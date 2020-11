BRENT JORD: En armensk soldater går forbi et brennende hus i Kalbajar før helgen. Foto: MAURICIO LIMA / NYTNS

Armenere brenner sine hus og raser mot svik

Fredsavtalen som ble påtvunget Armenia har ført til kuppforsøk mot statsministeren og store opptøyer. I beseirede områder brennes husene før tilbaketrekkingen.

En karavane av overfylte biler, lastet med alt mennesker på flukt kan klare å få med seg fra et liv de må legge bak seg, snegler seg ut av området Kalbajar i den omstridte regionen Nagorno-Karabakh.

Menneskene i bilene, etniske armenske separatister, skulle egentlig ha vært ute av området allerede. Men siden det kun går én vei ut, og den har stillestående kø, har de fått forlenget frist på å evakuere.

Seierherren i krigen som har rast de siste seks ukene, Aserbajdsjan, har gitt Armenia ti dager ekstra til å trekke styrkene sine ut av områder i Nagorno-Karabakh.

KAOS: Mens hus i åssiden brennes til grunnen, forsøker sivilbefolkningen å komme seg ut av et område som snart skal overtas av Aserbajdsjan. Foto: Dmitry Lovetsky / AP

Siden slutten av september har de armenske separatistene, med moderlandet Armenia i ryggen, kjempet mot nabolandet Aserbajdsjan om enklaven Nagorno-Karabakh.

Regionen er offisielt en del av Aserbajdsjan, men har vært styrt i tre tiår fra Armenia, som også har utvidet området rundt enklaven. De armenske utbryterne har gravd seg ned i befestninger og lovet å aldri gi fra seg et landområde de alltid har ment tilhører dem.

Men med hjelp av tyrkiske droner har Aserbajdsjan bombardert de armenske linjene og drept 2.317 armenske soldater. I forrige uke var separatistene tvunget i kne, og den armenske statsministeren måtte godta en våpenhvile som regnes som en seier for Aserbajdsjan og et nederlag for Armenia.

fullskjerm neste ETTERLATER INGENTING: De armenske utbryterne brenner heller ned sine hus enn å overlate dem til Aserbajdsjan.

Brenner ned

Kalbajar er det første av flere områder i Nagorno-Karabakh som Armenia har gått med på å gi tilbake til Aserbajdsjan.

Men når seierherren overtar, kommer de til nedbrente landsbyer: I helgen tente mange armenere på sine hjem før de forlot området.

– Dette er mitt hus. Jeg kan ikke overlate det til tyrkerne. Alle kommer til å brenne ned sine hus i dag, sier en armensk beboer til nyhetsbyrået AFP, mens han kaster brennende planker og filler dynket i bensin inn i sitt tomme hus.

Aserbajdsjanere, som i stor grad er muslimer, blir ofte omtalt som «tyrkere» av armenere, som hovedsakelig er ortodokse kristne, skriver NTB.

Russerne kommer

Fredsavtalen, forhandlet frem av Russland, innebærer at Armenia må gi fra seg kontrollen over områder som hovedsakelig er befolket av etniske armenere.

RUSSERNE SKAL SIKRE: Nær to tusen russiske soldater skal sikre grenseområdene. Foto: Dmitry Lovetsky / AP

De to partene skal utveksle krigsfanger, andre pågrepne og falne. Russland skal bidra med nær 2000 fredsbevarende styrker i regionen.

Mens det i helgen var jubelscener i hovedstaden Aserbajdsjan, og president Ilham Alijev lot seg hylle i militæruniform, er situasjonen stikk motsatt i den armenske hovedstaden Jerevan.

Der har det vært demonstrasjoner med over 10.000 mennesker i helgen, og statsminister Nikol Pasjinian kalles for «sviker» for å ha gått med på våpenhvilen. Søndag møtte han reddes av sikkerhetstjenesten fra et attentat- og kuppforsøk.

VINNEREN: Aserbajdsjans president Ilham ILajev, og hans kone Mehriban, fotografert i helgen. Foto: AZERBAIJAN DEFENCE MINISTRY

Uavklart område

De to partene vil beholde posisjonene de har tilegnet seg i løpet av kampene. Det betyr at Aserbajdsjan får tilbake 15 til 20 prosent av sitt tidligere tapte territorium, inkludert den strategisk viktige byen Sjusja.

Tre distrikter som Armenia har okkupert skal gis tilbake til Aserbajdsjan innen desember, skriver NTB: Kalbajar, Agdam og Latsjin.

Det betyr at den eneste veien mellom enklaven og Armenia, den såkalte Latsjin-korridoren, vil være omringet av områder kontrollert av Aserbajdsjan. Har skal russiske enheter med kjøretøy og spesialutstyr sikre roen.

Avtalen sier ingenting om den fremtidige statusen til de armensk-befolkede områdene i Nagorno-Karabakh, eller om hvordan fremtidige forhandlinger om å gjøre slutt på konflikten skal foregå.

Slik så kartet ut før krigen brøt ut, se faktaboks lenger ned for flere detaljer om våpenhvilen:

OMSTRIDT REGION: Nagorno-Karabakh og områdene rundt ved starten av kamphandlingene. Foto: Grafikk: Tom Byermoen

VÅPENHVILEN:

* Avtalen ble underskrevet av Russlands president Vladimir Putin, Armenias statsminister Nikol Pasjinian og Aserbajdsjans president Ilham Alijev.

* Russland skal bidra med fredsbevarende styrker i regionen, inkludert 1.960 militærpersonell med lette våpen og 90 pansrede mannskapsvogner.

* Det fredsbevarende oppdraget skal vare i fem år, og innsatsen skal fornyes automatisk i fem år så lenge ingen av partene trekker seg fra avtalen.

* Internt fordrevne og flyktninger fra Aserbajdsjan vil returnere til regionen og nærliggende distrikter som tidligere var under armensk kontroll.

* De to partene vil gjennomføre utveksling av krigsfanger, andre pågrepne og falne.

* Armenia skal være garantist for transport gjennom landet fra Aserbajdsjan til landets eksklave Nakhitsjevan, som ligger mot grensen til Tyrkia.

(Kilde: NTB/AFP)

