HAR FLYTTET UT: Denne uken flyttet Donald Trump ut av Det hvite hus. Foto: MANDEL NGAN / AFP / NTB

Bunnotering for Trump – ingen har hatt lavere gjennomsnitt

Ingen president siden 1938 har hatt et lavere gjennomsnitt enn Donald Trump når det kommer til hvor godt fornøyde det amerikanske folket er med sin president.

Publisert: Nå nettopp

Det viser tall fra selskapet Gallup, som siden 1952 har spurt det amerikanske folk hvor godt fornøyde de er med jobben den sittende presidenten gjør.

I den siste undersøkelsen som ble gjennomført i perioden 4. til 15. januar sier kun 34 prosent at de var fornøyde med Trumps jobb. Aldri før har Trump scoret lavere, mens han tidlig i 2020 hadde en topp på 49 prosent.

Kun USAs 33. president Harry S. Truman har scoret lavere idet han forlot Det hvite hus, med sine 32 prosent. Jimmy Carter og George W. Bush hadde også 34 prosent ved sin siste måling, viser tall fra Gallup.

I tillegg hadde Richard Nixon kun 24 prosent i den siste målingen før han trakk seg i august 1974.

DRÅPEN: Da Trump-supportere i gruppen QAnon stormet Kongressen, fikk det begeret til å renne over for en del av dem som hadde støttet presidenten lenge. Foto: SAUL LOEB / AFP

Skrekk- innspurt

At Trump får sin laveste oppslutning mot slutten av perioden, er egentlig ganske naturlig, mener førstelektor ved Universitetet i Agder, USA-ekspert Jan Erik Mustad.

– De fleste presidenter «skal» score lavt mot slutten av perioden: Det er tegn på at demokratiet fungerer og at det nærmer seg en ny start med nye muligheter for den som skal ta over, forklarer han.

Når det er sagt, har likevel Trump mot slutten av sin tid gjort en del ting som har minket støtten i befolkningen, påpeker forskeren.

– Det er selvfølgelig en annen viktig grunn til Trumps lave popularitet her, nemlig stormingen av Kongressen og den påfølgende talen til Trump den 6. januar. Målingene ble jo gjort akkurat den uken, og disse hendelsene har nok gjort at mange av Trumps tilhengere skjønte at dette gikk over stokk og stein, og de ikke lenger ville støtte han, sier Mustad til VG.

USA-forsker Hilmar Mjelde mener vi heller ikke må glemme gjennomgangsmelodien i 2020.

– Både hans begredelige pandemi-respons og forsøk på kupp etter valget er forklarende faktorer. Presidenter blir hardt straffet når de ikke innfrir, og når de misbruker sin makt, sier Mjelde til VG.

«PRESIDENTIAL» : John F. Kennedy spilte rollen som president akkurat slik amerikanerne ønsket det. FOTO: Scanpix

Rekordlavt snitt

Gallups tall viser at i snitt var 41,1 prosent av amerikanerne fornøyde med jobben Trump gjorde som president. Det er det dårligste tallet blant alle de 13 presidentene.

Øverst troner John F. Kennedy med 70,1 prosent i snitt, deretter følger Dwight Eisenhower og George H.W. Bush med henholdsvis 65 og 60,9 prosent.

Mange av både Kennedys forgjengere og etterfølgere skulle nok ønske de hadde hans «x-faktor».

– Han var en briljant politisk «performer», kanskje den beste i presidenthistorien. Telegenisk, karismatisk og veltalende. Han var den første presidenten som gjorde presidentembetet til noe performativt, at de spiller rollen som statsleder. «To look presidential», som man sier i USA, forklarer Mjelde.

les også Slik forbereder USA seg på bråk

Trump kan nok ikke sies å ha gitt samme inntrykk til massen av befolkningen. Nærmest ham på bunnen av listen er Truman med 45,4 og Jimmy Carter med 45,5. Barack Obama hadde til sammenligning et snitt på 47,9.

En presidents popularitet handler også mye om hvordan «ståa» i landet og verden er på tiden der de regjerer.

– Presidentens meningsmålinger fluktuerer i tråd med kriser, kriger, økonomien og hvor lenge de har sittet, sier Mjelde, og støttes av forskerkollega Mustad.

Rekordhøy splittelse

Det har under store deler av Trumps presidentperiode vært snakk om en splittelse blant amerikanerne. Det viser også tallene fra Gallup.

For mens rekordhøye 88 prosent, et tall kun Eisenhower matcher, av dem som stemmer på republikanerne i snitt var fornøyde med Trumps jobb, svarer kun syv prosent av som stemmer demokratene det samme.

Ingen annen president har splittet velgerne like mye.

Erik Mustad mener Trump er konsekvensen av et splittet USA – ikke årsaken.

– Han har regjert i en tid der vi ser en hvit majoritet som er i ferd med å bli en hvit minoritet. Og han lover dem å « make Amerika great again». Det har i det siste vært mer fokus på de hvites tap av privilegier, og Trump har, som den første presidenten, fyrt opp under dette. Konspirasjonsteorier har det alltid vært flust av i det amerikanske samfunnet, men det er nytt at presidenten støtter opp under, og videreformidler disse.

« Mer en kulturkriger enn en president» oppsummerer forsker Mjelde den avtroppende presidenten.

Utviklingen startet med Bill Clinton. Da var forskjellen mellom fornøyde demokrater og republikanere 55 prosent poeng, det økte til 61 under George W. Bush, til 70 under Obama og nå 81.

Trump scorer også lavest av presidentene blant de uavhengige der han kun har et snitt på 37 prosent, fem prosent lavere enn Carter som ligger nest nederst på listen