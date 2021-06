VAKSINEKØ: Folk står i kø utenfor et vaksinasjonssenter i Melbourne i den australske delstaten Victoria 1. mai. Foto: DANIEL POCKETT / AAP

Nytt smitteutbrudd skaper vaksine-bekymring i Australia: − Uforståelig

SYDNEY (VG) Australske myndigheter – som har fått ros for sin håndtering av coronapandemien – får nå kraftig kritikk for tempoet på vaksineutrullingen.

Av Ingrid Hovda Storaas

Det skjer etter at et nytt smitteutbrudd i delstaten Victoria har spredt seg til uvaksinerte ansatte ved to eldrehjem i storbyen Melbourne.

I en høring i Senatet i hovedstaden Canberra tirsdag, ble det klart at færre enn ti prosent av de ansatte ved Australias eldrehjem nå er fullvaksinert, skriver Sydney Morning Herald.

Det opprinnelige målet var å være ferdige med å vaksinere denne gruppen i løpet av mars og april, og avisen Guardian beskriver prosessen som preget av «forvirring og forsinkelser».

– At myndighetene ikke har klart å sette i stand et system for å forsikre seg om at de ansatte ved eldrehjemmene vaksineres er uforståelig for meg, sier opposisjonsleder Anthony Albanese.

OPPOSISJONSLEDER: Leder av Australias Labor Party Anthony Albanese fikk sin coronavaksine 23. februar. Foto: MICK TSIKAS / AAP

Han får støtte av opposisjonspolitikeren Clare O’ Neil:

– Det bør skremme ethvert menneske i dette landet at ministeren for eldreomsorg ikke kan fortelle oss hvor mange ansatte i eldreomsorgen som har blitt vaksinert, sier hun i et intervju med australske ABC onsdag morgen.

Helsedepartementet, med eldreminister Richard Colbeck i spissen, sier at tallet på ti prosent er et minimumstall: Det viser kun hvor mange ansatte som er blitt vaksinert ved selve eldresentrene. De ansatte har også kunnet vaksinere seg hos fastlegen, på statlige vaksinasjonssentre eller såkalte pop-up-klinikker.

De peker også på at AstraZeneca-vaksinen har stukket kjepper i hjulene for myndighetene: Dette var Australias vaksine nummer én. Nå brukes den kun på mennesker over 50 år, og myndighetene har i etterkant inngått ekstra kjøpsavtaler med Pfizer og Moderna. Flere av disse vaksinene vil leveres i siste halvdel av 2021 og i 2022.

Under to prosent av Australias befolkning er nå fullvaksinert:

– Annerledes enn det vi har sett før

Kritikken mot myndighetene kommer i kjølvannet av et plutselig smitteutbrudd i delstaten Victoria. Det førte forrige uke til en syv dagers nedstengning, og torsdag denne uken blir det avgjort om den skal forlenges ytterligere.

Det er også frykt for at utbruddet kan ha spredt seg til nabostaten New South Wales, etter at en smittet person skal ha vært på campingtur her.

NY NEDSTENGNING: En stengt strandkafé på stranden St. Kilda i storbyen Melbourne 1. juni. Foto: WILLIAM WEST / AFP

Det er Delta-varianten av coronaviruset, tidligere omtalt som «den indiske varianten», som skaper bekymring. For første gang opplever Australia at folk som ikke kjenner hverandre blir smittet, skriver ABC.

– Det vi ser nå er at folk går forbi hverandre i en liten butikk, de ser på telefoner. Dette er ganske flytende kontakt. De kjenner ikke hverandres navn. Det er veldig annerledes enn det vi har sett før, sier Jeroen Weimar, som er ansvarlig for testingen i Victoria, til kanalen.

Onsdag morgen ble det meldt om seks nye smittetilfeller i delstaten, og det totale tallet på aktive smittetilfeller er nå 67, skriver Sydney Morning Herald.

– Gjort det klart for folk hvorfor vi har vaksinen

Utbruddet har ført til heftig debatt om Australias vaksinestrategi.

For mens strenge grenserestriksjoner har holdt viruset i sjakk, har vaksineutrullingen gått sakte. I dag kan alle over 50 år registrere seg for å få AstraZeneca-vaksinen, mens de mellom 40 og 49 kan få Pfizer. Det er foreløpig ikke åpnet for vaksinering for yngre mennesker, med unntak for sårbare grupper og urbefolkningen.

Hittil har ikke folk gått mann av huse for å bestille vaksinetime, men etter utbruddets start har vaksinasjonstallene i delstaten Victoria økt kraftig, skriver australske ABC. Andre delstater har også meldt om økt etterspørsel etter det siste smitteutbruddet.

– Utbruddet har gjort det klart for folk hvorfor vi har vaksinen, sier Chris Moy, som er leder for Australian Medical Association, til kanalen.

Han mener det har vært et tydelig skifte i folks holdninger til vaksinene. I en virkelighet der både smittetilfeller og restriksjoner har vært nærmest fraværende, har mange tenkt at de like gjerne kan vente med vaksinen, eller at de ikke trenger å ta den i det hele tatt.

– Folk har vært ekstremt tilfredse med situasjonen, og tenkt at dette kunne vare for alltid, at vi kan holde covid unna for alltid ved å gjøre det vi gjør nå, sier han.