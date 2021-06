ANGRIPER: Møt Sedat Peker: Mafiaboss, politisk spiller og varsler. Og i ferd med å bli president Erdogans verste mareritt. Foto: OZAN KOSE / AFP

Mafiaboss på rømmen angriper Erdogans nære krets

Anklagene er drap, voldtekt, korrupsjon, menneskehandel og narkotikasalg. De anklagede er blant Tyrkias mektigste politikere. Anklageren er en mafiaboss på rømmen i Dubai.

Av Nilas Johnsen

Publisert: I går 11:28

Det høres ut som en film, og en kort stund verserte da også «Sedat Peker vs. AKP» (det tyrkiske regjeringspartiet) på toppen av filmdatabasen IMDb som verdens mest populære TV-show.

Men dette er ikke en tyrkisk såpeopera. Dette er politisk drama fra øverste hylle. Anklagene rammer den innerste maktsirkelen i Tyrkia, helt inn til president Recep Tayyip Erdogan.

Slik ble én av avsløringene presentert: «Ha ingen tvil, jeg skal lære noen tyranner at det ikke finnes noe farligere våpen enn en mann som er villig til å dø».

Sedat Peker, en tidligere straffedømt og kjent lederskikkelse innen organisert kriminalitet, har en konto på YouTube med seertall som norske influencere bare kan drømme om: Der har han lagt ut åtte timelange monologer, som har fått over 65 millioner visninger.

ANKLAGER: I det ene øyeblikket legger Sedat Peker frem knallharde anklager.

Filmer seg selv

I monologene, filmet av Peker selv, langer han ut mot sentrale skikkelser i tyrkisk politikk.

Han beskriver i detalj hvordan navngitte tyrkiske politikere og etterretningstjenesten skal ha brukt mafiaen til å begå politisk motiverte drap, angripe kritiske avisredaksjoner, tjene seg rike på narkotikasalg, og betale for å dekke over seksuelle overgrep.

Mafiabossen er etter eget sigende på rømmen i Dubai, men nøyaktig hvor han er vites ikke. Tyrkia kan han aldri vende tilbake til. Han var allerede ettersøkt for organisert kriminalitet, og anklages nå også for kuppforsøk og ærekrenkelser.

Statskontrollerte medier i Tyrkia, som Daily Sabah, hevder Pekers påstander er et amerikansk plott mot Tyrkia, med mål om å velte Erdogan-regimet.

Til å begynne med var ett av målene for anklagene Berat Albayrak, Erdogans svigersønn og tidligere finansminister. Men i stadig større grad har han flyttet skytset over mot én av de mektigste i regjeringen, innenriksminister Suleyman Soylu, skriver The New York Times.

STADIG NYE: Sedat Peker legger ut stadig nye videoer der bakgrunnen og klærne er litt endret, men stilen er den samme: Han holder monologer rett inn i kamera. Foto: OZAN KOSE / AFP

– Internasjonal operasjon

Soylu avviser alle anklager, og sier Pekers monologer er del av en «internasjonal operasjon».

– Uttalelsene han kommer med er ærekrenkelser totalt uten grunnlag, men de rammer like fullt staten, sier Soylu, ifølge BBC.

Sedat Peker hevder selv at han er en varsler, men siden det er nettopp innenriksministeriet som har ledet etterforskningen av hans kriminelle imperium, spør mange om det hele bare er en hevntokt.

Grunnen til at det får så stor oppmerksomhet i Tyrkia, er at mafiasjefen har så mange intrikate detaljer om det politiske maktspillet. Han har ikke lagt frem konkrete bevis, men bruker et juridisk språk og har bunker med dokumenter foran seg.

Og det kan ikke stikkes under stol at Peker har hatt svært nære forbindelser til Erdogans regjering de siste årene, og blant annet arrangert en rekke valgkampmøter for presidenten selv.

les også Studentopprøret Erdogan frykter

MINISTEREN: President Erdogan under en seremoni i 2017. Den smilende mannen i midten er innenriksminister Suleyman Soylu. Foto: MURAD SEZER / X90138

Liker konspirasjonsteorier

Peker ble fengslet i 2005, men etter at han ble løslatt i 2014, fikk han forbindelser til regjeringspartiet og ble synlig politisk aktiv i 2015 og 2016, forklarer førsteamanuensis i Tyrkia-studier Einar Wigen ved UiO.

– Tyrkerne er opptatt av konspirasjonsteorier. Ledetråder om hva som skjer bak lukkede dører og i skjulte nettverk har en sterk appell der, sier Wigen til VG.

Begrepet «den dype staten», som USAs ekspresident Donald Trump var flittig bruker av, har sin opprinnelse i tyrkisk politikk på 1990-tallet, da den såkalte «Susurluk-skandalen» avdekket hvordan sikkerhetstjenesten, politikere, forretningsmenn og mafia var sammenfiltret, forklarer Wigen.

les også BAKGRUNN: Historien om Tyrkias falske komplotter

– Når Sedat Peker, en skikkelse som var aktiv i denne perioden, går ut og sier at han skal «fortelle alt» om hvordan slike skjulte nettverk fungerer, så pirrer det interessen, utdyper han.

– Men Erdogan har jo sagt at slike skjulte nettverk er blitt utslettet under hans styre?

– Den påstanden står jo tilsynelatende ikke til troende etter Pekers avsløringer. Tidligere, da slike nettverk utvilsomt eksisterte, hadde Tyrkia fortsatt sterke institusjoner som kunne stå opp mot dem. Disse institusjonene er under Erdogan blitt del av det fraksjonerte, politiske spillet.

SVIGERSØNNEN: Erdogan og svigersønnen, den avgåtte finansministeren Berat Albayrak. Foto: UMIT BEKTAS / REUTERS

Krever innsikt

Hva som er sant og ikke sant i påstandene fra mafiasjefen er ikke godt å vite, påpeker Wigen. Både persongalleriet og hendelsene Peker drar frem er komplekse og til dels forvirrende, og krever ofte dyp innsikt om Tyrkia for å forstå.

– Er disse avsløringene en reell, politisk fare for Erdogan?

– Det er jo interessant at Peker ikke angriper Erdogan direkte, men omtaler ham som «storebror Tayyip», og så angriper innenriksministeren, som har vært i hardt vær før. Om det får politiske konsekvenser er for tidlig å si, men det blir oppfattet som et forsøk på å drive en kile inn i Erdogans nære krets.

– Regjeringen svarer med at det hele er et vestlig komplott mot den tyrkiske staten. Tror tyrkerne på det?

– Det er jo påfallende at anklager om en konspirasjon, besvares med at det er en konspirasjon bak anklagene. Det er vel en argumentasjon som først og fremst slår an i egne rekker.

les også Svigersønnen måtte gi seg: Får skylden for Erdogans økonomiske krise

Skal knuses

President Erdogan valgte lenge å holde tyst om saken, men etter den syvende videoen kom med anklager som snirklet seg stadig nærmere ham selv, valgte han i forrige uke å «stille seg side ved side» med Soylu, da Tyrkia gikk ut med en internasjonal etterlysing av Peker.

– Vi har knust kriminelle organisasjoner én etter én i 19 år. Vi forfølger kriminelle gjengmedlemmer uansett hvor i verden de flykter, advarte Erdogan.

Det hindret ikke Peker i å legge ut enda en video. Kapittel 8 er sett av 13 millioner så langt.

Gangsteren, som snarere skryter av enn å legge skjul på egne lovbrudd, har lovet å legge ut tolv deler. Neste avsnitt i den offentlige skittentøyvasken legges ut førstkommende søndag.

Millioner av tyrkere kan knapt vente.

