Biden tar klimagrep: − Vi må være modige

USAs president Joe Biden har undertegnet en ordre om midlertidig stans i ny olje- og gassleting på føderal grunn og kalte inn til internasjonalt klimatoppmøte.

– I dag er det klimadag i Det hvite hus, sa Biden etter å ha signert presidentordren onsdag.

Den nye ordren skal sette en stopper for boring på land og i sjøen «så langt det er mulig», opplyste Det hvite hus. Målet er å gi Bidens regjering tid til å se an påvirkningen olje- og gassindustrien har på miljøet og klimaet.

– Vi har allerede ventet for lenge. Nå kan vi ikke vente lenger, sa Biden.

Presidenten signerte i alt tre presidentordre onsdag for å møte og forhindre klimaendringer.

Den andre ordren legger føringer for føderale byråer å «kutte subsidier til fossilt brensel». Biden sa også at han kommer til å be Kongressen om å stoppe subsidieringen gjennom ny lovgiving, melder Reuters.

– Det er ikke tid for små tiltak. Vi må være modig, sa Biden.

Klimatoppmøte i april

Biden signerte også en ordre som inkluderer kunngjøring av et klimatoppmøte 22. april. USA skal lede møtet, som holdes på Jordens dag – Earth Day – som også er femårsdagen for signeringen av Parisavtalen.

Den nye administrasjonen fortsetter den hurtige reverseringen av Donald Trumps politikk på energi- og miljøfeltet. Biden stoppet utbyggingen av oljeledningen Keystone XL på sin første dag som president. I tillegg varslet han at USA igjen skal slutte seg til Parisavtalen.

I tillegg opplyste presidenten at han er interessert i å starte dialogen med andre land for å «hjelpe de meste sårbare fra virkningene av klimaendringer», skriver The Guardian.

– Miljørettsferdighet vil være i sentrum for alt vi gjør, sa Biden.

Dette er Parisavtalen * Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015. * Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år. * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal etter planen skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land. * Avtalen trådte formelt i kraft i november 2016. * I 2017 erklærte daværende president Donald Trump at USA ville trekke seg fra avtalen. Beslutningen trådte i kraft 4. november 2020, dagen etter det amerikanske presidentvalget. * Allerede samme dag som han ble innsatt som president, undertegnet Joe Biden en presidentordre om at USA på nytt skal delta i det internasjonale klimasamarbeidet. (Kilder: UNFCCC, NTB) Vis mer

Republikanerne advarer

Republikanerne kritiserer Bidens klimaplan og sier det kommer til å slå tilbake på Demokratene i mellomvalget i 2022.

– Man trenger ikke se i krystallkulen for å innse at Joe Bidens antienergi- og jobb-drepende agenda er et stort problem for sårbare demokrater, sier Torunn Sinclair, talskvinne for det republikanske partiets kongresskomité og legger til:

– Det kostet Demokratene mange seter i Representantenes hus sist valg, og vil koste dem enda flere i neste valg,

– Har skjønt at oljealderen er over

Norske miljøvernere jubler over president Bidens klimaplan og ber Norge følge etter.

– USA føyer seg med dette inn i en økende liste over land som har skjønt at oljealderen er over. Nå må Norge åpne øynene for at også vår olje- og gassvirksomhet må begrenses dersom vi faktisk ønsker å løse klimakrisen, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Miljøstiftelsen Bellona opplyser i en pressemelding at Bidens beslutning er et varsel om en verden i endring.