 2017 med egnet fly og kompetent personell. Fly med mannskap ble betalt av fylkesmannen i Oslo og Akershus», skriver UD i et svar til VG.