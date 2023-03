VERDENSKJENT: Istanbul er en av verdens mest besøkte byer. Faren for jordskjelv er noe innbyggerne har levd med i lang tid.

Frykt for nye jordskjelv i Tyrkia: Flytter fra storbyen Istanbul

Tyrkere vet følgende med sikkerhet: Det vil komme nye jordskjelv. Nå flytter mange ut av millionbyen Istanbul, til tryggere områder.

Innbyggere i Tyrkias største by, verdensmetropolen Istanbul, har i over 20 år forberedt seg på at det kan komme et nytt jordskjelv.

Byen ligger nær den såkalte «nord-anatoliske forkastningslinjen», der faren for nye skjelv er svært høy.

Tyrkerne er fortsatt i sjokk etter det ødeleggende jordskjelvet, som har kostet minst 50.000 menneskeliv i Tyrkia og Syria. De rammede områdene lå langs den såkalte «øst-anatoliske forkastningslinjen».

Den tyrkiske nødetaten AFAD har oppdatert sitt kart over hvilke områder som er mest utsatt (se over). Mange tyrkere lar seg skremme av at svært mange byer ligger langs de to røde forkastningslinjene.

Info Jordskjelvene i Tyrkia De to jordskjelvene 6. februar hadde en styrke på 7,8 og 7,6, og ble etterfulgt av en rekke etterskjelv.

Minst 50.000 mennesker er hittil bekreftet døde, og to millioner mennesker er blitt hjemløse.

Et ukjent antall, muligens så mange som 200.000 er fortsatt savnet.

Brudd på byggeforskrifter har bidratt til at omfanget av katastrofen ble kraftig forverret.

Nabolandet Syria er også hardt rammet, med rundt 6000 døde, og svært mange savnede. Vis mer

I 1999 var det et stort jordskjelv i Izmit, ikke langt fra Istanbul, som kostet minst 17.000 menneskeliv.

Siden har man fryktet at Istanbul, med rundt 20 millioner mennesker, skal bli rammet.

– Jordskjelv er uunngåelige i Istanbul. De har rammet opp gjennom historien, og det vil skje igjen, sier borgermester Ekrem Imamoglu.

Selv om det ikke er noe som tyder på et nært forestående jordskjelv, tas det en rekke preventive grep, skriver den tyrkiske avisen Hürriyet i en artikkelserie:

Man frykter at Istanbul rammes enda hardere enn byer som Kahramanmaraş, som muligens ikke kan bygges opp igjen, eller Antakya, der hele nabolag er lagt i grus (se video under):

Under reportasjereiser i de to byene ble VG vitne til hvordan nye bygninger som skulle ha vært sikret mot jordskjelv, hadde smuldret opp og kollapset som korthus.

Det var for mye sand i betongen, har rapporter avdekket. Grus fra elveleier, og skjell fra havbunnen er også avdekket.

Andre steder er det ikke brukt tilstrekkelig med armeringsjern.

– Brudd på byggeforskrifter eller manglende oppfølging av påbud om sikring, vil bli ansett som kriminalitet, og bli slått hardt ned på sier borgermesteren.

Samtidig sprer frykten seg til vanlige borgere i metropolen – over 110.000 har søkt om å få sine boliger kontrollert.

VIL IKKE BO I HØYDEN: De som flytter fra Istanbul, føler at lave eneboliger er tryggere.

Usikkerheten har naturlig nok smittet over på boligmarkedet. Både eiendomsmeglere og flyttebyråer melder om den største utflyttingen fra Istanbul på over 20 år.

De som forlater byen drar gjerne til nærliggende fylker som Kirklareli og Edirne, skriver Hürriyet. De fylkene ligger utenfor de utsatte områdene.

Andre flytter internt i Istanbul, vekk fra særlig utsatte områder, mange av dem på den europeiske siden av byen, og til bydeler på den asiatiske siden av byen, lenger fra sentrum.

De som flytter, ønsker heller å bo i lave eneboliger, enn i høyhus. Svært mange av boligene i Øst-Tyrkia som ble utslettet av jordskjelvet var høye boligblokker.

GIGANTPROSJEKT: Yavuz Sultan Selim-broen er verdens høyeste og bredeste hengebro, men er mye mindre trafikkert enn de to andre broene over Bosporos.

Det er også bekymring knyttet til trafikken.

Millionbyen er kjent for endeløse køer dersom det minste problem oppstår, og de tre broene over Bosporosstredet vil også være utsatt dersom det kommer et jordskjelv, advarer tyrkiske eksperter.

PS: Man vet fortsatt ikke det fulle omfanget av tragedien, da så mange som 200.000 kan være savnet i de elleve hardt rammede provinsene.