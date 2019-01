Radioaktive spor sjekkes på fjerde fly

UTENRIKS 2006-11-30T14:26:00Z

Britiske etterforskere undersøker et fjerde fly for mulig radioaktiv forurensning som ledd i etterforskningen av Kreml-kritikeren Aleksandr Litvinenkos dødsfall.

NTB

Publisert: 30.11.06 15:26

Flyet, et Boeing 737 leaset av selskapet Transareo, ankom Heathrow-flyplassen utenfor London torsdag morgen, opplyste innenriksminister John Reid i Parlamentet.

Britiske myndigheter ønsker også å undersøke et femte fly, fra et russisk selskap, opplyste Reid.

British Airways opplyste onsdag at svært små mengder av et radioaktivt stoff var funnet i to av selskapets fly. Et tredje BA-fly står på bakken i Moskva.

Etterforskerne har funnet radioaktive spor på «rundt tolv» steder i forbindelse med etterforskningen, opplyste Reid.