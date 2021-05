Abbigail (22) vaksinerte seg i USA – vant 8 millioner

Abbigail Bugenske (22) trodde det var tull da hun fikk beskjed om at hun hadde blitt millionær – fordi hun vaksinerte seg. Slike «vaksinelotterier» i USA er sløsing med offentlige midler, mener kritikerne.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Nå nettopp

I Ohio har det blitt satt i gang et vaksinelotteri for å få fart på vaksineringen. Flere stater i USA har hatt utfordringer med vaksineskeptikere.

Det eneste innbyggerne i Ohio trenger å gjøre for å delta i millionkonkurransen, er å ta stikket med coronavaksinen. De som vinner «Vax-a-million lottery» kan sikre seg store pengesummer og premier.

Torsdag kveld fikk Abbigail Bugenske (22) en telefon fra guvernøren i Ohio, som meddelte at hun hadde vunnet én million dollar. Det tilsvarer 8,3 millioner norske kroner.

Bugenske trodde først ikke det hun hørte:

– Jeg trodde det var en tulletelefon.

– Jeg skrek så høyt

Så fikk hun vite at telefonsamtalen ble sendt på direkte-TV. Da rant det inn med meldinger på telefonen hennes som bekreftet nyhetene:

Av 2,7 millioner vaksinerte i lotteriet, er det hun som har blitt millionær.

22-åringen hadde akkurat kommet hjem til foreldrenes hus da hun fikk beskjeden.

– Jeg skrek så høyt at foreldrene mine trodde jeg gråt og at noe var galt. Jeg begynte å skrike at jeg hadde vunnet én million dollar og at jeg kom til å bli millionær, sier Bugenske til New York Times.

HAR SLITT MED VAKSINESKEPSIS: Noen stater i USA har hatt problemer med at folk ikke ønsker å vaksinere seg. På denne vaksineklinikken i Wyoming kan 1500 vaksineres daglig, men bare 150 kom da VG var der. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bugenske ble ferdig på universitetet i fjor, og har akkurat flyttet til Cincinnati i Ohio for å få jobb som ingeniør.

Hun oppfordrer alle til å ta coronavaksinen, og sier at hun ikke kan tro det som har skjedd.

Får kritikk

Vaksinasjonslotteriene sprer seg nå over hele USA:

Colorado, Maryland og Oregon er blant statene som har tatt lignende incentiver med øye for å øke vaksineoppslutningen.

Andre delstater i USA prøvd tiltak som gratis øl med vaksine, betalt fri fra jobb og gratis skyss med for eksempel Uber for å få flere til å ta coronavaksine.

Vaksinelotteriene er omstridte, og har blitt møtt med både entusiasme og kritikk.

Dagene etter at lotteriet ble annonsert i Ohio, økte vaksinasjonsantallet fra omtrent 15.000 til 26.000, ifølge myndighetene. Samtidig viste det seg at pengepremien først og fremst ga effekt i landlige områder, ikke i de store byene. Kampanjen startet dessuten samtidig som ungdommer ned til 12 år fikk vaksinere seg, skriver New York Times. I lotteriet kan tenåringene vinne universitetsstipend.

VAKSINESENTER I USA: Providence Edwards Lifesciences i Santa Ana, California. Foto: Jae C. Hong / AP

– Grov misbruk

Noen politikere fordømmer konkurransen som et «gimmick» og et «stunt», og mener det er dårlig bruk av offentlige midler.

Utbetalingene til vaksinerte blir finansiert med føderale midler til statene for å bekjempe coronaviruset.

– Vax-a-Million-lotteriet er grov misbruk av skattebetalernes dollar, sier republikaner-politiker Jena Powell, ifølge The Hill.

Demokratene-politiker, Jessica Miranda, mener at et lotteri ikke er veien til god folkehelse:

– Og jeg finner det problematisk at skattepenger nå blir brukt til dette stuntet.