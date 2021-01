INSPIRERT GJENG: Sarah og venninnene fulgte nøye med da Kamala Harris ble sverget inn som USAs første kvinnelige og første svarte visepresident. Foto: Alison Vaughn

Inspirerte barna med «Jeg kan bli den neste»-fest

WASHINGTON, D.C./OSLO (VG) I Detroit satt seks små jenter klistret foran TV-skjermene med «Jeg kan bli den neste»-T-skjorter da Kamala Harris ble sverget inn som visepresident.

Kamala Harris ble onsdag historisk, da hun ble USAs første kvinnelige visepresident, første svarte visepresident og den første med sørasiatiske røtter.

Idet Harris’ løftet høyrearmen for å avlegge eden, var det noen jenter i stuen hjemme hos Alison Vaughn i Detroit som gjorde det samme.

Datteren Sarah hadde besøk av venninner fra skolen og kirken. De seks svarte jentene mellom ni og elleve år var alle ikledd T-skjorter med påskriften «Jeg kan bli den neste».

– Jeg ga festen navnet «Jeg kan bli den neste» fordi disse små jentene aldri har sett en svart kvinne i en sånn posisjon før. Jeg ville at min datter skulle se denne historiske hendelsen, forteller Alison Vaughn til VG.

SAMLET TIL INNSETTELSEN: Venninnene Sarah Vaughn, Wendelaya Anthony, Quency Flower, Jasmine Hunter, Joslyn Hunter og Makenzie Fails samlet seg for å se innsettelsen av Joe Biden som president og ikke minst Kamala Harris som visepresident. Foto: Alison Vaughn

– Jublet og lo

Selv om jentene overvar en relativt voksen, politisk seremoni, fulgte de svært interessert med, ifølge mamma Alison.

– De sa ting som «Wow, jeg er bare vant til å se hvite menn» og «Å se en svart kvinne som ser ut som meg, dette er håp og inspirasjon», forteller Vaughn, som er daglig leder for den ideelle organisasjonen «Jackets for Jobs».

– Jentene jublet og lo og var så glade. De boblet over av begeistring.

Barna ble servert pommes frites og iskrem, skriver NBC, som snakket med Vaughn først.

– Grunnen til at vi serverte iskrem, var at vi fant ut at Joe Biden elsker iskrem og jeg ville servere noe han liker. Barn elsker iskrem, så når de så at de skulle få iskrem, ropte de «Oh, my god!». Jeg forklarte dem at det var en mening bak det.

Alison Vaughn er krystallklar på at valget av Kamala Harris har enorm betydning for den svarte befolkningen i USA, som kun utgjør 13 prosent, og for kvinner generelt.

– Dette kommer til å bli svært betydningsfullt. Dette betyr at svarte kvinner har fått mer makt, at de har fått en stemme, at de ikke er glemt, og at når svarte kvinner snakker, vil folk lytte. Tidligere ble vi ikke ordentlig lyttet til eller tatt seriøst. Nå vil vi bli tatt seriøst, sier Vaughn.

KJENNER SEG IGJEN: Keshia Walker var ved Kongressen da Joe Biden og Kamala Harris ble innsatt. Hun kjenner seg igjen i mye ved Harris, ettersom begge er fargede og fra California. Foto: Thomas Nilsson/VG

Tok til tårene

Keshia Walker var på plass i Washington, D.C., for å følge innsettelsen fra så nært hold som mulig. På grunn av alle sikkerhetstiltakene var ikke det spesielt nært, men hun fikk likevel en sterk opplevelse.

– Jeg begynte faktisk å gråte. Det skal mye til for at jeg skal gråte, for jeg er en sterk, svart kvinne, sier Walker til VG.

Walker har som mål å alltid få med seg innsettelsene i USA. Denne gang var det ekstra viktig for henne.

– Ikke bare skrev Kamala historie som første kvinnelige og første svarte visepresident, men det var også historisk at hun ble tatt i ed av den første latinamerikanske høyesterettsdommeren, Sonia Sotomayor. Det var utrolig!

STØTTER HARRIS: Keshia Walker i samtale med en selger i en sidegate ikke langt fra Kongressen. Foto: Thomas Nilsson/VG

Hun identifiserer seg med Kamala Harris, blant annet fordi begge er svarte kvinner fra California.

– Hun har en unik bakgrunn, som advokat, politiker og farget kvinne, så jeg tror at hun kommer til å dekke mange aspekter av USA i alt hun gjør og ivareta alle amerikanere. Jeg vokste opp i California og hun vokste opp i California. Vi har så mye til felles!

Mange rådet Keshia Walker til å bli hjemme, forteller hun, etter at Donald Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar.

– Innsettelsen overgikk alle forventninger. Denne reisen var så verdt det. Denne dagen var marsipanrosen på kaken.