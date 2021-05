OOPS: Her har asfalten gitt etter og bilene bare forsvinner ned i hullet som dukker opp. Foto: Vigili Del Fuoco/Handout via REUTERS

Synkehull svelger biler i Roma

Her svelger nok et synkehull i Roma to biler.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Italias hovedstad har de siste årene vært plaget av en rekke synkehull, skriver britiske The Guardian.

Denne gangen var ofrene en Mercedes SUV og en Smart bil som dundret ned i den seks meter dype og 20 meter lange kløften i Via Zenodossio i bydelen Torpignattara.

Heldigvis kom ingen til skade i ulykken som trolig skyldes en vannlekkasje i en garasje under gateplan, ifølge italienske medier.

PÅ VIPPEN: Det var jammen godt det ikke satt noen i bilemn. Foto: Vigili Del Fuoco/Handout via REUTERS

Avisen Corriere della Sera meldte at flere innbyggere hadde sagt ifra om lekkasjen.

Det har ifølge det italienske instituttet for miljøvern og forskning vært en kraftig økning i antall synkehull i Roma på grunn av alle tunnelene, kloakkledningene og gamle steinbrudd som går på kryss og tvers under «den evige stad».

I januar i fjor, skriver The Guardian, måtte en bygning i nærheten av Colosseum evakueres på grunn av et synkehull. Og i mai for et år siden dukket det opp et 2,5 meter dypt hull på torget foran det antikke tempelet Pantheon. Hullet avslørte brolegning helt tilbake til 27 år før Kristus.

Vanligvis er dette torget stappfullt av mennesker, men på grunn av pandemien og lockdown var det tilnærmet folketomt.

Men synkehullene dukker ikke bare opp i Roma, også andre italienske byer har fått kjenne på problemet.

I Napoli åpenbarte det seg i januar et gigahull på rundt 50 meter på parkeringsplassen til et sykehus som flere biler falt ned i. Heller ikke her ble noen skadet. Og i mai 2016 forsvant flere dusin biler i et synkehull i Firenze.