PÅGREPET: Myanmars president Win Myint og landets leder og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi. Foto: THET AUNG / AFP / NTB

Militærkupp i Myanmar: − Tar landet tilbake til diktatur

Myanmars leder og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, landets president Win Myint og flere regjeringsmedlemmer er pågrepet. Hæren bekrefter at de har tatt over makten i landet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har hørt at presidenten og landets leder er blitt pågrepet i Naypyidaw og at de ble fraktet bort av hæren, sier talsmann for partiet National League for Democracy (NLD) Myo Nyunt.

Regjeringssjef Aung San Suu Kyi ber ifølge NLD landets innbyggere om å ikke akseptere kuppet og oppfordrer til protester.

«Handlingene til militæret er handlinger som tar landet tilbake til diktatur», heter det i en uttalelse fra partiet i hennes navn, skriver Reuters.

«Jeg ber folk om å ikke akseptere dette, om å svare og helhjertet protestere mot dette militærkuppet», heter det videre.

Ifølge NLD var uttalelsen klargjort i forkant av kuppet.

Pågripelsene skjedde tidlig mandag morgen lokal tid.

– Med situasjonen som vi ser utspiller seg nå, må vi anta at hæren gjennomfører et kupp, legger han til.

Til Reuters fortalte Myo Nyunt at han selv forventet å bli pågrepet, men kom med følgende oppfordring til folket:

– Ikke gjør noe forhastet, jeg vil at alle oppfører seg i henhold til loven, sa han til Reuters tidlig mandag. Nyhetsbyrået har ikke klart å komme i kontakt med Nyunt etter dette.

Fakta om Aung San Suu Kyi * Født 19. juni 1945. Hennes far, general Aung San, var en ledende forkjemper for at det daværende Myanmar skulle løsrive seg fra kolonimakten Storbritannia. Han ble drept i 1947. * Utdannet seg i India og Storbritannia. Hun vendte i 1988 tilbake til hjemlandet, der hun ble generalsekretær i partiet Nasjonalligaen for demokrati (NLD). * I 1989 ble hun pågrepet for å ha «truet statens sikkerhet», og hun gikk etter dette inn og ut av husarrest fram til hun ble satt fri i 2010. * I 1990 vant NLD valget i landet, men de militære nektet å gi fra seg makten. * San Suu Kyi ble tildelt Nobels fredspris i 1991. * Ved suppleringsvalget til nasjonalforsamlingen i 2012 ble hun innvalgt sammen med 42 partifeller. * Nasjonalligaen for demokrati (NLD) sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015. * Grunnloven gir imidlertid landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer. * Grunnloven hindrer også Aung San Suu Kyi i å bli president fordi hun har vært gift med en utenlandsk statsborger. * Suu Kyi har derfor fått en nyopprettet post som i praksis gjør henne til statsminister. * NLD vant valget i november 2020 etter å ha sikret seg 346 representanter i nasjonalforsamlingen. Det militærstøttede partiet USDP fikk 25. * Suu Kyi har fått krass internasjonal kritikk for ikke å ha stanset eller tatt avstand fra regjeringsstyrkenes offensiv mot den muslimske rohingya-minoriteten. Kilde: NTB Vis mer

Timer senere opplyser hæren at de har overtatt makten, og at Min Aung Hlaing er landets nye fungerende leder, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Hæren har også erklært unntakstilstand i landet i ett år. Offentliggjøringen ble gjort via TV-kanalen hæren selv eier.

– Jeg har en følelse av at ingen vil klare å kontrollere hva som vil skje videre. Myanmar er et land fullt av våpen, med dype splittelser på tvers av etniske og religiøse linjer og millioner klarer knapt mat til seg selv, sier historiker og forfatter Thant Myint-U, ifølge Reuters.

HAR TATT MAKTEN: Lederen for hæren i Myanmar, general Min Aung Hlaing, har utpekt seg selv som midlertidig president i landet. Foto: Aung Shine Oo / AP

Ifølge en uttalelse fra partiet NLD signert Aung San Suu Kyi mandag ettermiddag lokal tid oppfordres folket til ikke å godta militærkuppet.

– Handlingene til militæret er handlinger som setter landet vårt tilbake under et diktatur. Jeg oppfordrer folk til ikke å akseptere dette, til å svare og helhjertet protestere mot dette kuppet, sier hun i uttalelsen, ifølge Reuters.

Uro etter valget

Mandag var det ventet at landets nye nasjonalforsamling skulle tre sammen for første gang etter at NLD vant valget 8. november med stor margin. Men hæren hadde bedt regjeringen om å utsette sammenkallelsen, ifølge BBC.

De siste ukene har landets mektige militære påstått at valget var preget av omfattende fusk, og landets mektigste person, hærsjef Min Aung Hlaing, utelukket ikke muligheten for at hæren kan ta makten.

Fakta om Myanmar Tidligere kalt Burma. Grenser til Kina, Laos, Thailand, Bangladesh og India. * Hovedstad er Naypyidaw, største by er Yangon. * Anslagsvis 55 millioner innbyggere, fordelt på et areal dobbelt så stort som Norge. * Tidligere britisk koloni, uavhengig i 1948. De militære grep makten i 1962. * I august 1988 slo regimet hardt ned på demokratibevegelsen, som marsjerte i hovedstadens gater. * I 1990 ble det holdt valg. Nasjonalligaen for demokrati (NLD) med Aung San Suu Kyi i spissen vant, men militærjuntaen annullerte resultatet. * Militærjuntaen innledet i 2011 demokratiske og økonomiske reformer. Verdenssamfunnet svarte med å heve sanksjoner og åpne for handel og samarbeid. * NLD sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015. * Under valget i november 2020 sikret NLD seg på nytt flertall. * Grunnloven gir landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer. * Landet har fått sterk internasjonal kritikk for behandlingen av den muslimske rohingya-minoriteten. Siden høsten 2017 har regjeringsstyrker drevet over 800.000 rohingyaer på flukt til Bangladesh. * I en omfattende rapport konkluderer FN-etterforskere med at folkemordet mot de gjenværende rohingyaene fremdeles pågår. Over 390 landsbyer er ødelagt, og 10.000 mennesker er blitt drept så langt i konflikten, ifølge FN. Kilde: NTB Vis mer

Ifølge nyhetsbyrået AP har de ikke klart å legge frem beviser for valgfusk.

Lørdag forsikret hæren at den skulle love å overholde grunnloven, og avviste påstander om et mulig militærkupp.

Partiet til Suu Kyi tok en klar seier i valget med hele 396 av de 476 setene i parlamentets to hus. Suu Kyi, som vant Nobels fredspris i 1991, kom til makten etter valget i 2015 etter sin lange kamp for demokrati i landet.

Militæret har styrt Myanmar, som tidligere het Burma, i rundt 50 år, før de i 2010 startet overgangen til demokrati. Likevel har hæren fortsatt stor makt ved at de, ifølge grunnloven, har krav på 25 prosent av setene i parlamentet, og kontroll over en rekke sentrale departementer.

Ifølge BBC er det soldater i gatene i hovedstaden Naypyidaw og i landets største by Yangon i morgentimene mandag. I hovedstaden er telefon- og internettforbindelse kuttet, melder kanalen. Myanmars statlige TV-kanal MRTV skriver på Facebook at tekniske problemer hindrer stasjonen fra å kringkaste.

Soldater har også oppsøkt boligene til lederne i landets regioner og fraktet dem bort, ifølge familiemedlemmer.

RYKKET INN: Soldater fra militæret utenfor rådhuset i Yangon. Foto: LYNN BO BO / EPA

Fordømmer kuppet

Det hvite hus advarer hæren i Myanmar om konsekvenser og krever umiddelbar løslatelse av Aung San Suu Kyi og de øvrige som er pågrepet.

– USA er bekymret over meldinger om at Myanmars hær har gått til det steget å undergrave landets demokratiske overgang, inkludert pågripelsen av regjeringsleder Aung San Suu Kyi og andre sivile, sier Det hvite hus' talskvinne Jen Psaki.

USAs utenriksminister ber de militære lederne i Myanmar om å løslate Suu Kyi, og ber dem respektere resultatet av valget.

– USA står med folket i Myanmar og deres ønske om demokrati, frihet, fred og utvikling. Militæret må trekke seg tilbake umiddelbart, sier han ifølge Reuters.

Også australske myndigheter krever at hæren løslater Aung San Suu Kyi. FNs generalsekretær António Guterres fordømmer kuppet, melder Reuters.