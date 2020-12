FLAMMER: Det ble observert åpne flammer og røyk etter eksplosjonen som fant sted i Nashville rundt klokken 06.30 lokal tid. Foto: ANDREW NELLES/TENNESSEAN.COM / X02835

Omfattende eksplosjon i Nashville

Sort røyk og flammer blir observert i Nashville sentrum etter det som skal ha vært en massiv eksplosjon i et kjøretøy morgenen etter julaften.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lokalavisen The Tennessean melder om en eksplosjon i Nashville som ble observert på flere kilometers avstand.

Eksplosjonen skal ha funnet sted klokken 6.30 på 2nd Avenue, midt i Nashville sentrum, ifølge lokalt politi.

Eieren av Nashville Downtown Hostel forteller til lokalavisen at de har evakuert alle gjestene sine, etter at de fikk inn meldinger om et «høyt smell» i gatene utenfor.

Flere brukere på Twitter legger ut bilder av hendelsen der man kan se åpne flammer, tykk røyk, og skader på byggene i nærheten.

Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent, men ifølge Jason Steen fra nettavisen Scoop: Nashville forteller politiet at ingen foreløpig har blitt alvorlig skadet.

– Det har vært en hendelse med en eksplosjon involvert. Dette er pågående hendelse. Metro Nashville Police Department og Nashville Fire Department er på stedet. Det er ingen ytterligere detaljer å gi på dette tidspunktet, opplyser brannvesenet i Nashville, ifølge Fox 17.

Politiet i Nashville opplyser på Twitter om at eksplosjonen forbindes med et kjøretøy, og at de etterforsker hendelsen.

Journalist Cameron Taylor fra nyhetskanalen WSMV opplyser på Twitter at politiet har sendt en bombegruppe til stedet.

Det er foreløpig ikke kjent hva som er årsaken til eksplosjonen.

Reporteren Chris Davis fra NewsChannel 5 melder på Twitter at politiet tror at noen forårsaket eksplosjonen knyttet til kjøretøyet med vilje.