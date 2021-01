PRESIDENT: Joe Biden er USAs 46. president. Her fra en tale om coronaviruset holdt tirsdag denne uken. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Ekspert om Bidens vanskelige jobb: − Balanserer på en slakk line

I sin første drøye uke som president har Joe Biden gått offensivt til verks, men snart vil de harde realitetene sette inn.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det mener to amerikanske politikk-professorer VG har snakket med:

– Gjennom presidentordrer har han allerede forsøkt å utrette mye, sier professor i politikk ved Columbia University i New York, Robert Y. Shapiro.

Allerede på dag én signerte Biden 17 presidentordre, langt flere enn hans tre forgjengere gjorde i sin start. Og flere har det blitt siden.

Professor ved avdeling for politisk ledelse ved George Washington-universitetet i Washington, D, C, Gary Nordlinger, er enig med Shapiro. Han omtaler det som «en god og rask start».

les også Dette er Bidens første 17 presidentordrer

Blant ordrene den nye presidenten har signert er et påbud om munnbind og sosial distansering i føderale bygg, gjeninnmelding i Verdens helseorganisasjon, resignering av Parisavtalen, stans av det omstridte «muslim-forbudet», en stans av byggingen av muren mot Mexico og flere presidentordrer som tilbakestiller amerikansk helsepolitikk til slik den var før Donald Trump ble president.

De er langt fra de eneste som er en direkte omgjøring av den forrige presidentens politikk.

Og så langt får Biden forholdsvis gode skussmål fra USAs innbyggere. 54 prosent av de spurte i en fersk undersøkelse utført av Monmouth University mener Biden hittil har gjort en god jobb som president så langt, mens 30 prosent mener det motsatte.

– Den gode nyheten

Presidentordrer er føderale direktiv en president kan innføre uten vedtak i Kongressen, slik som må til ved lovendringer, eller nye lover. Shapiro mener det har vært viktig for Biden å tidlig vise at han kan få ting gjort:

– Han har gjort det for å sørge for fortsatt støtte fra begge fløyene av Det demokratiske partiet, og for å se om det er mulig å få støtte fra Republikanerne for nødvendige lovforslag.

– Den gode nyheten er at ingen av handlingene hans så langt har skapt noe særlig kontroverser, sier Nordlinger.

Likevel forventer begge ekspertene at Biden snart vil møte de harde realitetene i Kongressen. Det til tross for at hans parti, Demokratene, har flertall i både Representantenes hus og i Senatet. I sistnevnte er det riktignok 50-50, men det betyr at Bidens visepresident Kamala Harris vil kunne avgi den viktige 101. stemmen i avstemninger som ellers ender likt.

TATT I ED: Kamala Harris i det hun ble tatt i ed som visepresident 20. januar. Hennes ektemann Doug Emhoff holder bibelen. Foto: Andrew Harnik / AP

Utfordringen

Utfordringen for Biden og Demokratene er at mye lovgivning i Kongressen krever mer enn et vanlig flertall i Senatet. Den såkalte «filibuster»-regelen, som er til for å gi mindretallet en sjanse til å påvirke politikken, gjør at man minst 60 senatorer må være enige om å avslutte en debatt om et bestemt lovforslag, slik at det kan gå til avstemning.

I en svært splittet kongress, der det ikke like ofte som før stemmes på tvers av partigrensene, har mange Demokrater derfor nå tatt til orde for å fjerne regelen, slik at Biden skal kunne få gjennomført sin politikk.

Dette kan de gjøre med vanlig flertall, men ettersom to av deres egne senatorer de siste par dagene har uttrykt motstand er det høyst tvilsomt at det skjer. Presidenten selv er også skeptisk til dette.

les også Dette er Bidens «norske» utvalgte

Robert Y. Shapiro tror derfor det er sannsynlig at Bidens eneste reelle sjanse til å få ting gjennom nå ligger innenfor budsjettlovgivning, ettersom man der bare krever et vanlig flertall for å få vedtatt ting. Reglene sier derimot at man kun kan gjøre ett vedtak per år på denne måten innenfor hver av de tre kategoriene «utgifter», «inntekter» og «gjeld».

Gary Nordlinger mener Biden må ut og sondere terrenget.

– Hadde jeg vært han hadde jeg startet med å ta en prat i det stille med republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, for å finne ut hva som kan være mulig å få til, sier Nordlinger, som påpeker at begge de to herremennene har et realistisk syn på hva som kan la seg gjøre og ikke.

EKSPERT: professor i politikk ved Columbia University i New York, Robert Y. Shapiro. Foto: Columbia University

Ironien

Det positive for Biden med det knappe flertallet er, ifølge Shapiro og Nordlinger, at han har en unnskyldning til å ignorere «mas» fra venstrefløyen i eget parti.

– De vil forsøke å presse ham så langt til venstre som de kan klare, men hans muligheter vil være innskrenket av hva konservative demokrater og republikanere vil støtte av lovforslag. Det han kan gjøre for å imøtegå venstresiden er mer bruk av presidentordrer. Og vi ser jo at han delvis har forsøkt å gjøre nettopp det allerede, sier Shapiro.

– Ironien er jo at det vil bli enklere for Biden å følge sitt naturlige instinkt, som er å regjere fra sentrum. Da Barack Obama ble president i 2009 hadde partiet et stort flertall. Det førte til interne stridigheter og tap av flertallet i Representantenes hus etter mellomvalget i 2010, forklarer Nordlinger.

Flertallet i Senatet ble også kraftig redusert den gang.

Det viktigste

Nordlinger peker på at Demokratene fort kan gå på en smell igjen i det kommende mellomvalget, høsten 2022.

– Demokratenes flertall i både Senatet og Representantenes hus er syltynne, og nye presidenter taper nesten alltid plasser i Kongressen i det første mellomvalget. Biden balanserer nå på en slakk line. Han må få gjennomslag for sine lovforslag nå mens de har flertall, men gjør han store feil så vil de miste kontrollen over Kongressen.

Professor ved avdeling for politisk ledelse ved George Washington-universitetet i Washington, D, C, Gary Nordlinger Foto: George Washington University

Og med det knappe flertallet og dermed vanskelige arbeidsforhold blir ikke det enkelt for USAs 46. president.

Men uansett arbeidsforhold er de to professorene samstemte om hva som er den nye presidentens klart viktigste jobb: Å få kontroll på coronakrisen.

– Klarer han det så vil økonomien følge etter, sier Shapiro.

Og følger økonomien etter vil sjansene for både et godt mellomvalg og et gjenvalg om snart fire år øke betraktelig.