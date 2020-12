Bobil eksploderte i Nashville – lydopptak advarte om bombe

FBI og ATF leder etterforskningen av eksplosjonen, som ifølge politiet fremstår som en «bevisst handling». Tre personer er sendt til sykehuset med lettere skader.

Eksplosjonen i Nashville fant sted i 06.30-tiden fredag morgen på 2nd Avenue midt i sentrum. Den ble ifølge lokalavisen The Tennessean observert på flere kilometers avstand.

Ifølge Washington Post, som siterer en talsperson for politiet, ble politiet tilkalt til stedet i 06-tiden lokal tid, etter å ha blitt varslet om skuddveksling.

Da de ankom stedet så de ingen umiddelbare tegn til at skudd var blitt avfyrt. De så imidlertid en mistenkelig bobil parkert i nærheten og tilkalte dermed bombegruppen for assistanse.

Politiet opplyser på en pressekonferanse fredag kveld at bobilen spilte av et lydopptak der det ble sagt at en bombe ville detoneres innen 15 minutter. Evakuering ble iverksatt, før bobilen eksploderte en halvtime etter at politiet ankom stedet.

De tror ikke at det er videre fare for eksplosjoner, men fortsetter søk i området, som er sperret av for allmennheten.

FBI og kriminalitetsbekjempelsesetaten ATF leder etterforskningen av hendelsen.

Tre personer har blitt sendt til sykehuset i forbindelse med hendelsen, dog uten alvorlige skader, ifølge News Channel 5. Eksplosjonen påførte store materielle skader på nærliggende bygninger.

Flere brukere på Twitter har lagt ut bilder av hendelsen der man kan se åpne flammer, tykk røyk, og skader på byggene i nærheten:

«Omsvøpt i flammer»

– Det var trær slengt overalt, og glass overalt, forteller øyevitnet Buck McCoy til nyhetskanalen CNN.

Eksplosjonen fant angivelig sted rett utenfor hjemmet hans i Nashville sentrum, og han har lastet opp en video på facebooksiden sin der han viser frem noen av skadene etter hendelsen.

I tillegg forteller han til nyhetskanalen at han så flere biler som var «omsvøpt i flammer». McCoy skal ikke ha observert noen skadede etter hendelsen, men noterte seg at flere av menneskene i området var i sjokk.

Brannvesenet skal ha bedt folk i nærheten om å flytte seg minst to kvartaler vekk fra hendelsesstedet på grunn av bekymringer om at det kan komme flere eksplosjoner, ifølge News Channel 5.