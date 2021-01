SNØSTORM: I skikkelig ruskevær ble seks doser av korona-vaksinen satt på bilister som sto fast. Foto: Josephine County Public Health

Vaksinerte værfaste bilister

Da helsearbeidere i Oregon skjønte at vaksinen måtte settes nå eller kastes, begynte de å vaksinere tilfeldige bilister langs veien.

Helsearbeidere fra Josephine County i Oregon var på vei hjem fra en massevaksinasjon ved en klinikk da de ble stående fast i en snøstorm.

Arbeiderne hadde seks doser av corona-vaksinen med seg, og for å forhindre at dosene skulle gå til spille, vaksinerte de tilfeldige bilførere som også satt fast i det dårlige været.

De gikk fra bil til bil og ga dem muligheten til å få første dose i bilen, skriver CNN.

VÆRFAST: Frivillige og helsefagarbeidere på vei hjem fra en massevaksinasjon i Oregon.

Under vaksinasjonsrunden sto en ambulanse klar i nærheten hvis noen av de vaksinerte skulle få en allergisk reaksjon.

Det var rundt 20 helsearbeidere og frivillige som satt fast i snøen. En av de frivillige, Christi Siedleckis, er stolt over initiativet.

– Jeg er veldig takknemlig for at helsearbeiderne jobbet så hardt for å unngå å kaste bort en eneste dose, selv i så dårlig vær. Det er viktig at folk ser hvor dedikerte disse menneskene er, forteller Siedleckis til NBC.

Oregon har mottatt over 100.000 doser av Pfizer- og Moderna-vaksiner den siste uken. De er fortsatt i fase 1 hvor helsearbeidere, lærere og andre som jobber tett med mennesker er prioritert. Fra februar skal de begynne å vaksinere eldre, som en del av fase 1, mens de neste fasene vil bli kunngjort av de lokale helsemyndighetene når de er klare.

I Norge har vaksinasjonen startet. Både vaksinen til Pfizer og Moderna må holdes kaldt. Vaksinen fra Pfizer kommer i spesialutviklede bokser med tørris, som inneholder minst 70 minusgrader.

– Inne i boksene har man «pizzakartonger» med vaksineflasker. 975 doser er den minste enheten som kan leveres. Holdbarheten når man har åpnet denne pizzaboksen, er fem dager etter at man har blandet med saltvannsløsning, fortalte Sveriges vaksinekoordinator, Richard Bergström, tidligere til VG.

Moderna-vaksinen tåler i motsetning til Pfizer flere dager i kjøleskapet og oppbevares i minst 20 minusgrader.