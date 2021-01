GÅR EN UVISS FREMTID I MØTE: USAs president Donald Trump på vei til Det hvite hus etter et besøk til grensebyen Alamo ved Texas tirsdag. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP

Dette vil en riksrettsdom bety for Trump

Riksrettssaken i Senatet vil ikke avgjøres før Donald Trump har gått av som USAs president. Så hva er egentlig poenget?

Etter at Representantenes hus onsdag stemte for å stille presidenten for riksrett, gjorde Senatets leder Mitch McConnell det klart at selve riksrettssaken ikke vil bli gjennomført før Trump har overlatt Det hvite hus til Joe Biden 20. januar.

Det betyr at Trump uansett vil ha gått av som president når saken avgjøres. Hovedmålet med en riksrettssak, å få avsatt presidenten, vil dermed allerede være oppnådd.

Vil en dom i Senatet likevel kunne få konsekvenser for Trump, eller er hele spetakkelet bare symbolsk?

– En dom i Senatet vil få konsekvenser for Trump selv om det skjer etter at han har gått av, sier Allan Lichtman, professor i politisk historie ved American University, til VG.

Tror Trump kan fratas retten til å være president

Lichtman er kjent for å forutse utfallet av amerikanske presidentvalg, og kom i 2016 også med en annen spådom: At Trump ville bli stilt for riksrett i løpet av sin presidentperiode.

Det fikk han rett i – to ganger. Trump er den første presidenten i USAs historie som er blitt stilt for riksrett mer enn én gang.

– Om han dømmes vil han trolig miste retten til å inneha offentlige verv i fremtiden, noe som ødelegger ambisjonene for 2024. I tillegg vil en dom i Senatet føre til en skikkelig ripe i lakken på merkevaren Trump, noe som vil gå utover lommeboken hans, sier professoren.

Ifølge eksperten vil Trump også kunne miste flere fordeler som tidligere presidenter har, som reisebudsjett, kontorplasser og pensjon.

– I tillegg vil han gå inn i historien som USAs mest utskjelte president, konkluderer han.

VITNET I SENATET: Jusprofessoren Saikrishna Prakash har tidligere jobbet for den amerikanske høyesterettsdommeren Clarence Thomas, og vitnet under høringen av USAs ferskeste høyesterettsdommer Amy Coney Barrett i oktober 2020. Foto: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP

– Vil sende en beskjed til fremtidige presidenter

Også jusprofessoren Saikrishna Prakash ved universitetet i Virginia sier at konsekvensene for Trump kan bli store – dersom han blir dømt.

For at det skal skje, må minst 17 republikanske senatorer stille seg sammen med demokratene. En riksrettsdom krever to tredjedels flertall.

– Om han blir dømt i Senatet, er det sannsynlig at Trump vil fratas retten til å være president igjen. Men han blir trolig ikke dømt, sier han og utdyper hvorfor han mener det:

– Det er vanskelig å få to tredjedeler av dem til å bli enige om noe som helst. I tillegg er det et spørsmål om hvorvidt man kan stille en privat borger for riksrett, sier professoren, som tidligere har arbeidet for den konservative høyesterettsdommeren Clarence Thomas.

Spørsmålet om hvorvidt en riksrettssak mot en president faktisk kan gjennomføres etter at personen har gått av, har aldri før blitt prøvd for retten, skriver Washington Post.

Det finnes derfor en mulighet for at riksrettssaken vil ende i USAs høyesterett.

– Hvorfor har demokratene i Representantenes hus presset på for å stille Trump for riksrett, tror du?

– Jeg mener det er to grunner til det. De vil sende en beskjed til ham og fremtidige presidenter, samtidig som de prøver å tjene politisk på dette og å skade republikanerne, sier Prakash.

– Reell sjanse for at Trump blir dømt

I motsetning til Prakash, mener Allan Lichtman ved American University at det er en reell mulighet for at Trump kan bli dømt i Senatet.

– I motsetning til den forrige riksrettssaken, er det en reell sjanse for at Trump blir dømt. Jeg vil tro, tross alt, at en stor andel republikanske senatorer er klare for å legge Trump bak seg.

Senatets republikanske leder Mitch McConnell sa onsdag at han ikke har bestemt seg for hvordan han vil stemme i saken.

Også Jacob Neiheisel, som er professor i statsvitenskap ved universitetet i Buffalo, synes det er vanskelig å spå utfallet av denne riksrettssaken.

– Men det er noen tegn, spesielt etter partiets tap i senatsvalget i Georgia, på at Trumps stjerne blekner, og at det å støtte ham ikke lenger regnes som noe udelt positivt blant republikanere, sier han til VG.

Slik kan de stenge Trump ute i fremtiden

En av de største konsekvensene for Trump dersom han dømmes i Senatet, kan altså bli at han mister retten til å være president i fremtiden.

Dette skjer imidlertid ikke automatisk.

– En dom i Senatet åpner muligheten for en avstemning om hvorvidt han skal hindres fra å inneha statlige verv i fremtiden, sier Jacob Neiheisel.

Han tror et av demokratenes mål med selve riksrettssaken nettopp er å hindre Trump fra å kunne bli president i fremtiden.

– Det kan hende noen republikanere også ønsker seg dette, sier han.

Senatets mindretallsleder, demokraten Chuck Schumer, har allerede varslet at de planlegger en avstemning om Trumps fremtid etter riksrettsavstemningen.

LOVER AVSTEMNING: Demokratenes mindretallsleder i Senatet Chuck Schumer varsler avstemning om hvorvidt Trump kan stille til valg i fremtiden. Foto: Mary Altaffer / AP

En fremtidig utestengelse av Trump fra å stille til valg vil bare kreve et vanlig flertall, og ikke to-tredeldels flertall slik en riksrettsdom krever.

Kun tre tjenestemenn i USAs historie har blitt diskvalifisert fra fremtidige verv på denne måten, skriver Reuters. Alle var dommere.

Hva hvis han ikke blir dømt?

Men kan Senatet frata Trump retten til å være president i fremtiden dersom han frifinnes av Senatet i selve riksrettssaken?

Her er det hele litt mer uklart, skriver Reuters; dette har nemlig ikke blitt prøvd før.

Paul Campos, som er professor i grunnlovsjus ved universitetet i Colorado, sier til nyhetsbyrået at han mener det vil være mulig å holde en slik avstemning selv om Trump skulle frifinnes.

Jusprofessoren Brian Kalt ved universitet i Michigan sier imidlertid at han tror presidenten først må ha blitt dømt i selve riksrettssaken.

– Ellers blir det som å straffe presidenten for en forbrytelse han ikke har begått, sier han til Reuters.

Kan Trump utfordre beslutningen?

Det er også viktig å nevne muligheten for at Trump kan gå rettens vei dersom Senatet fratar ham retten til å være president for all fremtid.

Siden noe slikt aldri er blitt gjort før, er det svært sannsynlig at en slik avstemning vil ende opp i USAs høyesterett, skriver New York Times.

Det 14. grunnlovstillegget

Helt til sist: Det finnes en annen mulighet for å frata Trump retten til å være president i fremtiden, skriver Reuters. Det er det såkalte 14. grunnlovstillegget.

Det ble vedtatt etter borgerkrigen for å hindre at sørstatsopprørerne fikk plass i nasjonalforsamlingen, og sier enkelt forklart at de som har deltatt i opprør mot staten ikke kan inneha offentlige verv.

Muligheten for at dette skal kunne brukes for å kunne hindre Trump i å stille til valg i fremtiden, er til stede, skriver Washington Post, men den omtales som lite sannsynlig,

– Denne ruten er veldig uklar, og det er usikkert hva som skal til for at dette skal kunne tas i bruk. Jeg tror det vil kreve en kombinasjon av lovendringer og rettsprosedyrer, sier jusprofessor Kalt til Reuters.