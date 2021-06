Evan Vucci / AP Presidenten oppfordret dem til «å slåss som faen». Så stormet de kongressen. Politimannen Harry Dunn stod midt i opprøret og fryktet for livet. Nå risikerer over 500 fra mobben å bli dømt.

Oppgjørets time

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

WASHINGTON, D.C./OSLO (VG) – Jeg sto sånn, men jeg visste ikke hvem jeg skulle fokusere på fordi det var flere tusen av dem, sier politimann Harry Dunn til VG.

Med kroppen og hendene viser han hvordan han 6. januar holdt opp våpenet sitt ut mot folkemengden.

– Jeg var redd, og trodde jeg kom til å bli skutt.

POLITIMANN: Harry Dunn har jobbet som politi ved Kongressen i 13 år, men ingenting kunne forberede ham på det han ble nødt til å stå i den 6. januar. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Harry Dunn er en stor mann på over to meter. Han har jobbet som politi i Kongressbygningen i 13 år og aldri vært i nærheten av noe av det han opplevde 6. januar, da flere tusen Trump-supportere og høyreekstreme stormet det demokratiske hjertet i USA.

Fem personer mistet livet i angrepet, deriblant én politimann. Mer enn 130 politifolk ble skadet. Dunn så flere av sine kolleger bli skadet.

Nå ser han frem til at de som forårsaket dette skal få sin dom.

INNTOK KONGRESSEN: Politiet forsøkte kjempe mot Trump-tilhengerne, men måtte til slutt gi etter. Dermed kunne flere hundre ta seg inn i bygningen. Foto: John Minchillo / AP

Beviser i sosiale medier

Stormingen kom etter at USAs tidligere president Donald Trump, etter flere måneder med udokumenterte påstander om valgfusk, nektet å innse nederlaget og ba tilhengerne sine marsjere mot Kongressen:

– Dersom dere ikke slåss som faen, vil dere ikke lenger ha et land.

I månedene siden, har FBI fått inn over 270.000 tips om personer som deltok på stormingen.

Per 5. juni er 459 blitt siktet, ifølge George Washington University, som fortløpende registrerer alle sakene. De føderale påtalemyndigheten forventer at tallet vil passere 500 med god margin før etterforskningen er over.

VINK TIL FOTOGRAFEN: Adam Johnson smilte og vinket til fotografen i det han bar på talerstolen til lederen av Representantenes hus, Nancy Pelosi. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Av dem som allerede er siktet, er bare 58 kvinner. De 459 kommer fra 43 ulike delstater, i tillegg til Washington, D.C. Gjennomsnittsalderen er 39 år, men aldersspennet strekker seg fra 18 til 80.

Universitetet opplyser til VG at de ikke registrerer etnisitet, men sier at minst 50 har bakgrunn fra militæret. Rundt et titall skal også ha tilknytning til politiet.

De sier også at det store flertallet, rundt 85 prosent, er siktet delvis etter at FBI har brukt beviser fra personenes egne, eller andres, sosiale medier.

Angrepet på Kongressen er blitt omtalt som «det største digitale åstedet i historien». Totalt skal politiet sitte på over 15.000 timer med video.

Veldig mange filmet med mobilene sine både inne i og utenfor bygget:

– Det var intenst

Da Capitol Hill begynte å fylle seg opp av sinte Trump-tilhengere, var Harry Dunn på østsiden av bygget. Meldingene fra kollegene økte i omfang over radioen.

– Det var intenst. Jeg kunne høre på stemmen deres at dette ikke var normalt. De ba om hjelp.

På utsiden sto Dunn igjen. Han var en av politimennene som hadde rifle.

JIM LO SCALZO / EPA Over politiradioen kom meldinger: «De er inne i Statuary Hall». «De er inne i andre etasje». «En politimann er nede». «En politimann er fanget»

– Slike meldinger rant inn hele tiden, forteller han, og sier at han på det tidspunktet valgte å trekke inn i bygget.

Politiet som til nå hadde jobbet i team på to, ble nødt til å dele seg opp for å prøve å håndtere menneskemengden.

– Det var for mange av dem.

Dunn ble stående alene med riflen sin.

TERAPI: Dunn forteller at det hjelper å snakke om det han var vitne til den 6. januar. Foto: Camilla S. Bergland / VG

– Jeg ville ikke at de skulle slippe forbi meg. Plutselig var det en av dem som tok opp et politiskilt og viste meg. Da jeg forsto at noen av disse folkene var politi og fra militæret, skjønte jeg også at dette er folk som kunne ha våpen på seg, sier Dunn.

– Mange av dem som møtte opp, var hvite nasjonalister. De er rasister.

Dunn er selv afroamerikaner og sier han ble kalt N-ordet av massene.

«Mest komplekse saken noensinne»

For påtalemyndigheten er det en utfordring at angrepet ble utført av en mobb, men at de må straffeforfølges individuelt. Noen har gjort seg skyldig i mer alvorlig kriminalitet enn andre.

I et rettsdokumenter blir kongressangrepet omtalt som «den mest komplekse saken Justisdepartementet noensinne har gjennomført».

The New York Times har grovt delt opp de arresterte i tre ulike grupper:

SAUL LOEB / AFP De som tok seg inn i Kongressen uten å gjøre stor skade. De som står tiltalt for voldelige opptøyer og angrep på politiet. De som skal ha deltatt i planleggingen av stormingen.

Mange i den siste gruppen har ifølge avisen tilknytning til høyreekstreme og militante grupper som Proud Boys og The Oath Keepers.

Flere titalls fra disse gruppene er blant de arresterte. Mange fra sistnevnte vil bli tiltalt i én felles sak, der de mistenkes for en sammensvergelse.

Brukte kryptert meldingstjeneste

Kort fortalt mener etterforskerne at planene startet like etter at det var klart at Trump tapte presidentvalget. Noe hans tilhengere feilaktig var overbevist om at var et resultat av juks.

Det skal ha vært snakk om å utføre handlinger den 6. januar, innsamling av penger og kjøp av diverse utstyr.

Ifølge tiltalen skal flere ha deltatt på et digitalt møte med grunnleggeren av Oath Keepers, Stewart Rhodes, den 9. november i fjor, bare to dager etter at Joe Biden ble utnevnt som valgvinner av de store mediene i USA.

«Vi kommer til å være stasjonert utenfor D.C., mens vi venter på presidentens ordre. (...) Vi ønsker at han erklærer et opprør», skal Rhodes ha sagt på møtet.

MILITÆRVETERAN: Grunnleggeren av Oath Keepers Stewart Rhodes under et arrangement utenfor Det hvite hus i 2017. Foto: Susan Walsh / AP

Rettsdokumenter viser også at påtalemyndigheten mener at mange Proud Boys-medlemmer på en kryptert meldingstjeneste hadde opprettet en kanal som gikk under navnet «Boots on the Ground». Denne skal ha vært i hyppig bruk 6. januar.

Gruppen er den samme som Donald Trump i en TV-debatt noen uker tidligere oppfordret til å «trekke til siden og være klar». Påtalemyndigheten mener gruppen brukte kanalen til å planlegge og utføre et koordinert forsøk på å forhindre at Kongressen denne dagen formelt fikk utrope Joe Biden som vinner av valget.

Flere fra Proud Boys, utstyrt med hjelmer, skuddsikre vester, radiokommunikasjonsutstyr og ting som pepperspray, skal tatt ledende roller i ulike faser av opprøret den 6. januar.

«Vanlige» mennesker

Men langt fra alle er tiltalt for å ha konspirert og planlagt.

Rundt 125 er tiltalt for ulike former for angrep mot politiet. Av disse er skal minst 35 ha brukt det som blir betegnet som dødelig våpen. Det innebærer alt fra brannslukningsapparater og ishockeykøller til mer tradisjonelle våpen.

Flere enn 350 er tiltalt for å ha tatt seg ulovlig inn i Kongressen – en gruppe som inkluderer alt fra en lastebilsjåfør til en motestudent og en eiendomsmegler. Mange fremstår som relativt «vanlige» mennesker.

Mange er tiltalt for flere forhold.

Risikerer 20 år i fengsel

Jusprofessor Carlton Larson ved University of California, Davis skrev i en kronikk i Washington Post dagen etter angrepet at nasjonens grunnleggere ville ha omtalt mobben som landsforrædere.

Til VG sier han at mange av dem nå risikerer lange fengselsstraffer. Særlig de som blir funnet skyldig i planlegging.

– De mest alvorlige anklagene er de som handler om en opprørsk sammensvergelse, med en maksimumsstraff på 20 år. De som angrep politibetjenter der og da, vil få kortere straffer. Jeg blir overrasket om noen av disse får mer enn ti år, sier han.

De som «bare» tok seg inn i Kongressen uten å gjøre noe særlig mer, antar Larson vil slippe unna med bøter og kanskje betinget dom.

– Dersom det blir fengselsstraff for noen av disse, vil de etter alle solemerker være korte.

KLATRET: Mange av inntrengerne klatret opp langs murene utenfor bygningen i USAs hovedstad. Foto: Jose Luis Magana / AP

Ifølge jusprofessoren er det særlig det å bevise at folk har planlagt sammen på forhånd, som gjør saken krevende for påtalemyndigheten.

– Trolig må de lykkes med å få en av konspiratørene til å vitne mot de andre, i bytte mot lavere straff for vedkommende.

Utfordringene til tross, Larson tror påtalemyndigheten vil klare det.

– Jeg tror domfellelser for planlegging av et angrep er svært sannsynlig.

Tror ingen går fri

Larson forventer at de fleste sakene vil ende med tilståelsesdom, fordi juryrettssaker ofte kan være uforutsigbare.

Han påpeker at selv om jurymedlemmene vil være fra Washington, D.C., hvor de aller fleste har lite sympati med folkene som angrep Kongressen, skal det bare ett enkelt jurymedlem til for at de ikke kommer til en konklusjon – ettersom en dom, eller frifinnelse, må være enstemmig.

Likevel tror ikke professoren at noen kommer til å gå fri.

– Det vil overraske meg om noen blir fullstendig frikjent her. Dersom en jury ikke klarer å komme til enighet, eller en sak av en annen grunn blir erklært ugyldig, regner jeg med at påtalemyndigheten vil be om at saken føres på nytt.

Der det ender med tilståelsesdom, vil det ikke bli gjennomført rettssak. Per 4. juni har det tilfellet i to saker. At mange flere vil tilstå er kanskje ikke så rart med alt materiale med videobeviser som finnes.

Likevel er det mange som nekter skyld for deler av det de er tiltalt for. Dette gjelder særlig dem som er tiltalt for planlegging og risikerer lange fengselsstraffer.

I KLINSJ: Politiet i sammenstøt med Trump-tilhengere utenfor Kongressen 6. januar i år. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Larson tror enkelte andre kan komme til å la være å tilstå – og dermed ikke få strafferabatt – fordi de ikke forstår at de trolig uansett blir dømt.

– For å være ærlig tror jeg det. Det vil være den samme dumskapen som fikk til å angripe Kongressen i utgangspunktet.

Skylder på Trump

Men tilståelse og samarbeid med FBI er ikke den eneste strategien som blir brukt i et forsøk på å få straffereduksjon.

Mange håper også de kan slippe billigere unna ved å skylde på andre. Nærmere bestemt én annen. Nemlig Donald Trump.

De gir uttrykk for at de har sett folk på TV si at valget «var stjålet fra dem». Blant disse er presidenten selv.

Blant dem som går for denne strategien, er den såkalte QAnon-sjamanen Jacob Chansley og hans forsvarer Albert Watkins. Sistnevnte sier hans klient har Asperger syndrom, og at han har latt seg påvirke av Trumps «propaganda».

– Ikke sett maken siden Hitler

Watkins kom nylig med en oppsiktsvekkende uttalelse der han omtalte mange av de tiltalte som «tilbakestående» og «folk med hjerneskader».

– Mange av disse tiltalte er – for å si det på en folkelig måte – minibuss-folk.

Watkins refererte til skolebussordningen i USA, der minibusser er blitt brukt til å kjøre elever med lærevansker til egne skoler.

INNE I KONGRESSEN: Jacob Chansley er mannen i bar overkropp på bildet. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Advokaten fortsatte:

– Men de er våre brødre, våre søstre, våre naboer, våre kolleger. De er en del av landet vårt. Dette er ikke dårlige folk. De har ikke noe kriminelt rulleblad. I over fire år ble de utsatt for en helsikes propaganda verden ikke har sett maken til siden j**** Hitler.

Jusprofessor Carlton Larson tror ikke denne strategien vil betale seg i særlig grad. Han sier at selv om Trump ga en direkte ordre om å angripe Kongressen – noe professoren mener er langt fra klart at han gjorde – vil det være en ordre som uten tvil var ulovlig.

– Ingen kan slippe unna straffskyld bare ved å peke på Trump. Men jeg tror noen av de tiltalte vil argumentere for at de i bunn og grunn er blitt hjernevasket av en jevn strøm pro Trump-propaganda, og at det bør gi dem noe lavere straff.

«KJEMPET MOT DE SLEMME»: Dunn er pappa til en datter på ni år. Han forteller ikke datteren så mye om det som skjedde den dagen annet enn at «pappa og kameratene hans kjempet mot noen slemme menn som prøvde ta over bygget der pappa jobber». Foto: Camilla S. Bergland

– Et planlagt terrorangrep

Harry Dunn er klar for de kommende rettssakene.

– Jeg er glad for at FBI arresterer folk, og jeg ser frem mot dagen disse får straffen sin, sier Dunn.

– Dette er ikke en etterforskning av et innbrudd, det er en etterforskning av et planlagt terrorangrep, mener han.

Når de ulike sakene kommer opp i retten, eller ender i tilståelsesdom, er foreløpig uvisst.

Artikkel av: Jostein Matre og Camilla Svennæs Bergland

Kilder: New York Times, CBS News, The Guardian, George Washington University, Reuters, BBC News, Talkingpointsmemo.com og Wall Street Journal.