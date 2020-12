GOLF-FERIE: USAs president Donald Trump spilte søndag golf på sin golfklubb i Palm Beach i Florida. Foto: MARCO BELLO / Reuters

Donald Trump har godkjent coronakrisepakke

Etter massivt press har USAs president Donald Trump natt til mandag skrevet under på krisepakken som ble forhandlet frem av demokratene og republikanerne i kongressen.

Det skjedde kort tid etter at presidenten selv varslet at gode nyheter om krisepakken var på vei.

Donald Trump overrasket stort da han like før jul nektet å nekte å skrive under på avtalen som var forhandlet frem av demokrater og republikanere i Representantenes hus og i Senatet, og som skulle sørge for krisehjelp til millioner av coronarammede amerikanere.

– For å være ærlig er den en skam, sa han blant annet om avtalen verdt 900 milliarder amerikanske dollar.

Demokratene og republikanerne har brukt måneder på å forhandle frem krisepakken, og Trumps manglende godkjenning har blitt møtt med massiv kritikk fra både republikanere og demokrater.

Gjennom helgen har Trump flere ganger uttalt seg kritisk om krisepakken, men natt til mandag norsk tid har han snudd og likevel skrevet under på avtalen. Det gjorde han fra Palm Beach i Florida, der han søndag spilte golf på sin egen golfklubb.

Presidenten har vært tydelig på at han ønsker mer penger i direkteutbetalinger til berørte amerikanere. I en uttalelse natt til mandag ber han Kongressen om å innføre flere endringer i avtalen etter at den er godkjent.

Dagens avtale innebærer blant annet en engangsutbetaling på 600 dollar til millioner av amerikanere.

– Jeg har sagt til Kongressen at jeg ønsker mindre bortkastet pengebruk, og mer penger til det amerikanske folket, i form av sjekker på 2000 dollar per voksen, og 600 dollar per barn, sier Trump natt til mandag.

Ifølge Washington Post betyr ikke dette nødvendigvis at de folkevalgte vil bry seg om kravene fra Trump. Han går etter planen av som president allerede 20. januar, etter at han tapte mot demokraten Joe Biden i presidentvalget i november.

Lettelse hos republikanerne

Dersom presidenten ikke hadde skrevet under på krisepakken innen midnatt natt til tirsdag, ville amerikanske myndigheter ha stengt ned, og hundretusener av statsansatte blitt sendt hjem uten lønn.

Det ville skjedd fordi krisepakken er koblet sammen med en budsjettpakke som gir amerikanske myndigheter midler frem til september neste år, skriver NTB. Den nye krisepakken inkluderer også milliardstøtte til små og mellomstore bedrifter og penger til vaksinedistribusjon.

Trumps avvisning av krisepakken kom overraskende på Trumps partifeller i det republikanske partiet, skriver Washington Post. Trumps egen finansminister Steven Mnuchin var blant annet sentral i forhandlingene, i tillegg til flere rådgivere ved Det hvite hus.

– Jeg applauderer presidentens beslutning om å få milliarder av dollar i svært viktig coronahjelp ut til amerikanske familier så raskt som mulig, skriver republikanernes flertallsleder i Senatet Mitch McConnell i en uttalelse.

Også partiets mindretallsleder i Representantenes hus Kevin McCarthy takker Trump for å ha skrevet under.

USA er svært hardt rammet av coronapandemien, og over 330.000 amerikanere har mistet livet med viruset:

Utah-senatoren Mitt Romney, som flere ganger har kritisert Trump offentlig, skriver at han er lettet:

– Lettet over at denne etterlengtede tverrpolitiske nødavtalen endelig har blitt godkjent. Hjelpen er nå på vei til arbeidere, familier og små forretninger over hele landet som desperat trenger det.

Demokratene i Representantenes hus støtter presidentens ønske om å øke utbetalingene fra 600 til 2000 dollar, skriver AP. Leder for Representantenes hus Nancy Pelosi ber Trump om å overbevise sine partifeller om å øke summen.

– Presidenten må umiddelbart be republikanere i kongressen om å slutte å skape hindringer og å støtte ham og demokratene i forslaget om å øke de direkte utbetalingene til 2000 dollar, noe vi skal stemme over i morgen, skriver hun i en uttalelse.

Dersom Representantenes hus stemmer for å øke direkteutbetalingene, skal saken behandles i Senatet. Der er det ventet at republikanerne vil sette foten ned, skriver AP.

«Ødeleggende og egoistisk»

Ifølge CNN gjør også krisepakken at rundt 12 millioner amerikanere likevel får arbeidsledighetstrygd, etter at avtalene deres utløp denne helgen. De vil likevel trolig gå glipp av utbetalingen sin i årets siste uke, fordi pakken ble skrevet under for sent, skriver kanalen.

– Denne høyst nødvendige krisehjelpen kunne ha kommet til arbeidere og familier for flere dager siden. I stedet lurer 12 amerikanere på hvordan de skal betale leie og kjøpe mat neste uke – takket være Donald Trumps ego, skriver den demokratiske senatoren Ron Wyden på Twitter.

Den demokratiske kongressrepresentanten Katherine Clark kaller tidsbruken «ødeleggende og egoistisk».

Før Trump signerte krisepakken natt til mandag fikk han også kraftig kritikk fra egne partifeller.

– Jeg forstår ikke det som blir gjort, og hvorfor, med mindre det er for å skape kaos og vise makt og være skuffet fordi du har tapt valget. Ellers forstår jeg det ikke, for dette må bare gjøres, sa republikaneren Adam Kinzinger, som representerer Illinois i Representantenes hus, til CNN tidligere søndag, før Trump signerte krisepakken.

Også den republikanske senatoren Pat Toomey fra Pennsylvania ba Trump om å skrive under på krisepakken.

– Jeg forstår at Trump vil bli husket for å ha kjempet før større sjekker, men faren ved å la denne gå ut på dato er at han heller huskes for kaos og lidelse og uberegnelig oppførsel. Jeg mener det er best å skrive under, og så jobbe for videre lovgivning etterpå, sa han ifølge nyhetsbyrået AP.