UTGRAVNING: En arkeolog børster frem rester av et enormt dyr som en gang vandret rundt på Patagonia-slettene. Foto: JOSE LUIS CARBALLIDO / CTyS-UNLaM / AFP

Kan ha funnet verdens største dinosaur: Kan ha vært like tung som to trikkesett

En 98 millioner år gammel dinosaur graves ut i Argentina. Beinrestene tilhørte en av de største skapningene som noensinne har trampet på jordens overflate, mener forskere.

Publisert: Nå nettopp

Arkeologer seg varsomt ned i de argentinske Patagonia-slettene. De har oppdaget beinrester etter et dyr som kan ha vært opptil 40 meter lang og 110 tonn tungt – cirka like tung som to trikkesett, seks tunge lastebiler eller 65 Tesla Model 3-biler.

Nå har forskerne kommet frem til at skapningen kan ha vært den største noensinne.

– Det er en enorm dinosaur, men vi forventer å finne langt mer av skjelettet på fremtidige ekskursjoner. Da får vi muligheten til å fastslå nærmere hvor stor den virkelig var, sier paleontolog Alejandro Otero ved Museo de La Plata til CNN.

De første delene av dinosauren ble ifølge nyhetsbyrået Reuters oppdaget allerede i 2012. Først nå som forskerne har fått puslet sammen de 24 ryggradsvirvlene og de andre beinene de har avdekket, har de innsett betydningen av funnene de har jobbet med de siste årene.

Lang nakke

Hvilken art beinene tilhører, er fremdeles uklart, men forskerne mener den kan ha vært en dinosaur av den store planteetende arten titanosaur – og det kan potensielt være snakk om den største skapningen noensinne gravd frem.

Uansett hvilken art individet tilhørte, er forskerne enige om at det sannsynligvis tilhørte sauropod-familien – store planteetere med lange nakker selv sjiraffer ville vært misunnelige på.

VARSOM: Arkeologene jobber med stor forsiktighet i utgravningsarbeidet.

Denne familien av dinosaurarter skal ha vært blant dem som levde lengst, og skal ifølge Berkeley-universitetet ha eksistert i mer enn 100 millioner år.

Grupper av denne familien av arter skal dessuten ha levd på alle verdens kontinenter, med unntak av Antarktis.

Dinosaur-sletter

Beinene til den argentinske giganten ble avdekket i Neuquen-provinsen i Argentina, etter et samarbeid mellom flere argentinske og spanske museer og universiteter.

Når beinrestene igjen ser dagslys, er det etter å ha ligget 98 millioner år i tykk gjørme.

Arkeologer har flere ganger gjort funn av enorme forhistoriske skapninger under jorden på Patagonia-slettene i Argentina. VG har tidligere omtalt landarbeideren som fant en seks etasjer høy dinosaur i ørkenen i 2011, og oppdagelsen av en helt ny art i samme område i 2007.