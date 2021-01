STENGER NED: Statsminister Boris Johnson stenger ned London. Foto: Isabel Isabel Infantes URN:57392507/PA

England går inn i ny lockdown

I en pressekonferanse mandag sier den britiske statsminister Boris Johnson at England går inn i en ny nasjonal lockdown fra i morgen.

– Vi har et nytt virus i landet som er er 50-70 prosent mer smittsomt, sier Johnson på en pressekonferanse klokka 21.00 mandag.

— Det er åpenbart at vi må gjøre noe for å forhindre smitte, mens vi venter på vaksinen.

Derfor går England nå inn i en ny nasjonal lockdown.

– Det betyr at regjeringen igjen ber deg om å holde deg hjemme, sier han.

Alle barne- og ungdomsskoler samt universiteter i England vil gå over til hjemmeundervisning fra i morgen.

Studenter vil få alternativ eksamen

– Vi skjønner at det ikke vil være mulig eller rettferdig å ha vanlig eksamen denne sommeren. Utdanningsdirektoratet vil jobbe med å finne alternativer for studentene, sier Johnson.

De elevene som pleide å få gratis måltider på skolen vil fortsatt få dette selv om skolene stenger.

— Jeg skjønner godt at denne sene beskjeden er ubeleilig og stressende for millioner av mennesker i landet. Foreldre som hadde barn på skolen i dag, vil forståelig nok spørre hvorfor vi ikke tok denne avgjørelsen før. Svaret er at vi har gjort alt vi kan for å holde skolene åpne, fordi vi vet hvor viktig hver eneste dag på skolen er for elevene, sier Johnson.

Dette er unntakene

Borgerne får ikke forlate sitt eget hjem om det ikke er nødvendig, men det finnes noen unntak:

– Hvis de skal handle nødvendige ting for seg selv eller en sårbar person

–Gå på jobb, om de ikke kan ha hjemmekontor– Trene med egen husstand eller en annen person. Dette bør bare være en gang om dagen, og de bør oppholde seg i sitt lokale område

– Møte egen kohort eller barnets kohort, men kun noen får lov til å ha kohort

– Om de trenger medisinsk hjelp eller er i fare

Skolene og universitet vil holdes åpne for sårbare barn og unge. Alle ande vil ha hjemmeskole til hvert fall februar.

På regjeringens hjemmeside skriver de at borgerne ikke kan forlate huset for å være sosial med andre de ikke bor med. Men man kan trene med husholdningen sin, eller en annen person, ute.

Videre skriver de at man må må holde to meter avstand fra alle som ikke er i husholdningen sin.

Satser på å vaksinere de fire første gruppene i februar

– Det er en stor forskjell nå fra i fjor: Nå starter vi det største vaksineprogrammet i historien. Hittil har vi vaksinert flere folk enn resten av Europa til sammen, sier Johnson.

Videre forteller han at England vil ha vaksinert svært mange innen midten av februar, om alt går som planlagt.

– Vi forventer å ha gitt den første vaksinen til alle som er i de fire først prioriterte gruppene innen midten av februar, sier han.

Johnson sier at å vaksinere så mange sårbare mennesker vil gjøre at de kan åpne opp mer igjen. Han minner om at det vil ta noen uker før de som får vaksinen vil bli immune.

— Bli hjemme og spar liv. Tusen takk alle sammen, avsluttet han.