EKTEPAR: Jessica (33) og Patrick (42) har kjørt to timer for å vise sin støtte til den avtroppende presidenten. Foto: Gisle Oddstad

Demonstrerte i Washington D.C.: − Vil gjøre vårt for at valget blir korrekt

WASHINGTON D.C. (VG) «Stop the steal!» roper Trump-tilhengerne som har tatt til gatene i Washington for å vise sin støtte til hans feilaktige påstander om valgfusk.

Nå nettopp

– Vi kom hit fordi vi vil støtte presidenten og gjøre vårt for at valget blir korrekt, sier ekteparet Patrick (42) og Jessica (33) som har kjørt to timer fra Harrisford, Pennsylvania for å delta i demonstrasjonen.

Ekteparet fra Harrisford synes oppmøtet er «helt utrolig».

– Tror dere dette vil gi et annet valgutfall?

– Man må prøve!

«USA! USA!» roper demonstrantene. Mens en mann taler om Guds vilje, har mange hendene i været og står helt stille.

Foto: Gisle Oddstad

President Donald Trump kjørte lørdag ettermiddag forbi demonstrasjonen, som altså støtter at den avtroppende presidenten ikke har akseptert valgresultatet.

I en video lagt ut på Twitter kan man se presidenten vinke til demonstranter som har møtt opp:

Blant demonstrantene er en kvinne som står med skiltet «Latinas for Trump».

– Jeg støtter muren mot Mexico hundre prosent, sier hun til VG.

– Her er det amerikanske lover som gjelder og det må andre forholde seg til. Hvis man ikke har tillatelse, er det ikke lov å ta seg inn i landet, sier kvinnen.

Foto: Gisle Oddstad

les også På innsiden av Proud Boys

Pressesekretær i Det hvite hus, Kayleigh McEnany la ut en begeistret twittermelding om demonstrasjonen og påsto at én million (!) har tatt til gatene for å støtte presidenten.

Så mange var det ikke, påpeker Washington Post som skriver at McEnany har ganget det faktiske antallet med 200. Men flere tusen hadde møtt opp i hovedstadens gater.

Blant demonstrantene var høyreekstreme Proud Boys.

Gruppen ble verdenskjent i september, da president Donald Trump sa «Proud Boys, tre tilbake og stå klare», under presidentdebatten mot Joe Biden. Da hadde Trump blitt bedt om å ta avstand fra hvite nasjonalister.

VG møtte lederen for gruppen, Enrique Tarrio, omtrent tre timer før demonstrasjonen offisielt begynte.

– Målet mitt er enhet, sier leder for den høyreekstreme organisasjonen Proud Boys, Enrique Tarrio, til VG.

– Det er det vi trenger akkurat nå, og da må vi protestere. Vi må vekk fra telefonene, og ut i gatene. Hvis vi ikke liker noe, må vi protestere.

Foto: Gisle Oddstad

Publisert: 14.11.20 kl. 20:16